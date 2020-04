Ponzinibbio veut se battre avec Woodley à l’UFC 249: “Je serais heureux de le mettre KO au premier tour”

En attendant de connaître chacun des combats du UFC 249 la ce soir aujourd’hui, Santiago Ponzinibbio Il a fait part de son intérêt à faire partie du PPV.

L’Argentin de 33 ans n’a plus couru depuis la fin de 2018, et c’est pourquoi il a mis l’ancien champion de 170 livres, Tyron Woodley, en vue de son retour dans l’octogone.

“Je viens de lire que Tyron Woodley prétend être prêt pour l’UFC 249, qui s’entraîne pour le combat stellaire, alors je suis là”, a déclaré Boa People à MMA Fighting. “Je suis prêt à accepter ce combat. Je serais heureux de prendre la vedette et de l’assommer au premier tour. Ceci est mon combat. Dans deux semaines, j’y serai. “

Ponzinibbio n’a pas combattu depuis la réalisation d’un TKO au quatrième tour Neil Magny dans la course qui a mené le UFC Fight Night Buenos Aires. C’était sa septième victoire consécutive, ce qui signifie que La Plata a la troisième plus longue séquence de victoires de la division, juste derrière le champion, Kamaru Usman (11), et Leon Edwards (8).

Bien que Woodley ait demandé de se battre Colby Covington, et l’intérêt semble être mutuel en raison du mauvais sang des années entre eux, Ponzinibbio est convaincu que son coéquipier en American Top Team Vous ne pourrez pas vous rendre au combat.

«Il demande un combat avec Colby, mais il n’est pas prêt. Il s’est fracturé la mâchoire. Je suis prêt, frère. Prêt à le frapper (Woodley). “

Ponzinibbio n’a pas combattu depuis près de deux ans, et malgré ses blessures et son manque d’activité, il pense qu’il peut battre Woodley même avec un bras attaché derrière le dos.

“Je suis absent depuis un moment à cause d’une blessure et je me suis à peine entraîné. Que voulez-vous de plus? Il n’accepte que les combats faciles, donc le fait qu’il vienne d’une blessure est bon pour lui, mais je vais quand même lui battre la merde et le mettre KO au premier tour. Je vais le combattre avec un bras attaché derrière mon dos et le battre encore à mort et l’assommer au premier tour. Voyons s’il est assez homme pour accepter ce combat. “

UFC 249, qui Il a déjà trouvé son combat stellaire dans Tony Ferguson contre Justin Gaethje, est célébrée le 18 avril.