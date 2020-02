Pourquoi Edson Barboza donne un léger avantage à Ferguson par rapport à Khabib

Edson Barboza connaît bien les deux hommes dans l’événement principal de l’UFC 249.

L’UFC 249 est titré par le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov, qui défend son titre contre Tony Ferguson. Barboza a combattu les deux.

Barboza, qui a subi des pertes lors de batailles difficiles contre les deux combattants, a déclaré à Helen Yee qu’il donnait l’avantage à Ferguson.

“Je pense que Ferguson a un petit avantage parce qu’il est un peu meilleur attaquant”, a déclaré Barboza. “Il est un peu plus créatif. Tout le monde sait ce que fait Khabib, mais il le fait très bien. Tout le monde le sait, mais personne ne peut l’arrêter. Mais je pense que Ferguson a un petit peu (d’avantage) parce qu’il est plus créatif – on ne sait jamais ce qui va arriver.

«Les deux gars sont super puissants, mais je pense que Khabib est plus puissant, surtout sur le terrain. Il est un peu plus fort. Mais certaines choses, Khabib est mieux, certaines choses que Tony Ferguson est mieux. C’est ce qui rend le match très excitant. »

Barboza a disputé cinq rounds avec Nurmagomedov à l’UFC 219 et a survécu à un revers unilatéral de 15 minutes. Il avait ses moments sur les pieds, mais c’était tout Nurmagomedov sur le terrain.

Contre Ferguson lors de la finale du TUF 22 en 2015, Barboza a connu une bataille passionnante et sanglante au cours de laquelle les deux hommes se sont affrontés et ont échangé. Ferguson a réussi à couper Barboza mal avec un coude, et a finalement profité d’une course au sol pour verrouiller une soumission d’étouffement D’Arce.

Ayant connu les deux hommes à leur meilleur niveau, Barboza a déclaré que le principal facteur était l’imprévisibilité de Ferguson.

“Ce sera un grand combat”, a-t-il déclaré. “Je suis très excité pour celui-ci. C’est drôle, parce que parfois je pense à ce combat et je dis: «Mec, c’est un bon combat pour Khabib.» Mais en même temps, Ferguson est difficile à combattre à cause de son style. Il est un peu différent avec tout le monde. “

Barboza, qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, a récemment annoncé qu’il descendrait à 145 livres. Il n’a pas encore de combat réservé.

