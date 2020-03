Points forts! Ankalaev contre Cutelaba se termine par un arrêt controversé du KO à l’UFC Norfolk

Magomed Ankalaev a peut-être techniquement battu Ion Cutelaba lors du premier tour ce soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, mais l’affaire des poids lourds légers était finalement éclaboussé de controverse.

Comme en témoigne la querelle qui a suivi lors des introductions avant le combat, Ankalaev et Cutelaba ont sorti des armes à feu. “Hulk” a résisté et a échangé avec l’attaquant russe, mais a finalement mangé une combinaison qui l’a blessé. Ankalaev a avancé avec des coups de pied et des coups de poing durs, mais rien n’a atterri proprement. Cutelaba semblait survivre et bloquer la plupart des tirs – même lancer une main droite plongeante dans le processus – mais l’arbitre Kevin MacDonald en avait encore assez vu pour intervenir pour l’arrêt prématuré.

Découvrez la séquence de finition ci-dessus et les bouffonneries d’avant-combat ci-dessous, toutes deux gracieuseté de l’UFC / ESPN.

Ce n’est évidemment pas le résultat que les fans s’attendent à affronter lors de cet affrontement de 205 livres comme l’un des meilleurs intérêts de la carte UFC Norfolk. Ankalaev a déclaré dans son interview après le combat qu’il serait prêt à tout faire avec Cutelaba, alors attendez-vous à ce que l’UFC réserve à nouveau cette chose immédiatement.

