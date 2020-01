Prédictions du Bellator 238, aperçu de ‘Budd vs Cyborg’

Bellator 238: «Budd contre Cyborg» arrive au Forum à Inglewood, en Californie, ce week-end (samedi 25 janvier 2020), avec une championne du monde invaincue dans son mandat de Bellator, Julia Budd, face à la l’attaquante la plus dominante et la plus redoutée de l’histoire des arts martiaux mixtes féminins (MMA), Cris Cyborg, dans un gigantesque événement principal diffusé en DAZN.

Décomposons-le:

145 lb: Julia Budd (13-2) contre Cris Cyborg (21-2, 1 NC)

Étant donné que “The Jewel” Julia Budd et Cristiane “Cyborg” Santos étaient en même temps dans Strikeforce, il semble presque inconcevable que les deux ne se soient jamais croisés auparavant. Il convient de noter cependant que Budd est allée 2-2 dans sa carrière pendant cette période, perdant par armbar contre Ronda Rousey dans son combat le plus prestigieux. Ce n’est qu’après cette défaite qu’elle s’est réinventée et a poursuivi une séquence de victoires de 11 combats, traversant tous les adversaires qu’elle a affrontés à la fois à Invicta et à Bellator jusqu’à ce qu’elle devienne la première championne Bellator des poids plumes en 2017. Si quoi que ce soit, elle n’a fait que paraître plus dominante depuis réclamer l’or.

En ce qui concerne la domination, Cyborg a pratiquement inventé le mot dans le MMA féminin, au point que plus de gens la connaissent par son surnom que son vrai nom. Même s’il était à l’origine prêté par son mari de l’époque, Evangelista Santos, elle est clairement devenue le Cyborg le plus célèbre des deux. Les pourcentages parlent d’eux-mêmes – 17 des 21 victoires par KO (81%) et seulement deux défaites en 24 combats (8%). À moins que votre nom ne soit Amanda Nunes, se tenir debout et échanger avec elle au centre d’une cage est une erreur très coûteuse.

À 36 ans pour Budd contre 34 pour Cyborg, ces femmes sont bien assorties en âge et en expérience. La frappe de Budd est sous-estimée étant donné qu’elle a concouru en kickboxing et en MMA, marquant 40% de ses victoires par KO dans le premier (quatre sur 10) et près de 50% dans le dernier (six sur 13). Ce n’est pas la redoutable réputation de son adversaire, mais à 5’8 “avec une portée de 70 pouces, elle est de taille égale à son adversaire avec un avantage de portée de deux pouces. Les pronostiqueurs croient également que la confiance de Cyborg a été ébranlée par une perte aussi décisive pour Nunes avant la fin de son mandat à l’UFC, et la perte de poids semble presque toujours être un problème pour elle étant donné son physique musclé.

Avec plus de six mois pour se préparer à ce combat pour le titre mondial depuis son dernier combat pour Dana White, je suis convaincue que sa propre confiance sera bien restaurée et que la réduction de poids sera ardue mais pas écrasante. Je m’attends également à ce que Cyborg mène un combat très calculé et tactique étant donné que Budd aime faire pression sur ses adversaires et couper les angles, tirant pleinement parti de sa capacité à lancer des frappes de kickboxing que quelqu’un qui recule est difficile à défendre. Sachant que Cyborg recherchera Budd pour réduire la distance et contrer avec un dur coup droit. Budd a un menton durable, mais pas assez durable pour le type d’énergie générée par Cyborg. Cela ne se terminera pas tôt, mais ça se terminera violemment.

Prédiction finale: Cris Cyborg via KO au troisième tour

145 lb: Darrion Caldwell (14-3) contre Adam Borics (14-0)



Le Grand Prix Featherweight continue sa marche à travers le «Elite Eight» avec ce combat de deuxième ronde. L’ancien champion de 135 livres Caldwell a progressé avec une victoire forte mais sans inspiration contre Henry Corrales au Bellator 228. Borics, d’autre part, a littéralement frappé son ticket pour le deuxième tour en terminant l’ancien champion de 145 livres Pat Curran avec une seconde à gauche au deuxième tour chez Bellator 226. Alors que Kyoji Horiguchi s’est avéré être de la kryptonite pour “The Wolf” Caldwell, “The Kid” Borics reste à ce jour sans tache dans sa carrière professionnelle.

La stature de Caldwell et ses références au championnat de la NCAA à 149 livres lui donnaient un avantage sur les petits combattants qu’il pouvait maîtriser debout et abattre avec facilité. Combattre une classe de poids signifie qu’il n’est plus le gros poisson, et Borics mesure en fait un pouce de plus que lui à 5’11. »Même s’il va frapper ses poings, il aura une distance plus courte à parcourir car Caldwell possède un 74 -pouce portée, tandis que Borics s’étend sur 70,5 pouces. Aucun des deux n’est particulièrement compétent pour terminer avec des frappes, bien que Borics détienne un léger avantage avec quatre KO pour seulement deux pour Caldwell. Dans les soumissions, ils sont presque égaux – cinq pour Caldwell et six pour Borics.

