Poings manqués: William Whipple déchaîne un coup de tête d’Outta Nulle part, plus «Qui l’a préféré?»

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Cette semaine, nous avons une paire de KO Muay Thai ridicules, une prise de décision douteuse et le jeu préféré de tout le monde, “Qui l’a préféré?”

William Whipple contre Wansongkran Sor.Por.Ped

JM: Plus comme William Whip-ass, amirite?

AL: C’est un superbe nom.

JM: C’était l’un des KO de coups de tête les plus féroces que j’ai vus depuis un certain temps. Je me suis souvenu du coup de pied d’Yves Edwards sur Josh Thomson uniquement au lieu de bercer le gars, Whipple lui a expliqué. Ooof.

AL: Loin de moi l’idée de deviner les tactiques d’un combattant professionnel, mais je dois demander: Wansongkran, si décontracté en s’éloignant, pourquoi? Aussi, pourquoi l’arbitre envisage-t-il même de laisser ce combat se poursuivre? Mais nous aurons plus de discours officiels plus tard.

Ce KO provenait d’un MAX Muay Thai Ultimate à Pattaya, en Thaïlande (combat complet disponible ici), à ne pas confondre avec le Muay Thai Super Champ à Bangkok, qui a produit ce bijou.

Mot Klamkhamao contre Luca Lassalle

JM: Je serais ravi de savoir ce que ça fait de faire ça à quelqu’un d’autre, mais je n’ai aucun intérêt à me mettre en position de me faire un coude comme ça donc pour l’instant, vivre par procuration à travers ces clips devra faire.

AL: Si William Whipple nous a donné le Head Kick from Hell, alors ce coude est définitivement du même code postal.

Jeka Saragih contre Angga

AL: En restant de ce côté de l’étang, que diriez-vous de cette démonstration de l’infraction «seulement en Asie» de Jeka Saragih.

À partir de One Pride MMA Fight Night 36 (ne vous laissez pas poursuivre!), Saragih a mis en scène le grappling après avoir été secoué au premier tour. Nous remercions Angga d’être un champion qui prend des risques, mais malheureusement, son jeu au sol est complètement inexistant et le clip ci-dessus indique comment s’est déroulé la majorité du combat avant que Saragih ne le termine au quatrième tour avec un étranglement à l’arrière pour réclamer Le titre léger d’Annga.

JM: C’est bizarre de penser aux règles MMA et à leur caractère arbitraire.

C’est un sport où vous pouvez voir des choses comme les deux clips ci-dessus (je sais que c’était du Muay Thai, pas du MMA, mais le point est là), mais agenouiller quelqu’un dans la tête alors qu’au sol est un pont trop loin. C’est tellement stupide parce que comme vous pouvez le voir ici, les genoux à la terre sont un outil incroyablement utile qui ne fera qu’améliorer l’expérience des fans. Les genoux au sol ouvrent de nombreuses positions de décrochage et forcent les combattants défavorisés à être beaucoup plus agressifs dans leur évasion.

Ramenez les genoux à terre et les headbutts debout, vous les philistins!

AL: C’est Ludovit Klein avec un mauvais coup de tête et … attendez une minute, je deviens déjà vu.

Oh, c’est vrai.

JM: Je m’aime un peu Oktagon Prime (combats complets disponibles sur YouTube). Cela ressemble au jouet Transformers imitant que vous avez reçu du Père Noël pour Noël parce que lorsque les elfes se sont finalement syndiqués, le gros homme a été mis dans une impasse.

AL: C’est février.

JM: Quoi qu’il en soit… le vieux SloCop a encore montré ce cimetière de la jambe gauche comme la dernière fois que nous l’avons vu dans Missed Fists. Un coup de tête coup sur coup sur le coup de tête et une fiche de 16-2 signifie que ce joueur de 24 ans devrait participer à l’Octogone, stat.

Tarek Mousa contre Mark Twaalfhoven

AL: Je … ne pense pas avoir jamais vu un coup de tête comme celui-ci.

