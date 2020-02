Prédictions de l’UFC Fight Night: Benavidez vs Figueiredo

UFC Fight Night: Benavidez contre. Figueiredo ou UFC Fight Night 169 et UFC ou ESPN + 27 ou encore UFC Norfolk. Vous pouvez l’appeler comme vous voulez, mais en quelques heures, la société la plus prestigieuse du monde des arts martiaux mixtes célèbre un nouvel événement non numéroté à la Chartway Arena de Norfolk, en Virginie.

Et comment pourrait-il en être autrement, MMA.UNO nous les apportons nos prédictions.

Joseph Benavidez contre. Deiveson Figueiredo

Dans le combat stellaire de l’émission, il ne s’agit pas tant de savoir qui va gagner, mais qui nous voulons gagner. Tout le monde aura ses intérêts, un combattant qu’il préfère, mais s’il veut que la division des mouches survit, Benavidez doit réussir. Parce que Figueiredo n’a pas donné le poids et ne se bat pas pour le championnat vacant, juste pour la victoire. Et s’il remportait le titre, il continuerait sans propriétaire. À une époque où cette division est dans l’air.

Mais si nous mettons de côté les émotions, le favori sera sans aucun doute Benavidez. Il est depuis la naissance de la catégorie l’un de ses combattants les plus importants. Il pourrait concourir deux fois pour le titre, mais à cette époque était Demetrious Johnson, un combattant qui semblait invincible. C’était invincible. Et ne pouvait pas être couronné.

Benavidez a une fiche de 28-5 et une séquence de trois victoires. Cela en plus de toute l’expérience accumulée ces dernières années dans le poids mouche d’élite. Il est également le combattant avec le plus de victoires par KO dans l’histoire de la division et aussi celui avec le plus de victoires, à égalité dans ce cas par “Mighty Mouse”.

Figueiredo n’a même pas la moitié du temps parmi les meilleurs poids volants UFC, mais c’est pourquoi nous ne devons pas exclure sa victoire. Il a un dossier de 17-1 et une série de deux victoires. Seuls trois de ses triomphes n’ont pas terminé le combat, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il cherche à mettre fin à Benavidez, à la fois avec des coups et des clés.

Gagnant: Joseph Benavidez

Felicia Spencer contre. Zarah Fairn deux saints

Spencer entre dans ce combat avec une fiche de 7-1 et ayant perdu la dernière fois il est entré dans l’octogone contre Cris Cyborg. Dos Santos le fait avec une fiche de 6-3 et aussi après avoir été battu lors de son dernier combat contre Megan Anderson. Les deux arrivent dans une situation qui pourrait être meilleure, mais aussi qui va s’améliorer pour l’un d’eux. A moins que le match ne se termine par un match nul, ce qui ne profiterait à personne.

Il convient de mentionner que Spencer a été champion de l’Invicta FC.

Ce sera un combat dans lequel Spencer cherchera la démolition pour finir sur le terrain avec une clé de reddition (ou du moins c’est ce qu’il devrait faire; c’est aussi ce qu’il fait de mieux) tandis que Dos Santos cherche à profiter de sa plus grande portée Pour garder la distance et connecter les bons poings quand vous en avez l’occasion. L’un ou l’autre, dans ses différents styles, pourrait mettre fin à ce combat.

Gagnant: Felicia Spencer

Ion Cutelaba vs. Magomed Ankalaev

Cutelaba arrive après une récente victoire et avec un record de 15–4. Ankalaev le fait avec une séquence de trois victoires et 13-1. Ce combat devrait être une guerre totale de coups dans laquelle les deux finissent par saigner. Mais nous verrons si la peur de perdre et le respect les uns des autres n’empêchent pas cela de se produire.

Les deux ont une histoire dans le sambo donc il y aura beaucoup de corps à corps. De plus, Ankalaev a une bonne maîtrise de la lutte, il pourrait donc l’utiliser en sa faveur au cas où l’échange de coups ne serait pas en sa faveur. Un échange qui inclura vos coups de pied. Et dans lequel Cutelaba devrait chercher à être plus imprévisible que d’habitude, il laisse parfois prévoir quel sera son prochain coup à ses adversaires.

Gagnant: Ion Cutelaba

Megan Anderson vs. Dumont Standard

10-4 et une victoire dans le dernier combat pour Anderson. 4-0 pour Dumont. Nous voyons parfaitement lequel des deux combattants a le plus d’expérience; plus d’expérience au premier niveau aussi. Cela pourrait jouer un rôle fondamental dans cette confrontation.

Cependant, nous ne devons pas ignorer Dumont, ni surestimer Anderson.

Avec ce combat, nous pouvons dire que plus il durera, mieux ce sera pour Anderson; car cela vous donnera le temps de voir faire des ajustements dans votre jeu. Dans le même temps, on pourrait aussi voir Dumont terminer le combat au premier tour si son adversaire n’entre pas à 100%.

Gagnant: Megan Anderson

Grant Dawson c. Darrick Minner

Dans ce combat, nous devons considérer deux facteurs: Dawson a échoué le poids, entre dans l’octogone plus lourd qu’il ne devrait; Minner arrive avec peu de temps pour se préparer après avoir remplacé Chas Skelly.

Avec 21 victoires par reddition, Minner cherchera la démolition et appliquera une clé. En fait, la démolition ne sera pas nécessaire si la situation se produit. Bien que Dawson ait ce qui est nécessaire pour contrôler le combat à la fois debout et sur le terrain, ce ne sera donc pas facile. De plus, il est plus polyvalent que son adversaire, il peut donc dominer dans différentes situations.

Dawson entre dans ce combat avec une séquence de cinq victoires (quatre finies) et une fiche de 14-1. Minner entre avec une série de deux victoires (toutes deux terminées) et une fiche de 24-10.

Gagnant: Dawson

Reste de l’affiche:

Gabriel Silva battra Kyler Phillips

Brendan Allen battra Tom Breese

Sergey Spivak battra Marcin Tybura

Luis Pena battra Steve Garcia

Jordan Griffin battra T.J. Marron

Aalon Cruz battra Spike Carlyle

Sean Brady battra Ismail Naurdiev

Quels sont vos prédictions pour UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo?