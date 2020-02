Points forts! Les débuts de Brok Weaver écourtés par un genou illégal à l’UFC Rio Rancho

Brok Weaver a vu ses débuts dans l’Octogone coupés court par un genou illégal de Rodrigo Vargas la nuit dernière (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.

Weaver a été abattu au début du premier avant de sombrer dans un étranglement à guillotine mettant fin au combat le long de la cage. Vargas s’est musclé et a commencé à mettre en œuvre une attaque au sol et à livre. Malheureusement, Vargas a lancé un genou mal synchronisé qui a frappé Weaver directement dans le menton alors qu’il était encore sur le tapis. Weaver a regardé pendant une seconde tandis que l’arbitre a immédiatement annulé le combat et a disqualifié Vargas pour la frappe.

Découvrez la séquence de finition ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Ce n’était évidemment pas le début que Weaver voulait ou la rédemption de l’Octogone pour laquelle Vargas se battait, mais le bon appel a été fait. Le genou était clairement illégal et ne laissait rien à l’imagination. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir comment Weaver se comporte dans un combat UFC complet.

