Points forts! Jan Blachowicz amorce Corey Anderson et appelle Jon Jones à la cage de l’UFC Rio Rancho

Ce n’est peut-être pas le bon uppercut qu’il recherchait, mais le concurrent léger et lourd Jan Blachowicz a tout de même remporté une victoire définitive par élimination hier soir (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, quand il a dormi Corey Anderson à quelques minutes de leur éliminatoire du titre de l’événement principal.

Anderson était le combattant le plus actif au début, les mains lâches et la pression à l’intérieur. Blachowicz a gardé son sang-froid et a bien contré le corps et la tête. «Heures supplémentaires» a continué d’avancer et a fini par manger un compteur de crochet droit méchant sur le menton qui l’a envoyé sur la toile. Blachowicz a enchaîné avec un tir inutile car Anderson était déjà sorti et l’arbitre intervenait.

Avec cette performance, Blachowicz réussit sa troisième victoire consécutive à 205 livres et fait exactement ce qu’il devait faire pour assurer le prochain coup au titre des poids lourds légers UFC de Jon Jones. Le prétendant de 36 ans est maintenant 7-1 lors de ses huit dernières apparitions dans l’Octogone et pense qu’il est le suivant, c’est pourquoi il est allé à la cage de “Bones” et l’a appelé. Découvrez ci-dessus / ci-dessous avec l’aimable autorisation de l’UFC:

