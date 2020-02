Pourquoi Colby n’a-t-il pas utilisé sa meilleure arme?

C’est une question intéressante que nous traitons maintenant, il est presque surprenant que nous ne l’ayons pas traitée auparavant. On parle de pourquoi Colby Covington n’a pas utilisé, ou du moins pas autant qu’on aurait pu s’y attendre, sa meilleure arme contre Kamaru Usman; contre qui a perdu dans le stellaire de UFC 245 pour le titre de 170 livres.

Covington vs Usman: la stratégie de Colby

Covington est un NCAA Division 1 fighter. Dan lambert il l’a embauché pour American Top Team en raison de ses compétences en lutte, afin que ses élèves soient mieux formés. Et ses réalisations dans le combat vont au-delà. Il a commencé à le pratiquer au lycée, période durant laquelle il a été champion d’État et champion national. Il était également combattant à l’université et a réussi à devenir All-american.

Avec tout cela à l’esprit, Pourquoi “Chaos” n’a pas utilisé son talent contre Usman? Il l’a lui-même révélé récemment dans une interview avec MMA Junkie.

“La raison pour laquelle je n’utilisais plus la lutte était parce que Je le frappais facilement. Je l’ai fait vaciller au premier, deuxième et quatrième round. Je l’ai blessé d’un coup de pied dans la tête et j’étais sur le point de partir quand j’ai donné un coup de pied dans son corps. J’avais tellement de succès à le frapper que Je n’avais pas besoin du combat. Je gagnais donc je n’avais rien à changer. »

Quant à une éventuelle revanche, Covington a commenté:

“J’aurais un plan de match complètement différent. Je suis convaincu à 110% qu’il ne pourra pas se battre avec moi. »