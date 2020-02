Prédictions, aperçu et analyse de l’UFC 247

Jon Jones retourne au pay-per-view (PPV) ce samedi. nuit (8 février 2020) et bien que ce soit généralement un gros problème, à la fois en termes d’excitation des fans et de signes de promotion, “Bones” est pris en sandwich entre le retour de Conor McGregor, la plus grande star de tous les arts martiaux mixtes (MMA ), et le combat pour le titre le plus intriguant que nous ayons eu depuis plusieurs années, gracieuseté de la confrontation Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson en avril à Brooklyn.

En comparaison, une défense de titre légère et lourde contre Dominick Reyes dans le Main Event de l’UFC 247 ressemble à une autre journée au bureau. Nous pouvons également attribuer une partie de cela à Jones, qui l’a posté contre les anciens poids moyens Anthony Smith et Thiago Santos en 2019. Peut-être que «The Devastator», qui apporte un record parfait au Toyota Center de Houston, au Texas, nous donnera quelque chose à obtenir enthousiasmé par la fermeture de la porte de la cage ce week-end dans «The Lone Star State».

Avant de commencer à décomposer la carte principale de l’UFC 247, qui comprend également un combat pour le titre de poids mouche de cinq rounds entre Valentina Shevchenko (championne) et Katlyn Chookagian (challenger), jetez un œil à ce que notre nouvelle équipe de tag composée d’Andrew Richardson et Patrick Stumberg avait à dire sur la carte «Prelims» de l’UFC 247, répartie entre ESPN et ESPN +, en cliquant ici et ici. Les cotes et les lignes de paris pour toute l’action «Jones contre Reyes» peuvent être disséquées ici.

Assez avec les pommes de terre, passons à la viande.

205 lb: UFC Léger lourd Champion Jon “Bones” Jones (25-1) contre Dominick “The Devastator” Reyes (12-0)

Ce qui est intéressant à propos de ce combat de Jon Jones, en particulier par rapport à ceux qui l’ont précédé, c’est la façon dont sa victoire par décision partagée sur Thiago Santos a en quelque sorte prédit la chute de la légende des poids lourds légers. Peut-être que les experts en fauteuil qui pensent que Jones a suivi son cours négligent les chiffres parce que «Bones» a facilement dépassé le meurtrier brésilien. Et je suppose que c’est le bon moment pour mentionner qu’Anthony Smith et Ovince Saint Preux ont touché plus de frappes que “Maretta” quand ils ont eu la chance de déposer le pivot de 205 livres, donc ce n’est pas comme si Jones a pris une quantité démesurée d’abus. Je ne célèbre certainement pas sa victoire sur Santos, car Jones était faible, a abandonné sa lutte et a donné beaucoup trop de respect à l’ancien poids moyen, mais je ne comprends pas ce récit selon lequel Jones est en quelque sorte abattu parce qu’il a joué en défense et a essayé pour épuiser l’horloge. Dans le football qui fait de vous un génie, dans le MMA, cela fait de vous une chatte.

Cela dit, je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qui est arrivé au Jones qui est sorti de la débâcle de Matt Hamill et a terminé huit de ses dix prochains adversaires. Et pas seulement fini comme “oh hey l’arbitre devait intervenir.” Lyoto Machida était fondamentalement mort pendant environ trois minutes à l’intérieur de l’Octogone et Mauricio Rua ressemblait à Johnny Cade quand ils l’ont tiré de l’église en flammes. Jones a été au tableau de bord dans six de ses sept derniers combats (à l’exclusion du «pas de contestation» contre Daniel Cormier) et une partie de moi espère qu’il en a marre de toutes ces décisions en cinq tours (je le suis certainement). Sinon, nous allons obtenir une performance similaire à celles que nous avons vues contre Smith et Saint Preux. Je comprends également que Jones s’ennuie bêtement avec ce qu’il considère comme des candidats «boiteux» et que le MMA n’est pas différent de la plupart des autres emplois. Qui diable veut se lever et aller travailler tous les jours pour faire la même merde ennuyeuse? Nous espérons espérer un saut dans les poids lourds dans un avenir très proche.

Jusque-là, Jones sera chargé de détourner Dominick Reyes, un puissant poids lourd léger qui est de la même taille que Jones mais abandonne une énorme somme de six pouces. «Le Dévastateur» m’avait convaincu qu’il allait avoir toutes sortes de problèmes pour «Bones» après avoir fait fondre Jared Cannonier et infligé trois coups à Ovince Saint Preux. Puis il a pondu un œuf contre Volkan Oezdemir dans un combat qui a vu “No Time” atterrir plus de frappes et marquer le seul retrait du combat. Cela mérite d’être mentionné parce que Reyes a été pris au sol dans quatre de ses six combats à l’UFC et je pense qu’il est prudent de dire que si Jeremy Kimball peut amener Reyes sur la toile, Jones devrait trouver peu ou pas de résistance. À son crédit, Reyes a rebondi avec une finition éclairée sur Chris Weidman lors de sa toute prochaine apparition et cela aurait pu être plus important si l’ancien poids moyen n’avait pas été terminé dans quatre des cinq combats qui l’ont précédé. Être piégé sous Jones est comme une condamnation à mort, comme en témoigne sa victoire punitive sur Alexander Gustafsson à l’UFC 232 (un exemple parmi tant d’autres).

