Points forts! Cris Cyborg termine Julia Budd au Bellator 238 pour remporter le quatrième titre mondial

Cris Cyborg a maintenant remporté des titres mondiaux dans l’Ultimate Fighter Championship (UFC), Strikeforce, Invicta FC et Bellator MMA après avoir battu la championne des poids plumes de Bellator, Julia Budd, hier soir (samedi 25 janvier 2020) au Bellator 238 en direct sur DAZN de l’intérieur du Forum à Inglewood, en Californie, avec une finale définitive de quatrième ronde TKO.

En dehors de quelques instants sur son dos, Cyborg a dominé ce combat depuis la cloche d’ouverture. La pression exercée par le Brésilien sur les pieds avec des combinaisons et la volonté de faire glisser Budd sur la toile pour un bon terrain à l’ancienne était assez impressionnante, culminant finalement avec une autre finition Cyborg brevetée.

Cela est peut-être arrivé plus tard que prévu, mais Cyborg a réussi à blesser Budd le long de la cage au début du quatrième tour. Bud a essayé de se couvrir et de se mélanger dans quelques contre-coups courts, mais Cyborg a fermé avec de lourdes combinaisons à la tête, au corps et les jambes. Une main droite aiguisée sur le ventre de Budd a forcé le champion Bellator à la toile et a permis à Cyborg de mettre la touche finale à une autre victoire pour le titre mondial.

Découvrez la finition ci-dessus et le reste des faits saillants ci-dessous, toute la courtoisie de Bellator MMA et DAZN:

