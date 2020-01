Poings manqués: une bagarre de kickboxing de 90 secondes est le premier combat de l’année, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists, où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Entendez-vous ce grondement? C’est le son de huit semaines consécutives d’évènements UFC à venir sur cha! Il y a beaucoup de belles rencontres Octagon qui arrivent, mais elles auront du mal à surpasser l’action que nous avons vue le week-end dernier.

Daiki Matsushita contre EITO

Hisaki Higashimoto contre Shinichiro Kawasaki

Rui contre Takumi Nakahira



AL: Nous n’avons même pas atteint le mois de février, et nous avons déjà la meilleure bagarre de l’année, un délicieux scrap de 90 secondes entre Daiku Matsushita et EITO lors d’un événement K-1 KRUSH à Tokyo samedi.

Dans le clip, EITO soutient Matsushita dans un coin et Matsushita se met à fond Jennifer Gray sur son cul, juste en train de battre des foin en représailles. La meilleure partie? EITO est heureux de jouer à ce jeu. Rien que 1-2 combos jusqu’au milieu jusqu’à ce que l’un d’eux tombe, ce que EITO arrive en premier.

Mais EITO refuse de rester à terre, alors Matsushita doit déclencher une dernière rafale avant que l’arbitre agite sagement cette chose. Quel effort des deux hommes.

JM: Mec, c’était juste plein sur les robots Rock ‘Em Sock’ Em sous forme humaine là-bas, et je suis là pour ça. Légitimement, c’est parmi les plus proches que j’ai jamais vus de la façon dont les robots RESE se battent, juste sans que la tête ne s’envole à la fin. Ce qui est probablement pour le mieux, tout bien considéré.

AL: Deux autres finitions remarquables capturées par l’utilisateur de Twitter @ kick_mma2020 (suivez-les!) Doivent être mentionnées: Hisaki Higashimoto tourne le backfist KO de Shinichiro Kawasaki, et Rui termine un Takumi Nakahira grièvement blessé avec un genou parfaitement synchronisé au visage.

JM: Merde, ce genou!

Je veux dire, ne vous méprenez pas, le backfist tournant était évidemment sensationnel. Mais ce tip au corps et au genou de Mortal Kombat était génial. La quantité d’habileté et le timing nécessaires pour atterrir cette chose sur un corps qui tombe sont absurdes.

Latxasak Souliyavong contre Petchmai

Yodwitthaya contre Reza Divsourati

Mostafa Tabtoukhzadh contre Phanrith



AL: Pour ne jamais être en reste, le dernier événement Muay Hardcore a présenté des KO absolument géniaux, et la bonne nouvelle est que grâce à la magie de YouTube, vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission gratuitement.

Voici Latxasak Souliyavong saupoudrant Petchmai d’un uppercut de l’enfer à travers les guichets. Je mélange peut-être des métaphores là-bas, mais c’est approprié étant donné à quel point Petchmai était brouillé après celui-ci.

JM: Je me suis trompé. C’ÉTAIT une frappe de Mortal Kombat.

AL: TOASTY!

Aussi, pouvons-nous prendre une minute pour reconnaître à quel point le “Muay Hardcore” est simple mais incroyable? Parce que, pour ma part, je trouve cela merveilleusement ridicule.

AL: Ensuite, je ne suis pas sûr que celui-ci soit qualifié de Humpty Dumpty, mais Reza Divsourati a définitivement connu une chute mémorable après avoir mangé ce coup de pied de Yodwitthaya.

Vous pouvez voir des Divsourati qui veulent le vider, puis se rendre compte soudain: “Non, je suis sorti.”

JM: Mais il a essayé! Il a essayé. Rien que du respect pour Divsourati qui fait de son mieux pour essayer de repartir après une appendicectomie non planifiée au milieu du ring. À un moment donné, la biologie gagne.

AL: Autant que nous avons adoré ces deux finitions, ce contre-gauche absolument brûlant de Mostafa Tabtoukhzadh pourrait être le meilleur KO du groupe. Découvrez la quantité d’énergie qu’il génère en peu de temps et avec si peu d’espace.

JM: C’est vraiment un KO impressionnant, rendu encore plus impressionnant par le fait que Phanrith semblait prendre les commandes juste là avec un solide coup de corps avant de se mettre à niveau. C’est juste un placement parfait de Tabtoukhzadh.

Connor Tierney contre James Connelly

AL: Avant de passer au monde plus civilisé du MMA, allons voir nos cousins ​​de boxe à poings nus au BKB 20 à Londres, en Angleterre (disponible pour une rediffusion sur FITE TV PPV).

Il y a maintenant un KO Humpty Dumpty. C’est Connor Tierney avec la bombe atomique à droite, et James Connelly se dégonflant comme un Wavy Tube Man défectueux.

JM: OH SH * T. C’est le meilleur KO de la semaine, sans aucun doute. Tierney lança un marteau à deux coups, dont la force tordit tout le corps de Connelly comme une vadrouille essorée. Et c’est arrivé sans gants. Juste brutal.

Matt Bessette contre Charles Cheeks III

Ashiek Ajim contre Andres Rodriguez

William Knight contre. Rocky Edwards



AL: Voici un cri pour le vétéran Matt Bessette, qui n’a pas réussi à réussir lors de quelques apparitions récentes à l’UFC, mais a repris le travail à son retour au CES. Vendredi dernier, il a remporté un coup de grâce au troisième tour de Charles Cheeks III pour regagner le titre de poids plume du CES.