Ce n’est en aucun cas un verrou pour Jones, car Reyes a un pouvoir de coupure sérieux. Plus important encore, il était un athlète avant d’être un combattant, il est donc rapide pour sa taille et agile de manière appropriée. Dans cet esprit, il est difficile d’imaginer Reyes porter un coup de grâce alors que tant de gens avant lui ont échoué, y compris Santos. Mis à part tout cela, mon plus gros problème avec “The Devastator” est qu’il n’a jamais eu à passer par un Daniel Cormier, ou un Anthony Johnson, pour obtenir son titre de 205 livres. En fait, sa seule victoire sur un poids lourd léger du Top 10 est venue contre Oezdemir, et nous avons déjà parlé de cette performance terne. J’ai le sentiment que Jones entre dans ce combat avec quelque chose à prouver. Non seulement pour effacer le doute qui est venu de sa victoire sur “Maretta” – et faire taire le discours “Reyes est un meilleur athlète” – mais aussi pour assurer une fusillade des poids lourds plus tard cette année. Il y a de l’argent à gagner au pays des grands hommes, surtout avec un titre de division en jeu.

Prédiction: Jones def. Reyes par KO technique

125 lbs .: UFC Poids mouche Champion Valentina “Bullet” Shevchenko (18-3) contre Katlyn «Blonde Fighter» Chookagian (13-2)

Sur le papier, il semble que la promotion ait réussi à attirer un digne concurrent sous la forme d’une ancienne meurtrière de poids coq, Katlyn Chookagian. Après tout, une fiche de 13-2 est assez impressionnante dans n’importe quelle division et “Blonde Fighter” a discrètement accumulé huit combats sous la bannière de l’UFC. Si ce nombre vous surprend, c’est probablement parce que Chookagian a été au tableau de bord dans les huit de ces concours. Ses deux défaites, qui se sont produites contre Liz Carmouche et Jessica Eye, ont toutes deux été des décisions partagées et parfois les analystes aiment tirer cette carte «elle était un juge indécis loin d’une victoire». Si vous le faites en défaite, vous devez également le faire en victoire, car la frappeuse de 31 ans a également fait une scission dans sa victoire à l’UFC 210 contre Irene Aldana. Il est impossible de dire cela sans ressembler à un critique de canapé, mais Chookagian est complètement banal à tous égards. Elle est grande pour un poids mouche et tiendra une hauteur et atteindra un avantage, mais elle n’a pas encore marqué un retrait dans huit combats UFC et je ne casse pas les chapeaux de fête pour une victoire décisive sur Jennifer Maia.

Nous devons également prendre en considération le fait que Chookagian affronte l’un des meilleurs combattants livre pour livre dans le sport, quelle que soit sa catégorie de poids (qui se classe au deuxième rang dans la division féminine). Lorsque Valentina Shevchenko a mis les voiles pour la division poids mouche, elle était classée n ° 1 au monde avec 135 livres et était fatiguée de jouer au galette avec Amanda Nunes. Depuis son voyage vers le sud, «Bullet» a accumulé quatre victoires consécutives avec deux arrivées violentes et a renvoyé Joanna Jedrzejczyk au poids de la paille. Ce qui nuit à sa réputation, du moins en termes d’opinion populaire, a été sa terrible performance contre Liz Carmouche, qui n’était pas sans rappeler son match revanche à Nunes dans la mesure où les fans ont été entraînés dans un concours de regard de 25 minutes. Ce n’était pas mal de Francis Ngannou contre Derrick Lewis, mais je ne pense pas que quiconque soit rentré heureux après la chute du rideau à l’UFC Uruguay. Lorsque Shevchenko est appelée, elle traite ses adversaires comme Jason Voorhees traite les conseillers de camp. Celles qui ne courent pas, c’est parce que l’attaquante de Muay Thai de 31 ans fait de son mieux quand on lui donne un adversaire prêt à frapper.

