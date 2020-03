Prédictions, aperçu et analyse de l’UFC 248

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Ultimate Fighting Championship (UFC) n’est qu’à une journée de son double titre de champion lors du prochain événement UFC 248 pay-per-view (PPV) sur ESPN +, verrouillé et chargé pour demain soir (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de T- Mobile Arena à Las Vegas, Nevada. C’est là qu’Israël Adesanya fera sa prochaine défense de titre de poids moyen contre le prétendant puissant, Yoel Romero.

Dans l’événement co-principal de l’UFC 248, également prévu pour cinq rondes exténuantes, la titulaire du titre de poids de paille Weili Zhang mettra sa ceinture en jeu contre l’ancienne changeuse de sangle de 115 livres, Joanna Jedrzejczyk, dans un combat qui servira de bâton de mesure pour l’avenir. à la fois champion et challenger.

Nous parlerons de ces deux combats dans une seconde.

Avant de décomposer la carte principale des cinq combats, qui comprend également les vétérans de longue date Beneil Dariush, Neil Magny et Alex Oliveira, jetez un œil à ce que le connaisseur des sports de combat, Patrick Stumberg, a dit à propos de la carte “Préliminaires” de l’UFC 248, réparties entre ESPN + et ESPN, en cliquant ici et ici. Les cotes et les lignes de paris pour toute l’action “Adesanya contre Romero” peuvent être disséquées ici.

Mettons-nous au travail.

185 lb: UFC Poids moyen Champion Israël «The Last Stylebender» Adesanya (18-0) contre Yoel «Soldier of God» Romero (13-4)

J’ai toujours pensé que Yoel Romero était plus une attraction spéciale qu’un prétendant de bonne foi au titre, le genre de puncheur musclé qui brutalise ses adversaires, qu’il gagne ou non. Cela pourrait compter à la billetterie, mais cela ne signifie pas grand-chose en ce qui concerne les combats pour le titre de champion. Non seulement «Soldat de Dieu» ne mérite pas le dernier don de bienfaisance de la promotion, mais il n’est tout simplement pas assez bon pour devenir un champion de 185 livres. S’il l’était, cela serait déjà arrivé. Suis-je censé penser que le même combattant qui n’a pas pu éliminer Robert Whittaker ou Paulo Costa va juste se connecter comme par magie contre un attaquant aussi dynamique qu’Israël Adesanya? La seule victoire de Romero sur un combattant actuellement classé dans le Top 10 de la division est Derek Brunson au n ° 8.

Il est également le seul combattant de l’histoire de l’UFC à avoir manqué deux fois de poids pour deux coups de titre distincts.

Romero est, et a toujours été, plus mystique que le mérite. Ce n’est pas pour emporter ses victoires dévastatrices contre Lyoto Machida et Chris Weidman, mais peut-être pouvons-nous nous calmer avec tout cela “Il met fin à sa carrière, mon frère!” récit parce que Luke Rockhold a ruiné “The Dragon” et “All American” bien avant que Romero puisse mettre la main sur eux. Et je ne sais pas d’où vient cette discussion sur le fait que Whittaker “n’est plus le même” après ses guerres de Romero … est-ce que nous actualisons maintenant la compétence et la détermination de “The Last Stylebender” et créditons-nous plutôt Romero pour l’UFC 243? Gardez à l’esprit que Ronaldo Souza a couru 4-2 après avoir perdu contre la puissance cubaine, marquant quatre finitions désagréables en cours de route, alors essayons de garder une certaine perspective sur ce que Romero a et n’a pas fait au sommet des 185- livre chaîne alimentaire.

Ce qu’il a fait: mettre des gens dans des sacs mortuaires.

Ce qu’il n’a pas fait: A remporté les gros combats quand ils comptaient le plus.