JM: C’est peut-être mon coup de grâce préféré depuis longtemps. Il est sacrément nonchalant à propos de ce coup de pied, probablement parce que je doute qu’il pensait que cela fonctionnerait réellement. Ce coup de pied me ressemble à la fin d’une session de sac lourd quand je suis complètement passé à le jeter là-bas avec peu de considération pour la forme ou la puissance, essayant juste de contacter et de survivre pour entendre le buzzer.

AL: Cela vient d’un combat amateur à la World Fighting League MMA 4 à Hoofddorp, aux Pays-Bas, la première fois que cette ville est présentée ici. Bravo à Hoofddorp, siège du Dutch Transport Safety Board!

JM: J’aime aussi que Twaalfhoven (encadré: quel nom glorieux!) Soit devenu une étoile de mer pleine lors de son effondrement. Vous voyez rarement un corps évasé comme un X quand ils sont récupérés, mais c’est ce que nous avons ici.

AL: Une bonne vente, en termes pro wrasslin.

Terunari Inoue contre Tatsuki Okano

Shinsuke Matsubara contre Junpei Ueno



Et maintenant au Japon où nous nous enregistrons sur Pancrase 312 et deux KOs de la main droite, avec la permission des jeunes artilleurs Terunari Inoue et Shinsuke Matsubara.

JM: Bonté divine. Pauvre Tatsuki Okano. Il ressemblait à un homme qui a attrapé un coup de pied à fond sur les testicules, si ses testicules étaient dans son cerveau. Je sais que cela n’a probablement pas de sens, mais ça a vraiment du sens.

AL: Je doute que quoi que ce soit ait du sens pour Okano après avoir mangé ce cliché.

JM: Les lumières n’étaient pas exactement éteintes sur Okano, mais tout fait mal et il se déteste en ce moment.

À l’inverse, pour le pauvre Junpei Ueno, les lumières n’étaient pas simplement éteintes, l’alimentation de l’ensemble du bloc a été coupée et son générateur de secours a explosé.

AL: «The Iceman» lui-même serait fier de ces balançoires en coup de circuit.

Et maintenant * drumroll * nous entrons dans la partie Weird World of Sports de notre show.

JM: Ma partie préférée!

Dragan Desic contre Nenad Rajic

Maxim Kolosov contre Edis Besic



JM: Je veux être clair, si jamais je fais un combat MMA, je ressemblerai exactement à ça. Au fond, le MMA devrait être amusant et vous ne pouvez pas me dire que Dragan Desic n’a pas le plus de plaisir là-bas.

AL: Cette action scintillante vient du Championnat de bataille serbe 26, aux alentours de 49:00 heures du spectacle, qui peut être consulté sur Facebook. Desic pense vraiment qu’il a quelque chose ici, bénisse son cœur, se battant avec toute la confiance d’un homme avec un dossier de 1-4 face à un autre avec un dossier de 0-0.

Cela vaut la peine de regarder le tout. Il gagne en s’étouffant, se gonfle la poitrine, puis fait une paire de flips utiles pour célébrer, car bien sûr, il le fait.

Moins intéressant mais beaucoup plus efficace est ce coup de pied haut de Maxim Kolosov qui est mieux décrit comme «dédaigneux».

JM: J’adore le deuxième coup de pied sans enthousiasme de Kolosov alors qu’Edis Besic se rend clairement, soit dit en passant. Comme s’il essayait de chasser une mouche avec son pied.

Emilio Cuellar contre Alexis Ramirez

Daniel Vega contre Antonio Marquez



AL: Voici Alex Ramirez à Lux Fight League 8 (disponible sur UFC Fight Pass) à Mexico pour un roulement, je ne sais pas quoi.

Emilio Cuellar finirait plus tard Ramirez par TKO au troisième tour.

JM: Vous savez que c’est mauvais lorsque la personne Twitter de Fight Pass vous appelle pour cela. Honnêtement, cela aurait été le meilleur clip MMA de l’année si homie avait été rayé au visage et mis KO tout de suite.

Ensuite, nous aurions pu doubler ce segment, “Quand la roue tourne mal”.

AL: Ce sont des moments comme ceux-là où je suis immensément fier de pouvoir dire que je vous connais.

