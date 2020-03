Pour le moment, Khabib Nurmagomedov est le seul autorisé à s’entraîner chez AKA

En raison de la pandémie que représente le coronavirus, Dana White a confirmé lundi dernier l’annulation des trois prochains événements ils étaient programmés pour les semaines à venir.

Cependant, UFC 249 tient toujours. Elle n’aura pas lieu à Brooklyn comme prévu en raison de l’interdiction des congrégations de masse dans l’État de New York, et bien qu’on ne sache toujours pas où elle aura lieu, l’une des étoiles de l’étoile, Khabib Nurmagomedov, continue sa préparation pour le plus grand combat de sa carrière quand il mesure l’ancien champion par intérim de 155 livres, Tony Ferguson.

Beaucoup de gymnases les plus prestigieux du MMA ont fermé leurs portes indéfiniment en raison de la propagation du virus. Cependant, AKA il n’a pas suivi la tendance.

Le gymnase basé à San Jose, en Californie, est uniquement disponible pendant deux heures par jour uniquement et exclusivement pour Nurmagomedov, qui n’a pas interrompu son entraînement avant son combat avec ‘El Cucuy’. Cela a été expliqué par l’entraîneur-chef du Russe, Javier Mendes, à Marc Raimondi d’ESPN.

“Seulement Khabib. C’est tout. Personne d’autre n’est autorisé à être dans le gymnase. Personne ne vient. Khabib uniquement. Nous devons le garder en sécurité pour lui. »

Pour l’instant, l’UFC 249 est prévu pour le 18 avril.