Prédictions, aperçu et analyse de l’UFC 246

Conor McGregor revient aux arts martiaux mixtes (MMA) ce week-end et avouons-le, “Notorious” est pour Ultimate Fighting Championship (UFC) ce que Noël est au détail, car Dana White and Co.fait assez d’argent dans ces quelques semaines pour durer eux tout au long de l’exercice. En fait, quatre des cinq meilleurs enregistrements de télévision à la carte (PPV) appartiennent à l’Irlandais de puissance et seuls Brock Lesnar et l’UFC 100 l’empêchent de passer le balai.

Qu’est-ce qui rend McGregor si spécial?

Eh bien, c’est difficile à dire de nos jours. À une époque, «Notorious» détenait des titres simultanés dans deux catégories de poids distinctes et semblait pratiquement imparable, mais ensuite les pertes contre Floyd Mayweather et Khabib Nurmagomedov – couplées à un seul combat en cage depuis la fin de 2016 – l’ont laissé sur ses lauriers. Battre le vétéran de longue date Donald Cerrone dans l’événement principal des poids mi-moyens de l’UFC 246 ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, non seulement ressuscite son coup de titre, il renforce sa place parmi l’élite des sports de combat.

L’UFC 246 a également d’autres combats, croyez-le ou non, y compris le co-vedette des poids coq entre Holly Holm et Raquel Pennington. “The Preacher’s Daughter” a subi une chute considérable de grâce après avoir remporté le titre de 135 livres en 2015 et ce match revanche en trois tours nous en dira beaucoup sur l’avenir de l’ex-champion. Ailleurs sur la carte, l’ancien pivot central léger, Anthony Pettis, tente de rester pertinent face à la vedette brésilienne, Diego Ferreira. Les poids lourds Hulking Maurice Greene et Aleksei Oleinik verront également l’action

Avant de décomposer la carte principale de l’UFC 246, qui a perdu un combat PPV majeur plus tôt dans la journée lorsque Alexa Grasso n’a pas réussi à atteindre la limite de poids de paille, allez-y et jetez un coup d’œil à ce que le gamin de MMA Patrick Stumberg avait à dire sur les combats préliminaires de l’UFC 246 , répartis sur ESPN et le réseau numérique UFC Fight Pass, en cliquant ici et ici. Les dernières cotes et un guide de paris complet pour toute l’action «McGregor vs. Cowboy» peuvent être trouvés ici.

Mettons-nous au travail.

170 lb: «notoire» Conor McGregor (21-4) contre Donald «Cowboy» Cerrone (36-13, 1 NC)

Voici une statistique qui ne vous surprendra pas, en supposant que vous ayez fait attention à ce que Donald Cerrone a fait au cours de sa carrière à l’UFC. Depuis que Conor McGregor a perdu contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018, “Cowboy” a concouru cinq fois – avec trois de ces adversaires classés dans le Top 5 au moment où ils se sont battus – et un total de 11 fois depuis “Notorious” “A capturé une décision majoritaire contre Nate Diaz fin 2016. C’est ainsi que vous battez des records de promotion pour les victoires et les finitions et c’est aussi la façon dont vous vous épuisez pratiquement, c’est pourquoi Cerrone réalise des pertes consécutives (alors que également éliminé trois fois au cours des deux dernières années et plus). C’est vraiment ce que ce match se résume le soir du combat et ça craint un peu parce que le “Cowboy” de 2014-2016 transforme McGregor 2020 en ragoût irlandais.

Malheureusement, ce n’est ni 2014 ni 2016, nous devons donc travailler avec ce que nous avons. Cerrone était et reste un kickboxeur violent avec des soumissions haut de gamme qui peut parfois être son pire ennemi. Regardez comment il a chié le lit contre Nate Diaz et Rafael dos Anjos. Ce n’étaient pas des limitations physiques et une partie de moi se demande si la nouvelle version «papa» de Cerrone qui ne surfe plus sur le dos de requins ou de wakeboards à l’intérieur de volcans actifs peut appuyer sur la gâchette contre un adversaire qui sera précis, puissant et en mouvement vers l’avant. Rappelez-vous, un «Cowboy» de premier ordre a été complètement effacé par Jorge Masvidal à l’UFC sur FOX 23 et ce qui s’est passé contre Justin Gaethje a eu beaucoup d’initiés se demandant si Cerrone avait été fait.

