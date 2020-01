Poings manqués: Wotore en Pologne fait passer les combats de fossés au niveau supérieur, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists, où nous mettons en lumière les combats du monde entier. En ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle MMA tous les deux jours, nous avons rassemblé tous les faits saillants qui ont pu être négligés.

Hé, les sports de combat polonais …. CHILL.

Marek Samociuk contre Damian Majewski

AL: Ils nous ont donné KSW, sans doute la plus grande promotion MMA de la planète. Ils nous ont donné Fame MMA. Et maintenant, la Pologne nous a bénis avec ce qui semble être la forme finale de l’évolution des combats de fossés: Wotore.

JM: Vous n’avez pas besoin du qualificatif de «fossé». Ce n’est que la forme de combat finale et la plus parfaite.

AL: Disponible à l’achat sur leur site Web, Wotore 1 semblait être une combinaison de MMA, de boxe à mains nues, de vale tudo, de combat de douves et de Bloodsport. Voici @ Jolassanda1 avec leur point de vue sur la situation:

dans environ 4 heures, nous avons un véritable événement vale tudo en Pologne

WOTORE 1

– 8 hommes tournoi d’une nuit;

– arène ouverte comme sur Bloody Sport;

– poings nus;

– mégots de tête autorisés;

– un tour jusqu’à leur mort;

– pas de limite de temps, pas de limite de poids: O

PPV est ici – https://t.co/LAI0sICOVv

– Jolassanda (@ Jolassanda1) 18 janvier 2020

Si vous n’êtes pas prêt à franchir le pas – heh heh heh – la cérémonie d’ouverture et un combat complet peuvent être visionnés gratuitement sur YouTube.

JM: Permettez-moi de dire que toute vidéo YouTube commençant par la limite d’âge “Ce contenu peut ne pas convenir à tous les téléspectateurs” est déjà très bien lancée, tout comme Wotore. Du chapeau Looney Tunes d’Artur Sowinski à la séquence d’ouverture de combat chorégraphiée en passant par le format MMA le plus parfait de tous les temps, Wotore est là pour combler le vide laissé par CamSoda Legends MMA. (Je t’aime pour toujours CSL!)

AL: N’abandonnez pas le retour de CamSoda.

Si vous cherchez simplement à vous tremper les pieds – heh heh heh – MMA Twitter vous soutient comme toujours. Voici quelques scènes de l’événement inaugural de Wotore samedi dernier à Katowice, en Pologne.

SPARTAAAAAAAAAAAA ….

La cérémonie d’ouverture commence vers 23h00 du clip ci-dessus, et c’est bonkers. Vous avez une cérémonie de tambour complète, une exposition d’arts martiaux, puis les «ring girls» prenant part à un rituel mystérieux qui semble sceller le sort des guerriers condamnés qui se sont inscrits à ce spectacle barbare.

Ensuite, il y a le combat d’ouverture lui-même:

Autant que je sache, le premier homme à marquer deux douves gagne, ce qui est en fait un peu humain. Vous savez, si vous ignorez toutes les autres choses que vous êtes autorisé à faire avant de laisser tomber votre adversaire dans les profondeurs enfumées.

JM: Je veux dire avec la conviction absolue de tout mon cœur: Wotore est ce que j’attends depuis toute ma vie.

AL: Je ne suis toujours pas tout à fait sûr que ce n’était pas seulement un rêve de fièvre. Je sais que je vais parler immédiatement à notre rédacteur en chef pour nous obtenir un vol et des laissez-passer pour le prochain spectacle.

JM: J’en viens à mon 1 000e rapport du matin. Je le mérite, patron!

AL: Peter Aerts et Jerome Le Banner étaient tous deux en action lors d’un spectacle appelé Heat 46 à Tokyo samedi dernier.

Aerts et Le Banner sont un combiné de 96 ans.

Non, nous n’avons pas eu un autre chapitre épique dans leur rivalité K-1 (Le Banner était en fait en compétition dans un combat MMA). Mais ils ont ajouté à leur carrière – à leur manière – des victoires sur des adversaires qui, j’en suis sûr, ont été soigneusement examinées et approuvées par une commission d’athlétisme responsable.

Tout d’abord, voici Aerts avec un KO «explosif» de Jairo Kusunoki.