La seule chose que ces statistiques ne vous disent pas, c’est que les Boriques seulement récemment est devenu l’attaquant stand-up puissant, après avoir marqué des KO dans trois de ses quatre derniers combats Bellator. En fait, avant de rejoindre la ligue, son dernier KO avait eu lieu en 2014 dans sa Hongrie natale. Depuis qu’il a marqué ces victoires contre Aaron Pico et Pat Curran, vous ne pouvez vraiment rien enlever à “The Kid”. Vous ne pouvez pas dire qu’il n’a jamais affronté une compétition de haut calibre avant Caldwell. On ne peut pas dire qu’il n’ait jamais affronté des lutteurs de classe mondiale avant Caldwell. Le fait d’avoir six ans de moins (26) donne également à Borics un avantage de vitesse qui annule tout avantage de portée pour Caldwell. Sur le papier, il y a toutes les raisons de favoriser les Boriques, mais Caldwell pourrait quand même me prouver le contraire en transformant cela en tour à tour.

Prédiction finale: Adam Borics via KO technique du deuxième tour

135 lb: Sergio Pettis (18-5) contre Alfred Khashakyan (11-4)



La signature de Sergio Pettis injecte du sang frais bien nécessaire dans la division des poids coq de Bellator. Il ne peut cependant pas considérer Alfred Khashakyan comme un emballage cadeau pour ses débuts, autant qu’il le voudrait. L’ancien concurrent de la série mardi soir de Dana White a peut-être échoué dans ses rêves à l’UFC, mais il a continué à terminer ses trois prochains adversaires par KO au premier tour. Il est également beaucoup plus gros à 5’8 “que Pettis, qui est assez petit pour avoir fait des allers-retours entre 125 et 135 dans sa carrière à l’UFC. Pettis n’a pas non plus exactement joué un rôle, ayant perdu trois de ses cinq derniers matchs, mais il n’ya pas de honte à perdre contre Henry Cejudo ou Jussier Formiga. Cela devrait être une mesure de ma confiance dans l’équipe de Roufusport que je choisis quand même Pettis juste parce que. Il a combattu des compétitions de plus haut niveau à l’entraînement et dans ses combats professionnels que Khashakyan.

Prédiction finale: Sergio Pettis via décision unanime

170 lb: Raymond Daniels (1-1) contre Jason King (6-5)



Longtemps une légende du circuit de kickboxing, “The Real Deal”, Raymond Daniels n’a que .500 dans sa carrière professionnelle de MMA, mais il s’est frayé un chemin vers la victoire en mai dernier et espère le répéter dans ce qui est essentiellement un combat dans sa cour arrière. Dire qu’un vétéran de 11 combats avec des victoires dans trois de ses quatre derniers combats n’a aucune chance serait une erreur abjecte. Dire que l’équipe de réservation de Bellator ne savait pas ce qu’elle faisait lorsqu’elle a signé Jason King serait également une erreur. Bien qu’il ait un record juste au-dessus de 0,500 au total, il n’a eu qu’un seul combat enregistré en dehors de Valor Fighting dans le Tennessee, ce qui signifie qu’il n’a ni bien voyagé ni fait face au niveau de classe mondiale des attaquants Daniels dans sa carrière. Attendez-vous à une finition flashy.

Prédiction finale: Raymond Daniels via KO spinning

125 lb: Ava Knight (1-0) contre. Emilee Gettys (3-4)



Vous n’avez pas besoin d’être un pronostic professionnel pour savoir où va ce combat. Ava Knight est une boxeuse de classe mondiale avec plus d’une décennie d’expérience et plusieurs titres mondiaux dans son étui à trophées. Emilee Gettys, comme Jason King avant elle, a passé la majeure partie de sa carrière dans Valor Fighting. Clairement, Rich Chou ou quelqu’un qui fait des matchs a vu cette promotion et a pensé: «Ils travailleront avec nous. Mettons-nous au chaud. »Gettys s’est suffisamment améliorée pour obtenir trois victoires consécutives, mais elle est encore juste en dessous de .500 dans l’ensemble, et Knight ne sera pas dérouté par le niveau de frappe qu’elle apporte au combat par rapport à ce qu’elle a vécu.

Prédiction finale: Ava Knight via KO technique du deuxième tour

145 lb: Juan Archuleta (23-2) contre Henry Corrales (17-4)



Les deux hommes sont maintenant hors de compétition dans le Grand Prix des plumes après avoir perdu leurs combats de Bellator 228, mais un combattant peut sauver la face avec une victoire dans son combat de retour. Des deux, Archuleta a plus d’avantages alors que sa défaite survient dans un combat pour le titre mondial avec Patricio Freire, tandis que Corrales a perdu un combat ennuyeux contre Darrion Caldwell. En taille, en âge et en poids, ils sont «pratiquement identiques» comme dirait Mike Goldberg, mais Corrales en a éliminé sept et en a soumis six, tandis qu’Archuleta en a éliminé 11 et n’a présenté qu’une seule de ses victoires. Archuleta a un «pop» à sa frappe – la façon dont il s’enroule, pivote et délivre est presque précise, et même «Pitbull» vous dira qu’il a été piqué plusieurs fois. Corrales est un combattant durable et granuleux, mais n’a pas presque le menton ou l’endurance de Freire.

Prédiction finale: Juan Archuleta via décision unanime

C’est un tour!