Il n’y a pas eu que du vin et des roses pour McGregor, qui s’est opposé à Nurmagomedov lors de son premier combat depuis qu’il a travaillé avec Floyd Mayweather dans leur match de boxe très ballyhooed. Je ne veux pas devenir fou du renversement de “The Eagle” qu’il a subi au deuxième tour de leur tête d’affiche de l’UFC 229 parce qu’à bien des égards, vous pouvez prendre ce combat tout à fait et le jeter à la poubelle. Combattre Nurmagomedov, c’est essentiellement cinq rounds pour essayer de ne pas être abattu, ce qui change votre position, vous enlève votre pouvoir et vous fait deviner chaque infraction. Même un général de cage comme McGregor n’est pas à l’abri de ce genre d’inconvénients – à la fois physiques et mentaux – donc ce n’est pas un baromètre solide pour savoir où il en est en entrant dans l’UFC 246. Certes, la rouille annulaire est réelle, mais il est temps de se reposer pour recharger votre batteries, ce qui permet de recentrer l’énergie. De plus, lorsque vous frappez aussi fort que McGregor, vous n’avez pas besoin de la bulle, il vous suffit de trouver le cercle extérieur.

En plus d’être cliché, il est également inexact d’appeler cela une bataille de l’attaquant contre le grappler parce que Cerrone est également un attaquant. Il se trouve juste être un spécialiste de la soumission sournoise et bien, la défense au sol de McGregor me rappelle ce poisson qui floppe dans les dernières secondes de “Epic” de Faith No More. Si Cerrone sort de la porte, il y a de fortes chances qu’il gagne ce combat, car McGregor est un lutteur défensif de merde et en dessous de la moyenne sur le terrain. Mais honnêtement, cela ressemble-t-il à quelque chose que «Cowboy» ferait? C’est un drogué d’adrénaline, pas un tacticien, et arrêter McGregor avec des frappes au milieu d’une arène de cris fournirait une précipitation pas comme les autres. Malheureusement, il est trop usé pour y arriver et malgré quelques premiers succès avec ses coups de pied, Cerrone va manger quelque chose à ras et se replier comme la voiture spatiale de George Jetson.

Prédiction finale: McGregor bat Cerrone par KO technique

135 lb: Holly «La fille du prédicateur» Holm (12-5) contre Raquel «Rocky» Pennington (10-7)

Holly Holm a pris une raclée au cours des dernières années, au propre comme au figuré, et c’était décevant de la voir bouleversée l’emporter sur Ronda Rousey, l’un des moments les plus évoqués de l’histoire des sports de combat. record 2-5 épouvantable, qui comprend une course de 0-4 dans les combats pour le titre de champion. Il y a aussi un revers à cette médaille, en ce sens que les cinq de ces pertes sont survenues contre les championnes actuelles et anciennes et qu’elle n’a terminé qu’une seule fois, grâce à Amanda Nunes. Ce n’est guère un coup contre “The Preacher’s Daughter” quand on considère que “Lioness” traite la division des poids coqs des femmes comme Jason Voorhees traite les conseillers de camp à Crystal Lake. De plus, c’était son incapacité à faire les ajustements qui lui ont coûté la plupart de ces pertes de décision et vous pourriez même marquer le combat de Germaine de Randamie en sa faveur. Les juges ne l’ont pas fait, donc nous ne devrions pas non plus, mais pour illustrer sa préparation au combat pour l’UFC 246, ces petits détails sont importants.

À bien des égards, Raquel Pennington n’est pas sans rappeler son ennemi de nuit de combat, s’étant annoncée comme une vraie prétendante en jouant le rôle de paille au dos de chameau de Miesha Tate, dans le cadre d’une séquence de victoires de quatre combats qui a effacé le souvenir de son rasoir perte de décision face à Holm lors de l’UFC 184 à Los Angeles. Malgré une mise à pied pour blessure de deux ans, «Rocky» avait suffisamment de dynamisme pour capitaliser sur une division affamée de prétendants. Une fois de plus, Nunes s’est imposée comme un dieu parmi les mortels avec une victoire par KO violente et technique à l’UFC 224. Pennington aurait échoué dans son combat de suivi contre De Randamie, avant de grincer par Irena Aldana en juillet dernier. Si vous me demandiez de mettre en évidence les différences entre cette performance et celle qu’elle a opposée à Holm, je vous dirais probablement qu’il n’y en a pas. Pennington n’est pas particulièrement athlétique en tant que combattante et n’a pas de puissance d’élimination, mais elle est plus dure qu’une poitrine trop cuite et a dépassé ses adversaires dans six de ses sept victoires à l’UFC. Pas trop mal.

