Pourquoi choisir entre un tatouage Joe Rogan et Elon Musk quand vous pouvez avoir les deux (photo)

La vie est pleine de décisions difficiles.

Sauf la douleur agonisante de l’enlèvement au laser ou l’hilarité des couvertures de tatouage sur tatouage, s’encrer est généralement un engagement à vie, alors choisissez judicieusement quand il s’agit de votre art, ainsi que de votre artiste.

Dans cet esprit, j’ai des nouvelles encourageantes pour les fans de tatouage qui recherchent de l’encre neuve, en particulier ceux qui pourraient être sur la clôture entre Elon Musk et Joe Rogan.

Maintenant vous pouvez avoir les deux!

“Deux des plus grands du monde”, a écrit l’artiste Noah Bissi sur Instagram. “Une fois l’apocalypse réglée, je serai impatient de faire plus de morceaux de Joe Rogan et Elon Musk.”

En parlant de tatouages ​​Joe Rogan, découvrez ce chef-d’œuvre.

La plupart des tatouages ​​que nous publions, en particulier ceux mettant en vedette vos stars préférées de l’UFC, sont assez mauvais (comme celui-ci). Cela dit, il y a le maître de l’encre occasionnel qui réussit, comme cette pièce Nate Diaz contre Conor McGregor de leur revanche UFC 202.

Alors, comment évaluez-vous les tatouages ​​Rogan / Musk sur une échelle de 1 à Belcher?