Poings manqués: le suplex des temps forts se termine par un désastre, les ex-combattants de l’UFC prospèrent en Serbie, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Croyez-le ou non, COVID-19 n’a pas empêché plusieurs promotions (y compris l’UFC, au moins pour un week-end) de mener leurs affaires, bien qu’il y ait quelques combattants qui auraient probablement été beaucoup mieux si leurs combats avaient été annulés.

(Un rappel: cette fonctionnalité n’est pas possible sans que des gens comme @Grabaka_Hitman et @ Jolassanda1 continuent de parcourir les extrémités de la terre pour des images de combat, alors donnez-leur un suivi et un amour bien mérité.)

Erick Viscondi contre Tiago Souza

Felipe Gheno contre Giliarde da Silva



AL: Les suplex sont géniaux, personne ne le conteste. Ils prennent de la force, de la technique et un excellent timing, et c’est ce dernier élément qui semblait être un peu décalé ici pour Tiago Souza. Il y a tellement de variables dans un combat réel et tant de choses peuvent mal tourner même s’il semble que vous ayez le contrôle comme Souza l’a découvert dans son combat avec Erick Viscondi au Taura MMA 9 à Rio Grande do Sul, Brésil, dimanche dernier .

Il est difficile de dire exactement comment Souza s’est blessé, mais ce n’est probablement jamais bon lorsque vous livrez un chelem de force avec votre adversaire atterrissant au-dessus de vous. Ma première supposition était que quelque chose est arrivé à l’épaule de Souza. Il est également possible qu’il se soit blessé à une côte. Donc, de toute façon, des moments amusants.

JM: Les suplex (ou “Suplei” si vous êtes Jeff Blatnick) sont super. Ce n’était pas un suplex. C’était un suplex raté. C’était comme quand je dis que je peux totalement mettre 200 bancs puis quand je suis sous la barre, je dois immédiatement appeler à l’aide. Je dois connaître tes limites Tiago, sinon tu perdras un combat de façon embarrassante.

AL: Cette finition Superman punch de Felipe Gheno est beaucoup plus propre.

JM: Homme, pauvre GDS. Il tourna légèrement la tête et laissa ce coup le fendre dans la tempe. S’il avait gardé la tête droite, Gheno aurait bien pu se casser la main en frappant le sommet du dôme de da Silva. Au lieu de cela, Gheno a une victoire dans les temps forts et da Silva est laissé en manque. C’est un jeu de pouces.

AL: Ce tir de tireur d’élite a amélioré le dossier de Gheno à 9-1 et, selon Tapology, lui a valu quelque chose appelé le Circuito Team Nogueira Flyweight Championship, ce qui sonne plutôt bien. En parlant de tapologie, je ne sais pas ce qui se passe dans la photo de profil de Gheno, mais encore une fois, très bien.

Nemanja Uveric contre Stanislav Krofak

Junior Albini contre Adnan Alic

Goran Reljic contre Pedro Brum

Bojan Velickovic contre Danillo Santos



AL: L’UFC Brasilia n’était pas le seul match en ville samedi. Le Championnat de bataille serbe (sous-titre Revenge) s’est déroulé à Vrbas et vous pouvez regarder cet événement gratuitement sur Facebook.

Il y avait plusieurs anciens combattants de l’UFC sur la carte, mais Nemanja Uveric, un inconnu relatif, les a peut-être tous surpassés avec ce magnifique contre-coup de poing KO.

Je donne à Uveric des points de style et de style pour le match ici, car je pense qu’il allait se retirer avant même que l’arbitre n’entre.

JM: Je n’y ai jamais vraiment pensé jusqu’à présent, mais les amidons-KO sont super bizarres. Comme, Krofak est clairement hors de lui, mais pourquoi son corps cambre-t-il la tête? Est-ce juste une contraction musculaire? Est-ce la façon dont son âme montre son mécontentement face aux choix de vie de Krofak? J’ai besoin d’un médecin pour répondre à cela pour moi.

AL: Et pendant tout ce temps, je pensais que tu étais médecin!

Quant aux ex-UFCers, ce fut une bonne journée pour eux puisque Junior Albini a marqué un KO extrêmement nonchalant d’Adnan Alic, qui est tombé à 13-23 dans sa carrière.

JM: Big Baby Albini revient sur la planche! (Allitération +100). De plus, je suis sûr que j’oublie juste, mais je ne me souviens pas avoir vu des mecs autorisés à porter des chemises jusqu’à récemment. SBC très progressiste avec ses règles.

AL: Tu te souviens de Goran Reljic? Il ressemblait à une perspective sérieuse après avoir éliminé Wilson Gouveia il y a plus de dix ans, mais sa carrière à l’UFC n’a jamais décollé. Pourtant, il a assez bien fait depuis, remportant même un titre KSW poids léger en 2015. Ici, il élimine Pedro Brum avec la précision.