Je veux vraiment dire de belles choses à propos de ce combat car il est contesté par deux vétérans très respectés qui sont classés dans le Top 5. Mais j’ai également regardé leur premier combat et Holm était 44 sur 210 (20%) sur des grèves importantes contre 40 de 139 (28%) pour Pennington. Ce sont des chiffres assez horribles pour les attaquants et autant que je déteste les clichés comme «les styles font des combats», leurs styles font un combat qui est intrinsèquement ennuyeux. Aucun des deux combattants n’a beaucoup changé, mais je choisis Holm parce qu’elle a participé au concours UFC 184 en tant que boxeuse qui a entraîné le MMA. Avance rapide jusqu’en 2020 et «The Preacher’s Daughter» est un combattant authentique du MMA qui comprend la conscience de la cage, le travail de corps à corps et la lutte. Il reste à voir la quantité de ce qui est affiché, mais ce n’est qu’un combat en trois tours et Pennington peut prendre trop de temps pour s’adapter pour que cela compte devant les juges.

Prédiction finale: Holm def. Pennington par décision unanime

265 lb .: Maurice «Crochet Boss» Greene (8-3) contre Aleksei «Boa Constrictor» Oleinik (57-13-1)

Maurice Greene a gagné sa place parmi la récolte actuelle de poids lourds UFC grâce à sa personnalité conviviale pour les producteurs lors de la saison 28 de The Ultimate Fighter (TUF). Quand est venu le temps de sauvegarder une partie de cette conversation trash, cependant, “Crochet Boss” a été rebondi en demi-finale par le plus techniquement averti Juan Espino Dieppa. Naturellement, la promotion voulait presser le jus qui restait de cette saison et a demandé au Greene commercialisable de revenir pour la finale en direct, où il s’est débarrassé sommairement de son compatriote TUF 28, Michel Batista. Ce qui a suivi était des victoires consécutives sur Jeff Hughes et Junior Albini et il semblait que Greene trouvait sa place dans le Top 15 … jusqu’à ce que Sergei Pavlovich le planifie à l’UFC Singapour fin 2019. Nous ne le faisons pas ont un énorme travail pour tirer des conclusions, mais il semble que Greene soit bon (pas génial) et la catégorie de poids lui profite comme tant d’autres car 265 livres de force ne nécessitent pas toujours une tonne de compétences pour être efficaces.

Il y a quelques années, j’aurais ri d’un match comme celui-ci parce que Greene serait un combat d’échauffement typique pour un vétéran convaincu comme Aleksei Oleinik. Après tout, le «Boa Constrictor» détient 45 victoires stupéfiantes par soumission. La plupart des gars ne verront jamais 45 combats dans leur carrière MMA et s’ils le font, il est livré avec une paire de Depends gratuite. La raison pour laquelle Greene est un petit favori des paris est parce que les bookmakers ont peur de l’âge d’Oleinik (42 ans) et de sa séquence de deux défaites consécutives, qui a rapporté deux KO au premier tour. Cela dit, Walt Harris avait l’air aussi surpris que le reste d’entre nous lorsque l’arbitre l’a fait signe, donc je ne suis pas sûr que son KO de 11 secondes était le résultat d’un plan directeur. Il convient également de souligner que Greene a un avantage de cinq pouces de hauteur, mais leur portée reste la même (80 “), pas que je m’attende à ce que l’un des chasseurs pompe le jab et les angles de travail. C’est un combat de poids lourds et il y aura probablement peu de surprises.

Oleinik est (et a toujours été) un handicap sur ses pieds, mais encore plus maintenant à ce stade de sa carrière. Il y a beaucoup de kilomètres sur ces pneus russes. En même temps, c’est à peu près un tour si ce combat arrive au sol. J’aimerais avoir quelque chose de plus scientifique à présenter, mais il s’agit littéralement d’un cas de Greene essayant de marquer le KO avant qu’Oleinik puisse l’attacher et le tirer vers le bas. Jusqu’à ce que je vois plus qu’une nouvelle paire de mitaines du «Crochet Boss», toujours en développement, je prends le «Boa Constrictor», un connaisseur de la soumission, qui a déjà prouvé qu’il pouvait éviter le gros coup de poing dans les derniers tapotements sur Mark Hunt et Travis Browne (Juste pour en nommer quelques-uns). Greene pourrait probablement retourner le script et atterrir lui-même, mais quelque chose me dit que sa fierté va prendre le relais après la perte d’octobre dernier face à un autre vénérable russe.

