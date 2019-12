Prédictions du Bellator 235, aperçu de «Barnett vs Markes»

Bellator 235: «USO Presents – Salute the Troops» arrive à Neal S.Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï, demain soir (samedi 20 décembre 2019), diffusé en direct en ligne via DAZN. Un légendaire «Warmaster» des arts martiaux mixtes (MMA), Josh Barnett, fera ses débuts promotionnels contre un autre ancien vétéran du Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronny Markes, dans l'événement principal des poids lourds, qui est gratuit pour tout le personnel militaire et les familles.

Décomposons-le!

265 lb .: Josh Barnett (35-8) contre Ronny Markes (19-7)



Après une mise à pied de trois ans de compétition active, Barnett, 42 ans, revient au jeu de combat après avoir célébré un anniversaire en novembre. Cependant, il n'y avait pas de temps pour s'asseoir et manger du gâteau pour «The Warmaster». Barnett était à pied d'œuvre pour retrouver sa meilleure forme physique, et en tant qu'ancien champion des poids lourds UFC et Pancrase Openweight, c'est quelque chose que Barnett n'a jamais manqué (parfois à son détriment). Il entre dans la promotion avec une table rase et une envie de gagner inégalée depuis qu'il a battu Andrei Arlovski en 2016. À 6'3 "avec une portée de 78 pouces et une technique de catch" catch as catch can "exceptionnelle, il est un monstre sur les pieds et le sol pour tout adversaire.

La jeunesse profite certainement à Markes dans ce combat, étant de 11 ans le junior de Barnett à 31 ans. À 6’1 ”avec une portée de 75 pouces, il pouvait concourir à 205 ou 265 livres, mais il a en fait combattu en tant que super poids lourd, remportant un titre de roi de la cage dans le processus. La cohérence n'est cependant pas sa marque de fabrique. Il a eu une carrière de compagnon en compétition à l'UFC, aux World Series of Fighting (WSOF), au Shooto et plus récemment à la Professional Fight League (PFL), entre autres. Bien qu'il ait effectué une séquence de 14-1 pour commencer sa carrière, son record de 5-6 comprend depuis trois KO et deux soumissions. Son palmarès est de perdre contre toute opposition supérieure à son niveau – Yoel Romero, Brandon Halsey, Thiago Santos, etc. Il a également manqué du poids un nombre remarquable de fois. Avec tous ces déficits, le simple fait de rajeunir ne suffit pas.

Prédiction finale: Josh Barnett soumet Ronny Markes avec Kimura au premier tour

170 lb: Joey Davis (6-0) contre. Chris Cisneros (17-9)



Barnett aime la phrase «Je le dis comme ça», donc par respect pour la légende, je pense que je devrais être tout aussi honnête avec vous tous au sujet de ce combat. Joey Davis est nourri d'une boîte de tomates afin qu'il puisse rester invaincu. Je voudrais donner plus de crédit à "The Maverick" Chris Cisneros, mais j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé ses combats, et je ne peux pas le faire. Il a perdu trois combats consécutifs face à Davis. Il n'a assommé personne en trois ans. Il n'a soumis personne depuis six ans. Il a eu un autre combat à Bellator il y a huit ans et a été terminé par Ben Saunders. Suggérer que Cisneros a même l'ombre d'une chance contre Davis reviendrait à ne pas respecter le fait que Davis a été un parfait 133-0 dans sa carrière de catch collégial et a éliminé 66% de son opposition en tant que combattant professionnel.

Prédiction finale: Joey Davis via KO technique du premier tour

125 lb: Alejandra Lara (8-3) contre. Veta Arteaga (5-3)



Il est difficile de venir par des prétendants dans une division qu'Inima invaincue Ili-Lei Macfarlane a nettoyée. En fait, Macfarlane a déjà battu Alejandra Lara et Veta Arteaga dans les défenses de titre – la première au Bellator 201 et la dernière plus tôt cette année au Bellator 220. Néanmoins, avec son combat pour le titre contre Kate Jackson en tête d'affiche au même endroit samedi soir, il appartient Bellator présentera son talent à 125 livres. Bien que Lara ne soit que 2-2 sur ses quatre derniers combats, une défaite était une décision partagée et l'autre était le combat pour le titre susmentionné. Il n'y a pas grand-chose à apprendre de sa victoire sur une adversaire de moins de 500 au Bellator 225, mais la jeune combattante colombienne (25) semble toujours avoir plus d'avantages. En effet, 50% de ses victoires viennent par KO et ce genre de puissance est difficile à trouver dans les classes de poids plus petites. Veta Arteaga est coriace, mais à 5’4 ”elle n’a ni la taille ni la portée de la Lara 5’7”, et à moins qu’elle ne puisse appuyer Lara sur la cage et la faire descendre, elle ne suivra pas son chemin.

Prédiction finale: Alejandra Lara via KO technique du troisième tour

135 lb: Toby Misech (10-6) contre Erik Perez (19-6)



Il s'agit des débuts du Bellator MMA pour «Goyito» Erik Perez, un ancien combattant de l'UFC qui a été inexplicablement lâché après trois victoires consécutives qui a depuis remporté deux autres combats dans Combate Americas. Il termine près de 66% de ses victoires (quatre KO, huit soumissions) et a un flair naturel pour le showmanship que Bellator ne pouvait évidemment pas laisser passer. Ne soyez pas surpris s'il porte un masque de lucha libre à la cage. Misech est un combattant durable mais peu spectaculaire qui a tendance à perdre à quiconque à moitié décent (Ricky Palacios, Eduardo Dantas, et cetera). Perez est plus qu'à moitié décent, donc le résultat est assez évident.

Prédictions finales: Erik Perez via la soumission du premier tour

145 lb: Tywan Claxton (5-1) contre Braydon Akeo (3-0)



Si vous cherchez à ajouter un peu d'excitation à une carte, "Air" Tywan Claxton est votre homme. Il a remporté quatre de ses cinq premiers combats par KO, y compris des expositions spectaculaires qui font désormais partie intégrante de la bobine de surbrillance Bellator MMA. Malheureusement pour Claxton, sa séquence d'invincibilité a pris fin lorsque Emmanuel Sanchez l'a présenté lors d'un combat de première ronde pour le Grand Prix des plumes. Maintenant, il a une chance de retourner la faveur et de donner à Braydon Akeo sa première défaite. Le récent essai sur invitation ouverte à Hawaï a mis Akeo sur le radar de Bellator, et au cours de sa courte carrière, il a terminé 66% de ses combats via des frappes. Cela suffira-t-il à le propulser au-delà d'une ancienne vedette de lutte collégiale qui semble avoir un don naturel pour le jeu de stand-up? À moins qu'il ne puisse le surpasser comme Sanchez l'a fait, la réponse est «non».

Prédiction finale: Tywan Claxton via KO technique du deuxième tour

C’est un tour!

MMAmania.com fournira une couverture de Bellator Salute the Troops demain avec une carte principale à 22 heures. ET sur DAZN/ Paramount Network.