Sur cette note, voici Daniel Vega et Antonio Marquez avec une représentation visuelle de notre processus d’écriture:

JM: Les Lux MMA Gods ont fait de leur mieux pour nous donner un côté laineux et sauvage, mais ces deux gars n’ont eu qu’à se lever! Le double KO est la licorne du MMA et nous étions si proches!

AL: Si quelqu’un est curieux, Vega finirait le combat au premier tour via un étranglement à l’arrière pour passer à 12-2 et il a maintenant mis en place une séquence de victoires de cinq combats.

Gustavo Trujillo contre Lorenzo Hunt

Et puis il y a le BKFC, qui de par sa nature tombera toujours dans la catégorie des étranges / laineux / sauvages.

Voici Lorenzo Hunt avec une attaque tête baissée, face à face qui se termine à peu près comme vous vous y attendez.

JM: Respect à Hunt pour avoir même pu se relever.

AL: L’homme était comme, “Oui, donnez-moi juste une seconde ici.”

JM: Il a essentiellement jeté tout son poids corporel dans la main droite et s’est remis sur pied. C’est impressionnant comme l’enfer.

D’accord, fermons la porte cette semaine avec un jeu classique, qui nous vient du monde merveilleux du Muay Thai (après cette semaine, nous pourrions juste être une colonne pleine de coups de pied), où leurs arbitres sont tous fuggin géniaux.

AL: C’est vrai, les enfants, il est temps pour l’OMS! REF’D IT! MIEUX!!!

* confettis de queue *

JM: Commençons par commencer: l’arbitre qui a effectué la capture de plongée MLB de la boîte à cerveau de Neymar a certainement eu la démonstration la plus importante. Légitimement, cette plongée pourrait bien avoir ajouté du temps à la vie de Neymar car sans l’arbitre, notre mec était sur le point de faire rebondir sa tête sur la toile comme un ballon de basket sur du béton froid.

AL: Ce clip a explosé sur les réseaux sociaux cette semaine et pour cause. Au début, vous pensez que vous regardez encore un autre Muay Thai KO dévastateur (bâillement, ai-je raison?), Puis il semble que l’arbitre a été accidentellement renversé par l’impact. C’est seulement après examen que vous réalisez que l’arbitre faisait comme The Fray et nous montrait comment sauver une vie.

JM: Cela étant dit, je pense qu’il y a de fortes raisons de prouver que le héros sans nom du clip 2 était plus impressionnant. Regardez-le! L’HOMME A VÉRIFIÉ LE COUP DE PIED DE L’AUTRE COMBATTANT COMME IL EST JACKIE CHAN DANS UNE SCÈNE DE FILM CHORÉGRAPHIQUE DE DAMN. Ce n’est pas Ip Man, c’était un vrai combat et il l’a fait. C’est incroyable.

AL: Il convient de noter que même si nous savons que le premier clip provient d’une émission de Muay Hardcore (disponible sur YouTube), il est difficile de savoir d’où vient notre deuxième participant ou s’il s’agit même du même week-end. Nous remercions @GlobeSvcs pour la découverte et nous donne toutes les chances de voir l’un des plus beaux sports de combat officiant jamais.

JM: Aucun manque de respect pour l’homme qui a assuré que Neymar atteindra ses 80 ans, mais il y a une chance non nulle que j’aurais pu le faire dans la même situation. Son exécution a été parfaite, mais c’est une réaction assez instinctive pour essayer d’attraper des objets qui tombent.

Mais la genouillère Wing Chun de l’arbitre deux est quelque chose que je pense qu’aucun de nous ne pourrait faire même si vous saviez qu’il allait arriver et que j’avais des semaines pour m’entraîner.

Que disent les gens?

Sondage

Qui préfère ça?























0%

Arbitre 1: La prise de plongée

(0 votes)













0%

Arbitre 2: Le bloc de genou Wing Chun

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Si vous connaissez un combat ou un événement récent que vous pensez avoir été ignoré, ou une promotion qui pourrait attirer votre attention, veuillez nous en informer sur Twitter – @JedKMeshew et @AlexanderKLee – en utilisant le hashtag #MissedFists.