JM: Le poids plume Anthony Smith n’a jamais eu beaucoup de traction à l’UFC, mais bon de le voir revenir où il appartient, époussetant les gars au CES. Certaines personnes sont simplement censées être des héros de petites séries.

AL: Cette belle finition a été éclipsée par le poids coq Ashiek Ajim. Plus tôt dans la série, Ajim s’est amélioré à 3-0 avec un KO de barrage bap-bap-bap (terme technique) d’Andres Rodriguez.

JM: Et certaines personnes sont conçues pour des choses plus grandes et meilleures. À 3-0, et avec une puissance sérieuse pour 135, Ajim semble qu’il pourrait être l’un de ces gars.

AL: Dans ce dernier clip, William Knight sort Rocky «The Number» Edwards, à ne pas confondre avec Leon «Rocky» Edwards. Cela devrait être facile à retenir parce que “The Number” est un surnom terrible.

Même si cette finition n’a rien de spécial, Knight reste à surveiller. Il a un dossier de 2-1 depuis qu’il a obtenu un contrat de développement Contender Series l’an dernier, et des promotions comme le CES sont l’endroit idéal pour des gars comme lui pour obtenir leurs représentants.

JM: Je ne sais pas, “The Number” semble être une sorte de bon surnom pour un compagnon de 12 à 10 ans, car il est généralement “juste un autre numéro” sur la page Tapology de combattants plus connus.

AL: Je veux dire, ce sont des chiffres selon la définition la plus stricte du terme, oui.

JM: C’était trop dur? Probablement. Mais c’est quand même une sacrée vue plus agréable que ce que Knight lui a fait. Aie.

CES 60 est disponible pour être rejoué sur UFC Fight Pass.

Irwing «King Kong» Machado contre René Soldado

Lucas Souza contre Gabriel Souza

Reginaldo Junior contre Julio Cesar



AL: À Sao Paulo, au Brésil, à SFT 20 (événement complet disponible sur YouTube), il y a eu une poignée d’événements notables, dont Irwing «King Kong» Machado a battu René Soldado pour remporter le titre vacant poids mi-moyen SFT dans un scrap amusant qui s’est terminé dans le cinquième.

Ce qui rend cet effort particulièrement digne de discussion est le fait que, selon le directeur du MMA Tiago Okamura (on ne sait pas s’il est le directeur de Machado), “King Kong” a pris ce combat avec un préavis de deux jours et a combattu aussi bas que 135 livres. Il pousse le rythme, et bien qu’il soit le plus petit combattant, il contrôle en fait une grande partie du combat contre la clôture.

Pointe du chapeau à vous, petit «King Kong».

JM: On dirait qu’il devrait être nommé “Donkey Kong” au lieu de King Kong, compte tenu de son terrain et de son livre pour terminer les choses ici. Ou peut-être «Diddy Kong», car il s’est battu à 135 ans? Cela semble fou, mais je suppose que je suis prêt à le croire.

AL: Nous présentons tellement de KO, il est juste que nous montrions un peu d’amour à une soumission solide, gracieuseté de Reginaldo Junior, 20 ans.

Ici, nous voyons Junior envoyer Julio Cesar au royaume des ombres avec un étranglement triangulaire. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu’un faire ça?

JM: Je suis toujours un aspirant pour quelqu’un qui couche avec un étranglement, en particulier des triangles. On dirait que personne ne sort jamais dans ceux-ci, mais les rares fois où ils le font, c’est toujours drôle parce qu’alors ils tombent en arrière.

Et les accessoires pour Junior. Il a dû s’accrocher et travailler pour que ça se fasse. Mais quand il l’a fait, c’est tout ce qu’elle a écrit.

AL: Pour une autre curiosité, le concurrent léger de l’UFC, Charles Oliveira, a participé à un combat d’exhibition d’un tour contre Lucas Barros qu’il a remporté par décision. Vous pouvez attraper cela vers la marque 3:10:30 du spectacle.

Julia Budd contre Cris Cyborg a été le grand combat du week-end, mais j’espère que les fans seront restés pour le combat postliminaire entre Ricardo Seixas et Dominic Clark.

Une finition impressionnante, nous pouvons tous être d’accord, mais était-ce un coup de pied avant ou un tip au visage?

JM: Tomate, tomate. Cela ne fonctionne pas aussi bien sous forme de texte qu’en personne, mais vous obtenez le point. Quoi qu’il en soit, Dominick Clark vient d’attraper un visage plein de pied et un «L» en conséquence, et c’est quelque chose que nous soutenons toujours ici.

AL: La seule chose qui l’aurait amélioré serait que Seixas célèbre comme ça:

Sondage

Quel a été le moment le plus mémorable de Missed Fists cette semaine?























0%

Daiku Matsushita et EITO partent en guerre

(0 votes)













0%

Uppercut de l’enfer de Latxasak Souliyavong

(0 votes)













0%

Connor Tierney frappe à coups nus James Connelly

(0 votes)













0%

Reginaldo Junior dort Julio Cesar

(0 votes)













0%

Ricardo Seixas donne le coup d’envoi à Dominick Clark

(0 votes)













0%

Autre (laisser un commentaire ci-dessous)

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Si vous connaissez un combat ou un événement récent que vous pensez avoir été ignoré, ou une promotion qui pourrait attirer votre attention, veuillez nous en informer sur Twitter – @JedKMeshew et @AlexanderKLee – en utilisant le hashtag #MissedFists.