Je pense qu’il est assez clair à ce stade de sa carrière qu’Adesanya est le package complet. Il fut un temps où vous pouviez affirmer qu’il ne faisait pas face à une opposition de qualité, malgré les victoires contre Brunson, classé n ° 8 et Brad Tavares, n ° 11. Je vais ignorer sa décision de gagner les restes momifiés d’Anderson Silva et plutôt regarder sa guerre de cinq rounds contre Kelvin Gastelum, qui a montré qu’il peut résister à l’adversité, se battre et remporter la victoire. Et quiconque pense que Gastelum est digne de LOL lors du classement des adversaires n’a pas prêté attention au fonctionnement interne de la division ces dernières années. Cela nous amène à Whittaker et qu’y a-t-il à dire? Ce fut une performance magistrale et lorsque Adesanya est dans la zone, il n’y a pas de meilleur attaquant dans la catégorie de poids de 185 livres. Sa technique, ainsi que son timing, sont sans faille. Je suppose que ce serait aussi un bon moment pour souligner, pour ceux qui veulent parler de lutte, que Gastelum, Brunson et Tavares étaient un combiné 2 pour 28 dans les tentatives de démontage.

Whittaker et Silva n’ont pas réussi à tirer un seul coup.

Je ne sais pas quel est le plan de jeu pour Romero, mais cela ne fonctionnera probablement pas. Si vous faites partie de ces fossoyeurs qui veulent exhumer la perte de KO qu’Adesanya a subie contre Alex Pereira sur le circuit de kickboxing, alors nous devrions également ressusciter le KO de Rafael Cavalcante marqué contre Romero sous la bannière de Strikeforce. Adesanya n’est pas immortel et je ne veux pas le peindre en tant que tel, mais il est à la fois assez intelligent et suffisamment discipliné pour garder Romero à portée, grâce à l’aide d’une portée de 80 pouces. Non seulement cela l’éloigne du tir de mise à mort, mais cela oblige également Romero à tirer à longue distance, ce qui donne au champion suffisamment de temps pour se mettre hors de danger ou bourrer complètement le retrait. Acceptons également que “Soldier de Dieu” aura 43 ans le mois prochain et n’a pas mené de combat en cinq rounds depuis près de deux ans. Adesanya, 30 ans, est à son apogée athlétique à la fois physiquement et mentalement, et alors que Romero est encore trop difficile à retirer, il va avoir un misérable 25 minutes. C’est ce qui se produit lorsque vous passez plus de temps à remuer la langue qu’à mettre en œuvre une stratégie.

Prédiction: Adesanya def. Romero par décision unanime

115 lb: UFC Paille Champion Weili «Magnum» Zhang (20-1) contre Joanna «Joanna Champion» Jedrzejczyk (16-3)

Joanna Jedrzejczyk reçoit beaucoup de chagrin de notre part ici à Mania et bien que ce soit juste moi qui suis une secousse (c’est littéralement dans ma description de travail), elle apporte beaucoup de cette chaleur sur elle-même, ce qui n’est pas rare parmi les perdants douloureux . Mais quand vous enlevez tout ça “Je suis toujours le champion même si je n’ai pas la ceinture”, merde, ce qui est aussi mauvais que “mon médecin a foiré ma coupe de poids et c’est pourquoi j’ai perdu” est parti avec un combattant très talentueux (et très accompli). Cette idée qu’elle est échouée ou au-dessus de la colline est idiote. N’oublions pas qu’à l’été 2017, Jedrzejczyk était considéré non seulement comme l’un des meilleurs combattants de la division paille féminine, mais aussi comme l’un des meilleurs combattants, point final. À 115 livres, ses seules pertes sont venues à Rose Namajunas dans une paire de brillantes performances de l’ex-championne maintenant. Certes, elle a été surclassée par Valentina Shevchenko dans son voyage infructueux jusqu’à la mouche, mais nous ne pouvons pas lui en vouloir en ce qui concerne ce combat, de la même manière que nous ne tenons pas la perte de Max Holloway face à Dustin Poirier contre «Blessed» lorsque parler de l’avenir de l’Hawaï à poids plume.