JM: Compte tenu de la vitesse de ces coups de poing, je ne peux pas dire que je suis choqué que Goran n’ait pas fait beaucoup de course UFC, même dans la division des poids lourds légers anémiques.

AL: Et Bojan Velickovic a réussi une séquence de quatre matchs sans victoire dans le tournoi principal SBC 27, donnant au jeune Danillo Santos sa première défaite avec un étranglement à guillotine au deuxième tour.

Même si Velickovic n’a pas prospéré contre le plus haut niveau de compétition, il a quand même montré à Santos qu’il y avait des niveaux à cela.

JM: Velickovic sera toujours une énigme pour moi. Ce n’est pas un mauvais combattant, mais pour une raison quelconque, il semble déterminé à prouver qu’il ne gagne pas continuellement des combats. Je suis content qu’il ait décidé d’arrêter de faire ça parce que, je pense que nous pouvons tous être d’accord, gagner des combats est mieux que de ne pas les gagner.

AL: Évaluation solide. Vous êtes peut-être médecin après tout.

JM: Espérons que maintenant le Serbe Niko Price va commencer à mettre les choses ensemble.

Sang Won Kim contre Kuya Ito

Joseph Camacho contre Masato Nakamura



AL: Tout d’abord, permettez-moi de dire que j’adore les spectacles MMA dans la salle à manger. Il n’y a rien de tel qu’un repas et une mêlée, ai-je raison?

Vendredi dernier, lors d’un spectacle de bagarre à Tamuning, à Guam, Sang Won Kim a fait exploser Kuya Ito d’une main gauche courte.

JM: Vous voyez, je les trouve étranges. Je sais, c’est bizarre de dire ça mais je ne suis pas un gros mangeur en regardant la violence. Si je suis trop excité et que je commence à crier quand quelqu’un se fait lapider devant moi, ça va juste gâcher le repas. Gardons les choses simples et allons simplement au régime liquide complet pour les combats.

AL: J’adorerais le laisser là, mais malheureusement il y avait un autre clip de l’émission qui a fait le tour des médias sociaux, celui-ci pour les mêmes raisons que le pauvre Tiago Souza.

Avertissement: cette finition slam présente une rupture de bras méchante et désagréable.

Barf.

JM: MON POINT EXACTEMENT. Quiconque mangeait avant cela ne mange pas maintenant. Alors que si vous ne faites que boire, vous vous souciez probablement beaucoup moins de ce qui s’est passé, et vous pouvez simplement prendre un autre verre pour l’oublier.

AL: Félicitations à Joseph “Seay Seay” Camacho pour son amélioration à 3-0, même si je suis sûr que lui et son adversaire auraient préféré que celui-ci aille différemment.

Dexter Suisse contre Miroslav Vujovic

AL: Nous n’allions pas vous laisser sans bonté de kickboxing cette semaine, en particulier avec la Coupe Taftnet qui se déroulera à Kazan, en Russie, dimanche dernier.

Imprégnez-vous de la gloire de l’assaut implacable au genou de Dexter Suisse.

JM: Écouter des événements dans des arènes vides est tellement bizarre. Et être effacé dans une arène vide doit être encore plus étrange. D’une part, Vujovic peut être réconfortant en sachant que peu de gens ont vu sa perte (jusqu’à présent!) Mais d’autre part, il doit se sentir tellement inutile de se retrouver devant zéro personne.

Tshilomba Mikixi contre August Kayambala

AL: Maintenant, arrêtons-nous avec une séquence de fin palpitante d’EFC Worldwide 84.

Ce sont des poids légers Tshilomba Mikixi et August Kayambala. Les deux hommes ont montré un grand cœur, ne voulant pas donner un pouce, mais chaque fois que vous avez un échange de feu comme ça, quelqu’un va se brûler et dans ce cas, c’était Kayambala après avoir mangé tout l’upercut de Mikixi.

Si vous plissez les yeux, vous pouvez voir un soupçon de Ngannou-Overeem, bien que ce soit peut-être juste mon cerveau affamé de MMA qui parle.

JM: Tout d’abord, permettez-moi de dire que Tshilomba Mikixi est un nom incroyable. J’espère que ce gamin arrive au sommet parce qu’avec un nom comme ça, il le mérite.

Deuxièmement, j’adore le fait que Mikixi n’ait absolument rien dit de ce qu’il essayait de faire dans cette séquence finale. Il a juste continué à envoyer des uppercuts dans le Kayambala esquivant jusqu’à ce que l’un d’eux se connecte, à la manière de Mortal Kombat.

AL: Grillé!

JM: Pas une mauvaise façon de mettre fin à ce qui pourrait potentiellement être une longue mise à pied pour nous.

AL: Espérons que tout redeviendra normal plus tôt que tard. Soyez en sécurité, tout le monde.