サ ー ビ ス 精神 旺盛 な 僕 は も う 一 丁!

丈夫 ス ト レ ー ト で ダ ウ ン と り 、 フ ニ ッ シ ュ は 上 か ら 落 と す ヒ ネ リ 効 か せ た ロ ー キ ッ ク。 試 合 後 は て て て 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫 丈夫れ

し か し 最強 50 歳! お 見 事 で す。 # 格 闘 技 # キ ッ ク # HEAT46 pic.twitter.com/fCDCvoCtvf

– 石井 和 義 (@ishiikazuyoshi) 19 janvier 2020

Et puis Le Banner a poussé son record de carrière en MMA à 4-3-1 en terminant Chang Hee Kim.

JM: Sommes-nous sûrs qu’Aerts ne participait pas au MMA? Parce que ce genre d’absurdité donne l’impression d’avoir été fait pour un combat sans retenue.

De plus, après avoir regardé ces deux clips incroyablement déprimants, je pense qu’il est prudent de dire que JLB sortirait tout le monde d’Aerts à ce stade de leur carrière. Ne vous méprenez pas, c’est un acte d’accusation de JLB qu’il a fallu autant de temps pour arriver à la fin, mais Aerts avait l’air de 49 et plus.

AL: Lorsque je prévisualisais cet événement lors des combats Fun F ** kin de la semaine dernière, je me suis excusé auprès des États-Unis de ne pas avoir pu trouver d’informations sur la diffusion de HEAT 46. J’ai supposé que certains internautes le couvriraient, mais non, j’étais à droite, cette chose n’était disponible nulle part. Nous parlons d’un vrai Web sombre, d’où la nature tremblante des clips ci-dessus.

En d’autres termes, tout comme Wotore, HEAT est exactement ce que les sports de combat sont censés être.

Benoit Saint-Denis contre Ivica Truscek

Phil Hawes contre Yuri Fraga

Zach Makovsky contre Velimurad Alkhasov

Mochamed Machaev contre Vicaire Matjaz

Marko Drmonjic contre Matej Plavec



Assez avec les bizarreries et les légendes (autant que nous les aimons), nous avons quelques coups rapides impressionnants à obtenir cette semaine du tout premier spectacle de Brave CF en Slovénie (disponible pour une rediffusion sur FITE TV PPV). Spectacle conjoint avec la promotion du World Freefight Challenge dans le pays, le Brave CF 34 s’est révélé une belle exposition pour plusieurs jeunes talents.

Dans le co-événement principal, le poids welter français de 24 ans, Benoit Saint-Denis, a complété une soumission qui rendrait Fred Durst fier car il a juste gardé rollin ‘rollin’ rollin ‘rollin’ jusqu’à ce qu’il enferme une genouillère de fin de combat.

JM: Ce fut un peu génial de contre-grappling. Mais si vous cherchez quelque chose d’un peu moins brillant sur le plan technique et d’un peu plus racé, Brave a également ce qu’il vous faut.

AL: Regardez, c’est de longue date Tristar blue-chipper Phil Hawes!

Si le nom vous semble familier, c’est parce que Hawes, 31 ans, a fait “The Ultimate Fighter” et la série Contender de Dana White, s’est battu pour les World Series of Fighting et Bellator, et n’a pas encore trouvé de maison promotionnelle – 2020 doit être l’année, non?

JM: Rien de mal à être un nomade combattant. C’est une race mourante.

AL: Le clip suivant présente un échange amusant après le combat entre l’ancien champion des poids coq Bellator Zach Makovsky et Velimurad Alkhasov, qui a subi sa première défaite professionnelle après avoir perdu une décision partagée avec Makovsky.

JM: C’était délicieux, et j’ai honnêtement pensé qu’ils allaient continuer après le premier tour. Soit dit en passant, ce lancer de hanche d’Alkhasov était magnifique.

AL: Je suis content que tout le monde, des combattants à leurs coins, en passant par l’arbitre et les fans, semble savoir qu’ils déconnaient. Imaginez simplement quelqu’un en double legging ludique, comme Mike Perry après une bagarre, puis une droite à l’arrière de la tête par la suite.