Jedrzejczyk est une attaquante exceptionnelle qui est tout aussi efficace avec ses coups de pied qu’avec ses mains incroyablement rapides, grâce à des carrières réussies en Muay Thai et en kickboxing avant de passer au MMA. Sa spécialité est le volume sonore et il est facile de se laisser submerger lorsqu’il n’y a pas le temps de faire autre chose que de se couvrir. Il est intéressant de noter que Jedrzejczyk n’a pas tiré pour un démontage lors de ses cinq premiers combats à l’UFC et lors de 13 voyages dans l’Octogone, elle n’a fait que huit tirs au total, dont cinq ont été réussis. Sa défense contre le retrait, cependant, possède des pourcentages qui se lisent comme une œuvre de fiction, bien que si nous jouons honnêtement, c’est parce que la plupart des lutteuses sont horribles. Non pas parce qu’elles sont athlétiquement inférieures, il n’y a tout simplement pas beaucoup d’occasions pour les femmes de lutter à un niveau élevé avant d’entrer dans un camp de combat de classe mondiale. À ce stade, c’est généralement une réflexion après coup. Cela pourrait changer à l’UFC 248 et j’espère un peu que Jedrzejczyk ira pour un démontage contre son adversaire super swole juste pour le pur spectacle de celui-ci.

Weili Zhang est passé de «un à regarder» à «un à craindre» en un seul combat. Avant de se faire affronter contre Jessica Andrade en août, une réservation qui a profité de son emplacement à Shenzhen, en Chine, Zhang était classée n ° 7 à 115 livres et participait à l’UFC depuis moins de deux ans. En ce qui concerne son autre compétition, je ne veux pas devenir fou de sa victoire de Jessica Aguilar à l’UFC de Pékin, car “Jag” avait 36 ​​ans à l’époque et déjà 1-2 à l’intérieur de l’Octogone. De même, Tecia Torres a perdu quatre matchs consécutifs et ne peut pas battre un combattant de niveau supérieur. En eux-mêmes, ils ne sont pas le genre de victoires qui méritent des chapeaux de fête et des coups de poing pointus, mais couplés à la planification de Jessica Andrade et nous pouvons dire avec une certaine certitude que Zhang est la vraie affaire. Nous pouvons également dire qu’elle n’a pas été testée par un combattant avec le type d’infraction que Jedrzejczyk fournit, et un qui peut également faire cinq tours d’action à indice d’octane élevé sans même casser une sueur. “Magnum” n’a jamais vu un quatrième tour dans sa carrière et est construit plus comme un rhinocéros qu’une gazelle. C’est une variable qui ne peut pas être négligée dans ce combat de 25 minutes pour le titre.

Si vous êtes un fan de Jedrzejczyk, la menace imminente du KO est une préoccupation louable. Le pôle a été mis sur le cul par Claudia Gadelha et les Namajunas susmentionnés, ce dernier lui ayant coûté la sangle de 115 livres. Si ces deux combattants peuvent vérifier le menton, le seigneur sait ce que Zhang peut faire. “Magnum” est également un bulldozer au corps à corps avec le genre de force que l’on ne voit pas souvent dans la compétition féminine. Autrement dit, il y a beaucoup de façons dont ce combat peut mal tourner pour l’ex-champion. Cela ne signifie pas pour autant que c’est une fatalité, car un Jedrzejczyk très discipliné et axé sur la stratégie peut également jouer au matador pour les deux premières images jusqu’à ce que Zhang vide son réservoir d’essence. À partir de là, ce serait une véritable galerie de tir aux tours quatre et cinq. Elle a déjà fait du poids, et doit maintenant rendre le genre de performance que nous avons vu contre Michelle Waterson. Je crois que Jedrzejczyk utilisera sa mobilité, ainsi que ses avantages en hauteur et en portée, pour en faire un jeu frustrant de chat et de souris. La foule peut ne pas l’aimer, mais gagner en sécurité est toujours gagnant.

Prédiction: Jedrzejczyk def. Zhang par décision unanime

155 lb: Beneil Dariush (17-4-1) contre Drakkar Klose (11-1-1)

On a beaucoup parlé de l’effondrement supposé de Beneil Dariush, que je ne semble pas comprendre, car un record de 17-4 dans une division aussi dure que légère n’est pas un éternuement. Une partie du problème provient des attentes élevées des fans (et de la promotion) lorsque Dariush refusait des gars comme Jim Miller et Michael Johnson en 2015, à l’époque où ce genre de chose était très important. Bien qu’il ait terminé trois défaites contre des vétérans et des talents émergents – couplé à des discussions sur la retraite – Dariush a quand même réussi à trouver un moyen d’en remporter trois d’affilée, les deux derniers étant à titre de soumission. Cela me dit que le nouveau plan pour la seconde moitié de sa carrière est de s’en tenir à ce qu’il sait le mieux et quand il s’agit de jiu-jitsu, il y a peu de combattants dans la division qui peuvent le tenir à distance.

