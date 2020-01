Pourquoi Tyron Woodley a finalement emmené Leon Edwards se battre

LAS VEGAS – Tyron Woodley était très opposé à se diriger en territoire ennemi pour combattre Leon Edwards, mais a finalement pris le combat et fera la une de l’UFC sur ESPN + 29 à Londres.

C’est une décision que le manager de Woodley, Abraham Kawa, dit que l’ancien champion des poids welters a pris parce qu’il est impatient de revenir dans l’octogone.

“Je pense que Tyron a regardé le paysage et il s’est dit:” OK, je dois revenir au mélange des choses “”, a déclaré Kawa à MMA Junkie. “Nous oublions: Tyron a toujours combattu le concurrent n ° 1 à chaque fois … quand nous vivons maintenant au jour et à l’âge de tout le monde (appelant) la grande superstar, nous choisissons et choisissons pour qui c’est bien et pour qui ça ne va pas pour.”

Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC) n’a pas concouru depuis qu’il a perdu le titre de 170 livres face à Kamaru Usman en mars dernier à l’UFC 235. Cela fera plus d’un an qu’il a concouru pour la dernière fois face à la séquence. Edwards le 21 mars.

Et Kawa pense que, malgré les combats de Woodley dans le pays d’origine d’Edwards, il est clairement du côté A. Il espère que Woodley pourra retirer une page du livre de Jorge Masvidal et faire taire les fans britanniques.

“Tyron s’est retrouvé avec Leon, si cela a un sens”, a déclaré Kawa. «Leon, je pense qu’il a le même problème que Kamaru. Les gens ne sont pas liés; il leur est très difficile de vendre un pay-per-view. Grands combattants, je ne prends rien de leur compétence. Je ne les dénigre pas. Je dis quand Tyron a plus de fans que son propre pays… J’ai dit à Tyron: «Si tu vas à Londres et assomme Leon, tu as fait la même chose que Jorge Masvidal il y a un an.» La seule différence est que Masvidal a marché là-bas et a pris les fans de (Darren) Till par rapport à Tyron aller à Londres et donner des fans à Leon. “

Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) a pris de nombreux coups à Woodley, se moquant de ses chansons de rap et affirmant que Woodley avait été acculé par l’UFC pour prendre le combat.

De la façon dont Kawa le voit, Woodley a juste faim de rappeler aux gens les jours où il arrêtait un concurrent après l’autre et défendait son titre quatre fois.

“Il est complètement et totalement juste,” je vais tuer des gens “”, a déclaré Kawa. «C’est là que Tyron se trouve mentalement. Il veut être ce tueur. Il va être ce tueur, donc je ne pense plus que ce soit important de savoir qui, où et quoi. Cela n’a plus d’importance pour lui. Il veut se battre. “

Pour en savoir plus sur Kawa sur Woodley, regardez la vidéo ci-dessus. Vous pouvez également consulter l’interview complète ci-dessous.