Je sais que c’est paresseux de toujours choisir le favori mais quand on regarde le travail de Chookagian, il n’y a rien pour supporter le bouleversement. Shevchenko devrait faire une performance semblable à Carmouche ou Nunes contre un challenger run-and-gun et cela demande beaucoup pour un combat de cinq rounds. Chookagian va aller de l’avant et appuyer sur l’action et Shevchenko répondra en nature. Compte tenu du type d’abus qu’elle a absorbé dans sa première danse avec “Lionne”, je ne suis pas sûre qu’il y ait quelque chose que “Blonde Fighter” puisse lancer qui fera transpirer les bookmakers. Pour moi, il s’agit de savoir si «Bullet» traite ou non l’événement co-principal de l’UFC 247 comme un jeu de stratégie au tour par tour. Je ne veux pas Civilization II, je veux Twisted Metal 2. Je pense que nous l’obtiendrons, et j’entends déjà Sweet Tooth glousser en arrière-plan.

Prédiction: Shevchenko def. Chookagian par KO technique

265 lb .: Juan «Le Kraken» Adams (5-2) contre Justin «Bad Man» Tafa (3-1)

Le fait que ce spectacle de merde lourd soit sur la carte principale PPV devrait vous donner une assez bonne idée de ce que la promotion devait travailler avec l’entrée dans l’événement de ce week-end, mais il appartient toujours à l’ESPN “Prelims”. L’argument que Juan Adams est de Houston est stupide, car les amis et la famille ne se soucient pas de l’endroit où “The Kraken” est placé dans la file d’attente, ils veulent juste le voir se battre et achèteront un billet malgré tout. Quant à Justin Tafa, il vient d’Australie et n’a qu’une seule apparition à l’intérieur de l’Octogone, une défaite à élimination directe contre Yorgan de Castro à l’UFC 243. De même, Adams a affronté Greg Hardy sa dernière fois dans ce qui ne peut être décrit que comme un performances embarrassantes. Où sont les deux tueurs qui se sont frayés un chemin dans l’UFC par le biais de la série Contender de Dana White? Ils sont ici, performants au niveau des combattants qui, combinés, n’ont que 11 combats professionnels.

Peut-être que la promotion espère un KO rapide (et violent), quelque chose que nous espérons tous secrètement dans une bataille de 265 livres. La plupart des poids lourds sont gros et finissent par gazer par la deuxième strophe, donc plus vite, mieux, et je ne suis pas différent de la plupart des fans de combat en ce que j’aime un bon abandon à un coup. Je dirais que les chances sont plutôt bonnes dans ce match, car leurs huit victoires combinées se sont toutes terminées par KO / KO technique. Quant à savoir qui prend le dessus? Il est difficile de faire une sorte d’analyse intelligente lorsque vous quittez l’échelon supérieur de la division des poids lourds et ni Adams ni Tafa ne nous ont donné beaucoup de travail. Parmi le peu que nous avons vu, je dois choisir “Le Kraken” parce qu’il possède cinq pouces de hauteur et six pouces de portée pour compléter son expérience de lutteur collégial de Division 1. Tafa, en comparaison, est un anachronisme, un gaucher trapu qui aime avancer et larguer des bombes. Nous sommes en 2020, ce genre de mentalité de «balançoire pour les clôtures et d’espoir pour le meilleur» ne va pas le couper.

Prédiction: Adams def. Tafa par KO

145 lb: Mirsad Bektic (13-2) contre «Dynamite» Dan Ige (12-2)

Si vous utilisiez l’option “Créer un combattant” dans le jeu vidéo UFC, vous incluriez sans aucun doute la lutte de haut niveau et les mains lourdes, deux choses que Mirsad Bektic arbore sérieusement. Cela a suffi à propulser le meurtrier bosno-américain à quatre victoires consécutives sous la bannière de l’UFC, mais son incapacité à maintenir un rythme solide pendant trois rounds d’action rapide lui a coûté cher contre le vétéran poids plume Darren Elkins. Deux combats plus tard et Bektic était de retour sur ses fesses, grâce aux mains lourdes de Josh Emmett. Il comprend clairement le jeu de combat après six ans sous la bannière de l’UFC, dont une partie a été passée sous la tutelle de Firas Zahabi au Tristar Gym de Montréal, mais il est troublant qu’il ait parcouru tant de kilomètres à l’intérieur de l’Octogone et qu’il ne soit pas classé à 145 livres. , même avec une blessure débilitante au LCA en 2015. Je pense qu’il est temps de cesser de regarder Bektic comme prospect ou future star à 29 ans et d’envisager un pronostic plus réaliste, bien que je pense que tout dépend de la façon dont il se comporte ce week-end à Houston.