En parlant de double jambes, il n’y avait rien de ludique dans cet incroyable chelem de Mochamed Machaev, un poids lourd autrichien de 20 ans:

C’est une sorte de comparaison de cliché à ce stade, mais cet angle de haut en bas fait vraiment ressembler à un problème avec le jeu vidéo UFC.

JM: Le seul problème ici est que Matjaz Vicar essaie de casser son propre bras en deux en essayant de se caler. Certains gars ne savent tout simplement pas comment faire exploser Hulk.

AL: Machaev a ensuite remporté une décision unanime et amélioré son dossier à 8-0.

Notre dernier clip Brave peut être classé dans la catégorie Lethal Leg Kicks, ainsi que Adventures in Officiating:

Marko Drmonjic remporte clairement la bataille des coups de pied de jambe, puis en décroche une autre tandis que Matej Plavec tombe essentiellement dans une position fœtale. D’une manière ou d’une autre, cela ne suffit pas pour que l’arbitre intervienne, et le pauvre Plavec mange quelques coups à la tête pour faire bonne mesure.

JM: J’adore quand un combattant laisse tomber quelqu’un avec des coups de pied dans les jambes et a ensuite le bon sens de continuer à donner des coups de pied à la jambe de son adversaire. Adoucissez-les pour les coups de poing punitifs. Excellent travail de Drmonjic, qui devrait ABSOLUMENT avoir le surnom de combat Dr. Magic.

Le surnom de l’arbitre devrait être le Dr Kevorkian.

Jordan Wright contre Gabriel Checco

Jerome Rivera contre Kendrick Latchman



AL: Nous ne pouvons pas en dire assez, mais c’est tellement bien que LFA se soit retrouvé sur UFC Fight Pass. La promotion est définitivement dans une phase de reconstruction, après avoir envoyé tant de talents à l’UFC au cours des deux dernières années. Il pourrait en perdre un autre avec la performance de Jordan Wright vendredi dernier.

C’est Gabriel Checco à la fin de la séquence redoutée de «tirer en tibia contre la tête». Accidentellement se faire botter la tête affecte un combattant MMA sur quatre; appelez votre médecin aujourd’hui si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de cette affection.

JM: Checco? Plus comme Checked-the-F-out. Je suis désolé, mais il y a très peu de choses aussi drôles pour moi que de regarder un combattant avec un mohawk se faire KTFO, surtout quand c’est par un gamin qui a l’air d’être le plus calme dans le dos de la chimie qui se trouve juste être ferme .

AL: Wright a maintenant une fiche de 10-0 et sa seule défaite dans la série Contender a été effacée lorsque l’adversaire Anthony Hernandez a sauté pour le dos farfelu. “The Beverly Hills Ninja” a remporté tous ses combats par KO ou par soumission, il est donc un shoo-in pour signer avec une promotion majeure en Amérique du Nord cette année.

Jerome Rivera, un poids plume de vingt-quatre ans, est peut-être encore une année de congé, mais il avait certainement l’air prêt pour Octagon avec ce triangle monté qui évoquait des souvenirs de Poirier-Holloway 1.

JM: Les triangles montés semblent être les pires. Non seulement vous êtes dans un triangle profond et vous avez un bras exposé, mais votre adversaire peut aussi juste sortir le cul toujours amoureux de votre tête. Rappelle-moi de ne jamais être un combattant.

Shohjahon Ergashev contre Adrian Estrella

AL: La fin la plus méchante du week-end nous vient du monde de la boxe, alors que Shohjahon Ergashev a enregistré une reprise de 2020 de «No Mas» en frappant son poing des organes internes d’Adrian Estrella.

JM: Oh non. Non, merci.

Estrella a été légitimement frappé avec un Taser flippant. Tout son corps bondit en arrière puis convulse. Et c’était aussi au premier tour! Imaginez être Estrella, consacrer votre cœur et votre âme à l’entraînement pendant des semaines, puis vous épousseter en trois minutes. Et pas seulement poussiéreux, mais «uriner du sang pendant des semaines» poussiéreux. Aie.

AL: Je ne peux pas dire exactement ce que dit Estralla ici, mais je vais continuer avec “NON NON NON NONONONONONONONO”, ou quelque chose dans ce sens.

Vraiment, des mots pour vivre.

