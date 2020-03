Pourquoi Joanna Jedrzejczyk a été si excitée lors de la confrontation avec Zhang Weili

LAS VEGAS – Joanna Jedrzejczyk était un peu plus épicée que d’habitude lors de la journée des médias de l’UFC 248 jeudi.

L’ancienne championne en titre a eu beaucoup de choses à dire à la championne des poids paille Zhang Weili lors de leur mise en jeu à Las Vegas. Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC) a fait face à Zhang comme elle le fait habituellement avec ses adversaires, mais a ensuite eu beaucoup à dire au champion chinois.

“Ce que vous avez fait hier à mes fans, vous ne le faites jamais”, a déclaré Jedrzejczyk. “Vous n’êtes pas (explétif) avec la nation polonaise. Pourquoi fais-tu ça? Je vous surclasserai samedi. »

Peu de gens ont été surpris par l’intensité et les propos trash de Jedrzejczyk, mais certains se sont demandés pourquoi elle avait été licenciée plus que la normale et ce qu’elle voulait dire en avertissant Zhang (20-1 MMA, 4-0 UFC) de ne pas jouer avec ses fans.

Il s’avère que mercredi, Zhang a donné le majeur aux fans polonais qui soutenaient Jedrzejczyk lors d’une séance d’entraînement publique ouverte.

Vous pouvez voir Zhang retourner l’oiseau aux fans de Jedrzejczyk dans la vidéo ci-dessous:

Selon le directeur de Zhang, Brian Butler, la championne de 30 ans répondait aux fans qui criaient «virus corona» pendant son entraînement ouvert. Butler a déclaré que la sécurité de l’UFC était obligée de prendre des mesures et de s’adresser aux fans.

Zhang et Jedrzejczyk se battent dans le co-événement principal de l’UFC 248. Le match est la première défense du titre de Zhang après avoir détrôné Jessica Andrade en Chine en août dernier.

.