C’est parce que Dan Ige est un adversaire redoutable et pourrait envisager une trajectoire similaire. Vainqueur de la série Contender de Dana White à l’été 2017, le Hawaïen a trébuché et s’est retrouvé avec une première défaite à l’UFC 220. Depuis, «Dynamite» a explosé en une séquence de victoires de quatre combats, dont deux finis , y compris la victoire de décision de juin dernier sur le vénérable Kevin Aguilar. Ige arbore une ceinture noire brésilienne de Jiu-Jitsu (complétée par une ceinture brune en judo) et a cinq soumissions à l’appui, ainsi qu’une expérience dans certaines des meilleures promotions régionales aux États-Unis. Bien qu’il ne tienne pas une place parmi les 15 meilleurs poids plumes, Ige est l’un des combattants les plus équilibrés de la division. Je pense qu’il n’est pas déraisonnable de suggérer que sa plus grande victoire à ce jour a été remportée par son compatriote “Contender Series” (Aguilar), ce qui vous donne également une idée de son niveau de compétition depuis qu’il a rejoint l’UFC il y a plus de deux ans.

Ce combat se résume à la façon dont Ige peut garder son ennemi déchaîné à distance. La hauteur et la portée sont à peu près les mêmes pour les deux combattants, mais là où l’écart commence vraiment à s’élargir, c’est dans la lutte. Bektic a marqué 17 éliminations à travers sept combats de l’UFC, plus du double de ce qu’Ige – pas en reste dans le département de lutte – a réussi à produire jusqu’à présent à l’intérieur de l’Octogone. Je m’attends à ce que le Hawaiian reste à l’écart du gros coup de poing et attende que Bektic s’essouffle, mais dans un combat à trois rounds qui est lourd de lutte, le retour peut être trop peu, trop tard, un foin aveugle malgré.

Prédiction: Bektic def. Âge par décision partagée

265 lb .: Derrick «Black Beast» Lewis (22-7, 1 NC) contre Ilir «Sledgehammer» Latifi (14-7, 1 NC)

Je suppose que Daniel Cormier peut enfin célébrer car il n’est plus le poids lourd le plus court de la division. En effet, il a été remplacé par le poids lourd léger le plus court de la division sous la forme de 5’8 “Ilir Latifi, qui ne fait que deux pouces de plus que Matt Serra. Comment est-ce pour la perspective? D’une certaine manière, “The Sledgehammer” ne pouvait plus supporter la coupe à 205 livres et au lieu de sacrifier certains de ces GAINZ suédois, Latifi est simplement revenu à la catégorie de poids de 265 livres, où il a commencé sa carrière en 2008 contre son compatriote UFC Blagoy Ivanov . En dehors de sa lourde main droite, Latifi est un lutteur gréco-romain accompli avec des soumissions sournoises, assez bon pour deux voyages au Abu Dhabi Combat Club il y a plus d’une décennie. Je sais que nous aimons partager cette photo de Latifi à cheval au galop le long de la plage, mais toutes les blagues à part, c’est un combattant bien équilibré avec une multitude d’expérience de gros gibier.

Derrick Lewis, d’autre part, est unidimensionnel et assez prévisible avec son infraction. Ce qui fait de lui un combattant si divertissant, c’est son cœur assez grand, assez grand pour deux retours en force au bord de la défaite. “The Black Beast” est également un poids lourd en termes de personnalité, donnant aux fans certains des discours d’après-combat les plus mémorables de l’industrie – et je n’entrerai même pas dans ce qui se passe sur son compte Instagram coté R. Enlevez tout cela et vous vous retrouvez avec un combattant qui a le pouvoir de KO et … pas grand-chose d’autre. Lewis est agile pour un combattant de sa taille mais si l’on considère ses récentes victoires, le Texan n’a pas grand chose à mettre en valeur. Il a frappé le chronomètre contre Ivanov susmentionné, a passé 15 minutes à somnambuler contre Francis Ngannou et a dû marquer des KO par derrière pour se sauver des pertes de décision contre Alexander Volkov et Marcin Tybura. De plus, Lewis a affronté un meilleur boxeur (Junior dos Santos) et un meilleur grappler (Daniel Cormier) et a terminé les deux fois. Pour être franc, je doute qu’il s’en soucie même, car «The Black Beast» semble se contenter de casser la tête et de faire de la banque, avec ou sans titre.

Je ne veux pas prétendre que Latifi a démoli la maison parce qu’il ne l’a pas fait. Les pertes consécutives contre Volkan Oezdemir et Corey Anderson sont un mauvais coup d’oeil et pire encore à 36 ans. J’aime toujours ses chances dans ce combat parce que stylistiquement, il n’essaiera pas de combattre Lewis avec de la technique ou des prouesses défensives. Au lieu de cela, il sera tout aussi sauvage et imprévisible que le héros de la ville natale et comme “The Black Beast” découvert contre Shawn Jordan et Matt Mitrione, vivre par l’épée signifie mourir par l’épée. Je m’attends à un combat très amusant (et très court).

Prédiction: Latifi def. Lewis par KO technique