Drakkar Klose a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, principalement à propos de Dariush, après l’annulation de leur premier combat en raison d’une blessure. Je comprends son urgence, car il n’est pas classé à 155 livres et a 32 ans en quelques jours. Mais il doit également s’en prendre à lui-même, car Klose a été au tableau de bord des juges dans huit combats d’affilée, dont six pour l’UFC, et les fans ne vont pas se rallier derrière vous s’ils ne se souviennent même pas de la dernière chose que vous avez faite. De plus, Klose n’a encore soumis personne dans sa carrière professionnelle et n’a pas un seul attribut à souligner. Suis-je censé faire du champagne parce qu’il peut frapper et lutter? Nous sommes en 2020, la plupart des combattants sont «bons» dans toutes les disciplines et il faudra plus pour se mettre sur le chemin de la grandeur. Une arrivée ici est critique et très franchement attendue depuis longtemps.

Klose arbore un record plus impressionnant mais une compétition moins qu’impressionnante. Il est difficile de prédire son chemin vers la victoire car il ne semble jamais en avoir un. Il va probablement sortir et chercher du succès sur les pieds mais éviter le démontage parce qu’il ne veut pas se battre avec Dariush, qui n’est pas exactement Floyd Mayweather mais qui n’est toujours pas un idiot dans le stand up. C’est vraiment ce que ce combat se résume. Klose doit rester loin du corps à corps et éviter le sol à tout prix. Il est peut-être le combattant le plus fort et son agression va certainement gagner certains échanges, mais il doit également survivre 15 minutes armé d’une technique inférieure. C’est un ordre assez élevé contre quelqu’un d’aussi expérimenté que Dariush et un plan de jeu qui risque de court-circuiter à mi-chemin du combat.

Prédiction: Dariush def. Klose par soumission

170 lb: Jingliang “La Sangsue” Li (17-5) contre Neil Magny (21-7)

Jingliang Li nous a donné l’une des courses de poids welter les plus étranges de mémoire récente. “The Leech” a remporté huit de ses 10 derniers matchs avec six KO violents en cours de route, et pourtant il ne semble pas trouver sa place dans le classement “officiel” du Top 15 de la promotion. Il a également décidé de tendre la main et de toucher quelqu’un à l’UFC 221, en enfonçant ses doigts directement dans les orbites de Jake Matthews à Perth. Avant cela, Li a raté un test de dépistage du clenbutérol de l’USADA, mais il a été disculpé quelques semaines plus tard lorsque, dans un cas semblable à Brandon Moreno du Mexique, il a été déterminé que sa Chine natale était connue pour avoir produit de la viande contaminée. Je suppose que son classement snob est le résultat de sa compétition. Li n’a battu personne notable et une poignée d’adversaires, comme Anton Zafir, Bobby Nash et Daichi Abe, entre autres, ne participent plus à l’UFC.

Magny a vu une course tout aussi déroutante dans la catégorie de poids de 170 livres et pour être franc, il est miraculeux qu’il ait survécu à sa première année d’action. Le poids welter de 32 ans est allé 1-2 en 2013 et a échappé de peu à une liste de joueurs qui a vu 16 combattants sous-performants se faire couper. Sa réponse à ce deuxième bail sur sa vie de sport de combat a été une séquence de victoires stellaire de sept combats qui s’est terminée entre les mains du sorcier de jiu-jitsu Demian Maia. Je veux me vanter de ses victoires sur Johny Hendricks et Carlos Condit, ainsi que sur Hector Lombard, car à l’époque c’était un gros problème. Avec le recul, nous pouvons voir que Magny a été aidé par la détérioration rapide des trois adversaires, qui sont un total de 2-16 au cours des quatre dernières années. Cela n’aide pas non plus que Magny ait été mis en attente par l’USADA et contrairement à Li, l’Illinoian n’avait aucune excuse charnue pour le renflouer.

