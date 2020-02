Pour évoluer en MMA, Denise Kielholtz a dû “lâcher prise” du kickboxing

Pour que Denise Kielholtz se fraye un chemin en MMA, elle a dû mettre son passé de championnat derrière elle.

“Miss Dynamite” a déjà “Champion Bellator” sur son CV, bien qu’il soit dans la division kickboxing de la promotion. Malgré le succès qu’elle a connu en MMA, sa perte la plus récente l’a amenée à réévaluer tout ce qu’elle avait fait pendant l’entraînement jusqu’à ce point.

Depuis sa défaite par Veta Arteaga au deuxième tour, Kielholtz (4-2) a rebondi avec des arrivées consécutives de Sabriye Sengul et Bryony Tyrell. Avant son combat avec Kristina Williams vendredi au Bellator 239, la Néerlandaise de 30 ans a expliqué comment le fait de faire tapis avec l’équipe des Pays-Bas Schreiber et d’apprendre tout ce qu’elle pouvait de la perte d’Arteaga l’a aidée à se remettre sur la bonne voie pour potentiellement concourir pour un autre titre.

“Je me suis entraîné au kickboxing et j’ai fait du MMA dans différents gymnases, et je pense que le combat avec Veta était vraiment un réveil”, a déclaré Kielholtz à MMA Fighting. “Hé, tu es un champion de kickboxing, mais tu n’es pas tout ça en MMA.” Après ce combat, j’ai vraiment recommencé à comprendre quel était mon style, car ce combat m’a rendu plus fort à tous points de vue.

«Avant, je faisais beaucoup de kickboxing mais un peu de MMA, un peu de trucs au sol. … C’est à ce moment-là que je me suis réveillé, et j’ai pensé que je devais porter cela à un autre niveau et dans une autre direction, et c’est ainsi que je me concentre désormais davantage sur le MMA. »

Kielholtz avait été un rendez-vous au Team Schreiber, qui est situé à Krommenie, travaillant au gymnase une ou deux fois par mois. Elle n’a vu aucun problème à partager le temps entre le kickboxing et le MMA, car elle a remporté ses deux premiers combats avec Bellator. Mais elle a perdu contre Arteaga.

Terrifiée, en colère, déçue – ce sont les mots qu’elle utilise pour décrire ses émotions à la suite de ce revers. Elle sentait vraiment qu’elle était la meilleure combattante. Et c’est à ce moment-là qu’elle a su qu’elle devait vraiment passer du kickboxing.

«C’était juste une stupide erreur de ma part, et à la fin – après avoir pris quelques semaines après le combat parce que j’étais vraiment, vraiment en colère contre moi et déçu – j’avais tellement pensé à ‘Pourquoi ai-je fait ça? «C’est comme ça que je reçois un réveil et que je dis:« Je dois aller dans une autre direction.

“Et c’est comme ça que je dis que je vais laisser tomber la partie totale du kickboxing. Je laisse tomber et je veux me concentrer davantage sur le MMA. »

Les résultats ont été positifs jusqu’à présent, même si tout le monde n’a pas été fan des efforts de Kielholtz pour compléter son jeu. Kielholtz a toujours eu une certaine perspicacité sur le terrain, remontant à son adolescence, lorsqu’elle était championne de judo amateur. Elle a en fait deux victoires de soumission en MMA à son seul TKO.

Mais cela n’a pas empêché Sengul de lancer l’invective à Kielholtz après avoir été soumis en seulement 32 secondes en novembre dernier. Le kickboxeur turc était apparemment contrarié par le fait que Kielholtz ait cassé une sorte de code de kickboxer tacite pour se lever et le frapper.

“Avant, lors des pesées, elle était vraiment irrespectueuse, elle riait de moi parce que j’étais plus petit”, a déclaré Kielholtz à propos de l’incident de Sengul. «Elle était vraiment arrogante, et je pense que cette arrogance lui prend trop la tête et après le combat, elle s’est réveillée, presque assommée et elle a tapoté. Ensuite, vous réalisez que c’est la cage.

«Je ne sais vraiment pas de quoi elle parlait, car je ne peux presque pas la comprendre. J’entends seulement, “MMA et pas de kickboxing!” Mais regardez autour de vous et regardez vos mains, vous êtes dans une cage MMA. Je pense que c’était vraiment embarrassant de voir comment elle a réagi, et je sais avec certitude qu’elle n’est pas une championne parce que les champions n’agissent pas comme ça. “

Un champion pour lequel Kielholtz a beaucoup de respect est l’actuelle reine de sa division, l’invaincue Ilima-Lei Macfarlane. Une partie de la raison pour laquelle Kielholtz est si enthousiaste à l’idée de combattre Williams est qu’elle sent qu’une victoire la rapproche définitivement d’un pas de plus pour atteindre son objectif de remporter des titres mondiaux en kickboxing et en MMA.

Cependant, elle ne cherche pas encore à faire ce saut.

“Bien sûr, je pense que si je gagne ce combat, c’est trois victoires de suite”, a déclaré Kielholtz. «C’est un bon moyen d’obtenir le coup du titre. Mais j’espère qu’après ce combat, je vais avoir un autre combat, un autre défi dans cette division, puis je suis prêt à 1000 pour cent pour le tir au titre.

“Je suis encore jeune dans ce jeu de combat, dans cette expérience MMA, donc si je veux être prêt à 1000% pour un tir au titre, et un autre défi serait formidable.”

Il y a toujours le petit détail de Kielholtz tenant la ceinture de 125 livres du Bellator Kickboxing, donc elle peut avoir à se soucier de sa propre défense du titre si l’occasion le demande. Chaque fois qu’elle revient sur le ring, il sera difficile de retrouver ce vieux sentiment, du moins par rapport à la passion qu’elle a maintenant pour le MMA.

“Si Bellator veut que je retourne sur le ring de kickboxing, pour moi, ce n’est pas un problème”, a déclaré Kielholtz. “Mais si je dois être honnête, en kickboxing, j’ai combattu tout le monde, j’ai gagné de tout le monde, j’y remporte tous les titres, donc je pense qu’il n’y a plus de défis là-bas. Maintenant, je pense que je suis totalement concentré sur le MMA, et je suis vraiment amoureux de ce jeu. Je me vois faire plus de progression en tant que combattant MMA, donc je pense que dans mon cœur si je regarde vraiment au fond de moi, j’ai abandonné le kickboxing et les rêves de kickboxing parce que j’ai déjà fait tous les rêves que j’avais.

«Maintenant, j’ai un nouveau rêve. Je veux être un meilleur combattant MMA, et je pense que vous ne pouvez pas faire les deux. Le kickboxing est tellement différent du MMA. Le jeu standup est totalement différent, vous ne pouvez pas faire de kickboxing dans une cage MMA. Alors maintenant, quand je laisse tomber ce sentiment que je veux peut-être revenir au kickboxing, je sens que je peux me rendre plus complet en tant que combattant MMA. Le feu dans le MMA est toujours vraiment, vraiment élevé, et je ne vois pas de kickboxing qui va faire monter le feu à nouveau. “