Points forts! Michel Pereira disqualifié pour un genou illégal face à Diego Sanchez à l’UFC Rio Rancho

Les fans de Fight ont assisté à une autre disqualification illégale du genou hier soir (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho, Nouveau-Mexique, alors que Michel Pereira a posé un genou illégal à un abattu Diego Sanchez dans le co-événement poids welter.

Ce combat était étrange à la cloche d’ouverture alors que les fans de combat ont vu un Pereira d’une calme inattendue choisir ses tirs contre un Sanchez presque inexistant, qui s’est reculé dans la cage et a refusé de combler l’écart. Pereira a eu de sérieux ennuis avec Sanchez au troisième tour le long de la cage, mais a accidentellement posé un genou illégal qui a non seulement secoué la tête de Sanchez, mais a également ouvert une méchante coupure. Sanchez a eu quelques minutes pour récupérer avant de finalement dire à l’arbitre et au médecin de la cage qu’il ne pouvait pas voir de son œil gauche. Le combat a été jugé une disqualification et “Nightmare” est reparti avec la victoire.

Découvrez la photo illégale ci-dessus gracieuseté de l’UFC / ESPN.

Comme si ce combat ne pouvait plus durer, Sanchez finit par gagner un combat qu’il perdait à chaque seconde. Pereira a montré une approche offensive beaucoup plus calculée dans ce combat co-principal, mais il a finalement eu un manque de concentration au moment le plus important. Ce n’était tout simplement pas le meilleur départ pour l’un ou l’autre combattant ici en 2020.

