Pourquoi le MMA féminin est là pour rester

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le MMA féminin est plus que jamais nécessaire. À l’UFC 248, les fans ont assisté à une guerre totale contre la royauté paille Weili Zhang et Joanna Joanna Jędrzejczyk. La paire est entrée en collision dans une bagarre pleine d’action qui a apparemment éclipsé l’événement principal entre Israël Adesanya et Yoel Romero.

Hors du champ gauche, le combattant du MMA Islam Makhachev a ignoré les athlètes féminines avec un tweet désormais supprimé, “ce n’est pas un sport féminin”, a-t-il déclaré. Même Dana White avait précédemment rejeté l’idée d’une division féminine à l’UFC. La rhétorique anti-féminine du MMA suscite des critiques mais souligne néanmoins une perception constante selon laquelle les femmes ne devraient pas se battre.

Cependant, voici les raisons fondamentales pour lesquelles le monde masculin du MMA ne signifie rien sans les femmes.

Que ce soit Jeanne d’Arc qui a mené la France à la victoire dans sa longue guerre avec l’Angleterre ou les tireuses d’élite soviétiques dans les années 40, les femmes ne sont pas étrangères à la violence stratégique. Tout au long de l’histoire, la plupart des hommes sont reconnus pour avoir remorqué la ligne de front, mais les femmes sont restées les héros méconnus de nos plus grandes batailles de combat. Souvent en période de conflit, ils étaient affectés à l’arène domestique. Les exclusions des femmes des armées et des institutions étaient monnaie courante ou, au mieux, sans papiers. Maintenant en 2020, le MMA permet un aperçu sans précédent de la vie et de l’esprit de la femme guerrière.

Les femmes peuvent offrir les mêmes nobles sacrifices physiques que leurs homologues masculins, et c’est quelque chose à célébrer. Personne n’a prouvé mieux ses capacités physiques et ses aptitudes à la violence qu’Amanda Nunes. La championne en deux divisions a battu toutes les anciennes championnes poids coq féminines, elle a 10 finitions au premier tour et la plus longue séquence de victoires pour une combattante de l’histoire de l’UFC. “La Lionne” reste sans vergogne violente et un soldat au sommet des rangs du MMA.

Image via @ufc sur Instagram

Son succès a prouvé que les aspirations des femmes dans le sport doivent être prises au sérieux. Son ancienne adversaire, Ronda Rousey a joué un rôle clé dans la popularisation du sport. Sa brutalité pure et son charisme sont devenus la clé en main de la machinerie mobile du MMA féminin. Il a également été essentiel pour changer la perception culturelle des combattantes. Elle a pris sa retraite du MMA en 2018 après avoir subi deux pertes consécutives. Cependant, nier son succès, c’est nier l’importance du MMA féminin.

Une partie de son succès était due au contraste de ses compétences en judo, à la lutte contre la domination et le comportement sortant. Avant son entrée à l’UFC, la violence était largement perçue comme intrinsèquement masculine. Des combattants comme Rousey, Gina Carano et Holly Holm, exposent les nuances complexes d’être un combattant moderne. À leur manière, ils montrent qu’il est possible d’être beau mais fort, délicat mais agressif, émotionnel mais dur. Cette dichotomie de la femme moderne est constamment avancée par les féministes ou les mouvements libéraux pour protester contre les préjugés sexistes. Le MMA féminin le fait instinctivement car il permet aux femmes de contester ce que signifie être «masculin» ou «féminin» sans imposer une déclaration idéologique aux téléspectateurs. Il permet également aux femmes de remettre en question les hypothèses culturelles de ce que c’est que d’être une «femme» et de devenir une pionnière dans un sport émergent.

Contrairement à Islam Machachev qui croit que les femmes ne devraient pas participer, le MMA est une plate-forme qui ne sape pas les capacités des femmes, mais plutôt les améliore. Les femmes ont la capacité de donner vie à ce monde qui met en contexte les combats de l’Octogone et leur donne un nouveau sens. Traverser le parcours physique et émotionnel extrême de devenir parent peut donner un aperçu unique aux combattantes. Michelle Waterson est un excellent exemple qui a déclaré à l’UFC: «J’ai maintenant adopté cette mentalité de maman Champ, mais il m’a fallu un certain temps pour pouvoir le faire.»

Pour les femmes de tous horizons, le MMA est une grande discipline personnelle. Il fournit aux femmes les outils nécessaires pour se défendre et avoir de la conviction dans leurs actions. Si les femmes veulent utiliser leurs compétences d’autodéfense pour gagner leur vie, c’est quelque chose à célébrer plutôt qu’à fermer.

Avec une augmentation du nombre de femmes rejoignant des organisations combattantes, il valide le MMA en tant que discipline et pouvoir qu’elles peuvent exploiter à travers tous les aspects de la vie. En refusant aux femmes le droit de se battre, cela sape le MMA en tant que sport. MMA a fait des pas de géant pour changer sa perception datée d’une bagarre sanglante. Le sport devrait continuer à le faire en accueillant les athlètes d’élite dans une égale mesure, indépendamment du sexe. Le MMA féminin est un ajout valable au sport en constante évolution, et il est là pour rester.