Magny est hors de combat depuis la fin de 2018 et son dernier combat a été une défaite brutale par KO contre Santiago Ponzinibbio. Même si vous enlevez ces deux facteurs, je ne sais pas où je vois un avantage pour lui contre Li. “The Leech” a des coups de pied méchants, quelque chose qui est connu pour couper les jambes de Magny, et se bat également avec une agression impitoyable, un autre aspect du jeu de combat qui semble troubler son adversaire. Les deux combattants sont de formidables lutteurs, donc je m’attends à ce que cela annule, bien que nous ne puissions pas ignorer la hauteur significative et atteindre l’avantage pour Magny, en supposant qu’il a la discipline (et la portée) pour les utiliser. Li a un pouvoir KO et un menton de fer, ainsi qu’un record constant pour faire de lui le favori des paris, donc à moins qu’il ne s’effondre complètement, je serais surpris s’il ne dominait pas ce combat aussi longtemps qu’il durerait.

Prédiction: Li bat Magny par KO technique

170 lb: Max «Pain» Griffin (15-7) contre Alex «Cowboy» Oliveira (19-8-1)

Les éclaireurs de talents de l’UFC ont d’abord regardé Max Griffin en 2012, quand il a été ajouté à la saison 16 de The Ultimate Fighter (TUF). Malheureusement, “Pain” a été rebondi dans l’épisode 1 et renvoyé sur le circuit régional avec sa queue entre ses jambes. Imperturbable, le Californien est remonté sur son cheval et a capturé huit de ses 10 prochains, gagnant un rappel de l’UFC et se jetant directement dans un combat contre Colby Covington à l’UFC 202. Pour appeler sa course Octagon décevante serait juste, comme la plupart des fans ( et experts) attendaient mieux qu’un record de 3-5. Tout crédit que nous avons accordé à Griffin pour sa victoire sur Mike Perry s’est rapidement dissipé une fois que nous avons compris que «Platinum» était tout simplement médiocre, ainsi que le prouve un record de 6-6 sous la bannière de l’UFC.

Il peut ou non être trop tôt pour faire une comparaison avec Alex Oliveira, qui à un moment donné semblait devenir un concurrent légitime pour le titre à 170 livres. À la fin de 2018, «Cowboy» arborait une fiche de 10-3 à l’intérieur de l’Octogone et une place dans le Top 15 du classement officiel. Puis vint une séquence de défaites désastreuses de trois combats avec des performances dans lesquelles le Brésilien paraissait de moins en moins bon face à une concurrence qui n’avait rien d’enthousiasmant. Pas de manque de respect pour Nicolas Dalby, mais le «Cowboy» 2016-17 l’aurait mangé pour le déjeuner. On ne sait pas combien de ces luttes ont à voir avec ses problèmes juridiques troublants à l’extérieur de la cage, mais Oliveira ne rajeunit pas – ni n’est plus durable – à 32 ans.

Griffin a deux ans de plus à 34 ans et a été au tableau de bord des juges lors de ses six derniers combats. De plus, il n’a qu’une seule finition en tant que combattant UFC et cela remonte à plus de trois ans. “Pain” a vraiment augmenté sa production de lutte et a marqué 12 éliminations au cours de ses trois derniers combats. Nul doute que cette stratégie sera également en jeu demain soir, à moins qu’Oliveira – lui-même un formidable lutteur – ne le batte au tir. Le Brésilien a 16 arrivées en 19 victoires et un match décisif contre le corps à corps mais il a également tendance à se fatiguer après la deuxième strophe, au prix d’être si fort physiquement. Au détriment des fans de combat, Griffin a un réservoir d’essence tout aussi putride et cela a autant à voir avec son style de combat qu’avec son conditionnement physique. Quand tout ce que vous faites est de devenir fou pendant trois tours, il est difficile de garder votre vent, donc tout ce que nous pouvons espérer est une arrivée précoce. Oliveira est peut-être à terre, mais il n’est pas sorti, et je crois qu’il va saisir l’occasion et apporter la «douleur» à Griffin.

Prédiction: Oliveira def. Griffin par KO technique

Voilà.

