Prédictions de Bellator 239, aperçu de ‘Ruth vs Amosov’

Bellator 239: «Ruth vs. Amosov» arrive au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla., Le 21 février 2020. Dans l’événement principal, un concurrent invaincu des poids welters rencontre un triple champion de la division I de la NCAA au sommet d’un explosif carte qui sera diffusée gratuitement sur Paramount Network et diffusée sur DAZN.

Décomposons-le:

170 lb: Ed Ruth (8-1) contre Yaroslav Amosov (22-0)

Après avoir battu sa séquence invaincue au Bellator 213, «EZ» Ed Ruth a dû rebondir après avoir été déçu d’être rebondi au premier tour du Grand Prix des poids mi-moyens. Heureusement pour lui, des victoires consécutives contre Kiichi Kunimoto et Jason Jackson ont suivi, le préparant pour un événement principal ce vendredi à Thackerville. Il est difficile d’appeler cela un combat n ° 1 en soi, mais vous pourriez dire que le vainqueur de ce combat gagnerait une place dans un match éliminatoire n ° 1 s’il joue correctement ses cartes.

Pour le parfait «Dynamo» Yaroslav Amosov, il y a à la fois plus à gagner et plus à perdre. Alors que Ruth a eu l’opportunité de remporter un coup de tête dans le tournoi et a échoué, Amosov bat sans relâche ses adversaires depuis sept années consécutives pour arriver à ce moment. Une victoire fait de lui la propre version de Bellator de Khabib Nurmagomedov, et une défaite fait de lui les nouvelles d’hier et sacrifie tout ce dur labeur pour rien. Il n’a pas besoin de plus de motivation pour voler de l’Ukraine aux États-Unis pour le combat que ça.

Alors qu’Amosov avait l’air impressionnant dans un concours de poids variable au Bellator 225, il a besoin d’une victoire beaucoup plus importante que celle-ci pour dire “Je suis l’homme ici”. Les références remarquables de Ruth en matière de lutte et la mise en avant des cartes principales de Bellator en font l’adversaire idéal pour se faire un nom. Amosov trouve une finition dans 82% de ses combats (huit KO, 10 soumissions) et se retrouve face à face avec Ruth à 5’11. » La défaite de Ruth contre Neiman Gracie a montré une faiblesse dans sa défense du jiu-jitsu brésilien, mais plus important encore, une victoire très discutable contre Jason Jackson a également montré une faiblesse dans son jeu frappant. Bien qu’elle ait été retirée frappée au premier tour et abandonnée au troisième tour, Ruth a tout de même annulé une décision partagée uniquement à cause des éliminations. Cela ne fera rien contre un artiste de soumission de haut niveau et Amosov correspond à ce projet de loi.

Prédiction finale: Yaroslav Amosov via le starter nu au premier tour

155 lb: Brandon Girtz (16-8) contre Jury Myles (17-5)

Lorsque vous avez le pouvoir de frappe de Brandon «Hurts» Girtz que vous n’avez pas toujours à gagner, il vous suffit de livrer des performances mémorables qui vous font gagner des dates de retour. C’est pourquoi Girtz est soit gagnant de deux de ses trois derniers, soit perdant de quatre de ses six derniers, selon la manière dont vous voulez le voir. Quoi qu’il en soit, il peut avoir plus d’élan pour ce concours que Jury, qui a abandonné son troisième combat consécutif lors de ses débuts promotionnels au Bellator 227. En toute honnêteté, il faisait face à “Smooth” Benson Henderson, toujours un homme difficile à battre. Malheureusement, l’équité s’arrête là si vous regardé le combat. L’incapacité du jury à appuyer sur la gâchette lorsqu’il avait des ouvertures pour frapper suggère que les problèmes avec sa carrière de combattant sont mentaux, pas physiques, et c’est une très mauvaise position à affronter face à un combattant explosif connu pour ses affaires sanglantes.

Prédiction finale: Brandon Girtz via un KO technique du deuxième tour

265 lb .: Tyrell Fortune (8-0) contre. Timothy Johnson (12-6)

Ceci est un conte de deux poids lourds dirigés dans des directions opposées. La carrière de Timothy Johnson a été à la traîne à Bellator avec des défaites consécutives par KO aux mains de Cheick Kongo et Vitaly Minakov, respectivement, sans qu’aucun combat n’ait dépassé la marque des deux minutes du premier tour. Tyrell Fortune s’est régulièrement amélioré depuis ses débuts en 2016 et, lors de son dernier combat, il a marqué un KO technique convaincant au deuxième tour contre le plus expérimenté Zu Anyanwu. Dire que cela augure bien pour Johnson de 34 ans contre Fortune de 29 ans serait une grave erreur – tout comme c’était pour Johnson d’accepter ce combat.

Prédiction finale: Tyrell Fortune via KO au premier tour

265 lb .: Javy Ayala (11-7) contre Valentin Moldavsky (8-1)

Si l’action Big Boy vous apporte satisfaction, alors vous avez de la chance car nous avons une double dose sur le pont. «Eye Candy» Javy Ayala est un pilier promotionnel avec de grandes victoires (Sergei Kharitonov, Frank Mir) et des pertes décevantes (Carl Seumanutafa, Roy Nelson) qui démentent sa capacité globale. Avec le genre de noms qu’il a battus et une décennie d’expérience, il devrait être plus qu’un poids lourd intermédiaire. C’est un mauvais moment pour affronter un combattant russe meurtri comme Valentin Moldavsky. La seule perte de la carrière de Moldavsky a été un combat pour décision partagée à Rizin en 2016, et sa victoire du Bellator 218 contre Linton Vassell a montré qu’il était prêt à affronter une compétition de haut niveau. Bien qu’ils se tiennent debout à 6’1 ”, le physique n’est pas pareil, car Moldavsky est taillé dans du granit et Ayala ne l’est pas. La force et la puissance vont dans le sens de Moldavsky, mais un vétéran rusé comme Ayala avec d’énormes victoires bouleversées ne peut pas être compté.

Prédiction finale: Valentin Moldavsky via décision unanime

C’est un tour!

MMAmania.com diffusera demain Bellator 239 en direct sur Paramount Network. Pour consulter les dernières nouvelles et notes concernant Bellator MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.