Prédiction finale: Oleinik def. Greene par soumission

*** Remarque: Claudia Gadelha contre Alexa Grasso a été rayée de la carte PPV UFC 246 (rapport complet ici).

155 lb: Diego Ferreira (16-2) contre Anthony «Showtime» Pettis (22-9)

Je ne veux pas dire que Anthony Pettis est le garçon qui a crié au loup, mais il semble que chaque fois qu’il change de catégorie de poids, subit une grosse perte ou attire un adversaire de renom, nous apprenons à quel point «Showtime »A grandi en tant que combattant, pourquoi il est dans un meilleur endroit et comment la tournure des événements la plus récente l’a rendu plus conscient de lui-même. Malheureusement pour l’ancien champion de 155 livres, son bilan suggère le contraire. Pettis, maintenant âgé de 32 ans, n’a pas remporté de combats consécutifs en plus de cinq ans sur une période de 11 combats dans trois catégories de poids différentes. Enfin de retour au poids léger où il appartient, le hors concours de longue date de Roufusport tentera de rappeler aux fans pourquoi il était largement considéré comme l’un des meilleurs combattants de la planète. Je peux vous dire avec une certaine certitude que lorsque Pettis a soumis Gilbert Melendez à l’UFC 181 fin 2014, il ne semblait pas que son règne de terreur se terminerait de si tôt. C’est ce qui rend ce sport si formidable, car vous pouvez miser sur les prédicteurs, les tendances et les résultats passés, pour que tout se passe par la fenêtre en un seul combat.

Un peu plus âgé mais non moins talentueux est le prodige brésilien Diego Ferreira, qui reste sans classement à 155 livres malgré une séquence de cinq victoires consécutives qui comprend deux KO violents. Je profite normalement de cette opportunité pour faire partie du panel de classement de l’UFC, mais pour être honnête, Ferreira n’a battu personne dans le Top 15 et a battu Beneil Dariush et Dustin Poirier. Je ne sais pas quels ajustements il a faits depuis ses difficultés de 2015, mais ils ont certainement payé. Je ne veux pas faire éclater les bulles pour des victoires contre des gens comme Kyle Nelson, mais son attaque patiente et méthodique contre le meurtrier russe Mairbek Taisumov en dit long sur sa maturité en tant que combattant. Comme pour toute importation brésilienne, Ferreira a un formidable jeu au sol avec des soumissions astucieuses, vous ne le sauriez tout simplement pas sur la base de sa lutte inférieure, un point faible surprenant pour un vétéran du jeu au sol. Il convient de mentionner que sa seule soumission est venue de Colton Smith lors de ses débuts à l’UFC, alors sa décision de favoriser le stand-up a peut-être contribué à son récent succès. Je pense que le résultat de ce combat soutiendra ou réfutera cette théorie, car Pettis aime frapper et a les KO pour le prouver.

Lorsque vous êtes en compétition depuis aussi longtemps que Pettis, en particulier sur la grande scène, il ne faut pas beaucoup de bande pour comprendre ce qui est en magasin. Le «Showtime» qui entre dans la cage en 2020 n’est pas si éloigné de celui qui est passé de World Extreme Cagefighting (WEC) il y a près d’une décennie. Cela signifie que Ferreira est une bobine phare qui attend chaque seconde qu’il choisit de rester debout. L’affirmation de son entraîneur selon laquelle il peut trouver sa gamme ou résoudre les problèmes au premier tour n’est pas seulement idiote, c’est périlleux. Heureusement pour l’équipe Ferreira, cela n’a jamais été son point fort, car le Brésilien est plus intéressé à faire avancer les poings volants, chose contre laquelle Pettis n’a jamais vraiment bien fait. Même sans les tirs au sol laids mis en œuvre par Eddie Alvarez, ou l’attaque en cage variée de Rafael dos Anjos, Ferreira peut encore intimider son chemin vers une victoire décisive en emportant l’espace de son adversaire. Les pettis sans espace, c’est comme un poisson sans eau, il n’y a pas de mobilité et pas de place pour respirer. Cela dit, “Showtime” est tout aussi dangereux sur le terrain que sur les pieds (voir Henderson, Ben), donc une erreur imprudente de Ferreira et ses rideaux. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de résultat sur lequel je miserais, tout bien considéré.

Prédiction finale: Ferreira def. Pettis par décision unanime

Voilà.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles et notes «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’intégralité de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.