Prédictions du Bellator 240, aperçu de «Primus vs Bungard» à Dublin

Bellator 240 / Dublin: «Primus vs. Bungard» arrive à 3Arena à Dublin, en Irlande, CE SOIR (samedi 22 février 2020). L’événement principal verra un ancien champion du monde des poids légers reprendre sa quête du statut de meilleur chien de la division, même si le combat est à 160 livres. en raison du poids manquant de son adversaire.

Décomposons-le:

160 lb: Brent Primus (9-1) contre Chris Bungard (15-5)

Brent Primus affrontera le favori local Chris Bungard dans le combat en vedette. Un entraîneur et pratiquant de BJJ renommé comme Primus sera sans aucun doute heureux de donner un coup de poing au visage ou un genou au corps juste pour doubler la jambe de Bungard au sol et le rendre misérable là-bas. En plus de la misérable performance de Bungard à l’échelle avant le combat, il n’est pas motivé pour affronter une compétition de haut niveau malgré le fait qu’il reçoive une telle visibilité. Il échouera et échouera durement.

Prédiction finale: Brent Primus via la première barre de bras ronde

160 lb: Kiefer Crosbie (7-1) contre Imaik Furtado (6-1)

Vous ne pouvez pas avoir de carte à Dublin sans Charlie Ward et Kiefer Crosbie, et voilà qu’ils sont tous les deux ici. Si Conor McGregor et John Kavanaugh ne sont pas au bord de la cage, ils seront dans la foule en train de boire une bière, mais je soupçonne qu’un ou les deux acculeront Crosbie ici. Crosbie emballe beaucoup de muscle dans un très petit cadre, donc si Furtado le traîne dans les eaux profondes, il pourrait le gaspiller pour le bouleversement, mais jusqu’à présent, la seule façon dont Kiefer Crosbie perd est dû à sa propre stupidité.

Prédiction finale: Kiefer Crosbie via KO au premier tour

145 lb: Ricky Bandejas (12-3) contre Frans Mlambo (8-4)

Après être revenu dans la colonne des victoires avec une arrivée rapide au Bellator 225, Ricky Bandejas cherche à établir sa présence dans une nouvelle catégorie de poids en combattant Frans Mlambo au poids plume. Frans Mlambo sera un défi difficile pour lui. Il apporte trois victoires consécutives, y compris ses deux combats de Bellator à ce jour. Avec quatre KO et trois soumissions à son actif, le combattant SBG Ireland apporte un arsenal diversifié et comme Bandejas monte à 145, ce qui lui donne une coupe plus facile et une foule amicale de ville natale pour ce combat. Il est également un combattant naturellement plus grand à 5’9 “contre 5’7” pour Bandejas. Celui-ci est une pièce de monnaie pour moi. Bandejas est un meilleur attaquant technique, mais l’avantage de taille et les limites amicales de Mlambo le motiveront à réaliser une belle performance.

Prédiction finale: Frans Mlambo via décision partagée

170 lb: Oliver Enkamp (8-2) contre Lewis Long (17-5)

Je préfère Enkamp comme le combattant en devenir qui n’a pas autant de victoires OU des pertes aussi longues. Je pense qu’il pourra survivre et sur-cardio son adversaire plus expérimenté.

Prédiction finale: Oliver Enkamp via décision unanime

125 lb: Bec Rawlings (7-9) vs Elina Kallionidou (7-3)

Tout ce que j’aime chez Bec Rawlings est la raison pour laquelle elle va perdre ce combat. Elle vous botterait le cul (oui vous lisez ceci) dans n’importe quel bar ou combat de rue, mais ce n’est ni l’un ni l’autre. Comme le bon vieux J.R. dirait qu’elle est «plus dure qu’un steak à deux dollars», mais en fin de compte cela signifie qu’elle peut être frappée LOT de fois et ne pas finir – 67% de ses pertes (six sur neuf) sont par décision. Kallionidou est généralement le combattant qu’ils nourrissent à de plus grands noms pour obtenir une victoire, mais à seulement 21 ans, elle n’a pas les années et les miles sur son corps que “Rowdy” Rawlings.

Prédiction finale: Elina Kallionidou via décision unanime

145 lb: Leah McCourt (3-1) contre Judith Ruis (6-4)

Leah McCourt a déjà été identifiée comme une future superstar. Elle a des caractéristiques attrayantes à l’intérieur et à l’extérieur de la cage, mais ce sont ses prouesses au combat qui nous intéressent le plus ici, et trois victoires d’affilée ont cimenté son statut après un début difficile en 2017. Ses deux combats de Bellator à ce jour sont terminés – le premier un arrêt du médecin TKO au premier tour et le second un étranglement arrière nu au deuxième tour. Elle est trop jeune dans sa carrière pour s’attendre raisonnablement à ce qu’elle affronte Cris Cyborg, mais ils essaieront de l’accélérer quand même.

Judith Ruis pourrait facilement faire dérailler ce train hype. Bien qu’elle n’ait que deux victoires au-dessus de .500, elle a eu six combats de plus que McCourt dans un sport où l’expérience compte beaucoup. Heureusement pour elle, McCourt est la combattante la plus grande et la plus élancée (5’8 “contre 5’5”), elle aura donc une hauteur et un avantage imposants, et le bilan de Ruis est généralement d’échanger une victoire contre une perte et jamais faire une course dominante partout où elle a été. Si cela vous suggère qu’elle a été choisie précisément pour que Leah McCourt soit belle, vous ne vous tromperez pas.

Prédiction finale: Leah McCourt via un étranglement arrière nu au deuxième tour

170 lb: Aaron Chalmers (5-1) contre Austin Clem (3-0)

De toute évidence, la reconnaissance du nom à lui seul par Aaron Chalmers de Geordie Shore le maintient dans une position de premier plan sur les cartes britanniques de Bellator malgré sa défaite contre Corey Browning chez Lightweight. Ses combats avant et après cela étaient des affaires de poids de 160 et plus si judicieusement qu’ils le mettent à Welterweight pour cette affaire. Ils veulent peut-être qu’il roule sur Clem, mais il est invaincu sur le circuit des ligues mineures aux États-Unis, et aucun de ses combats professionnels n’a été hors du deuxième tour. Si Chalmers est sérieux au sujet de sa carrière professionnelle de MMA, il est maintenant temps de le montrer en venant en pleine préparation et en parfait état. S’il revient à ses habitudes de Geordie Shore, Austin Clem sera le nouveau Corey Browning.

Prédiction finale: Aaron Chalmers via KO technique du troisième tour

185 lb: Charlie Ward (7-4) contre Kyle Kurtz (9-5)

Ward a remporté cinq de ses sept combats (71%) par KO, y compris toutes ses victoires dans le Bellator MMA à ce jour. C’est un combattant de SBG Ireland qui met les bagarres avant la finesse qui ne se traduit pas toujours par une victoire mais devrait le favoriser contre un combattant qui a perdu 50% de ses huit derniers combats. Kurtz est au-dessus de la moyenne au niveau des soumissions, marquant ainsi sept des neuf (77%) de ses victoires, mais il doit durer assez longtemps dans une cabine téléphonique pour même avoir cette chance.

Prédiction finale: Charlie Ward via KO au deuxième tour

C’est un tour!

MMAmania.com couvrira la carte diffusée sur le canal 5 (Royaume-Uni) à 17 heures. ET et Bellator 240 à 22 h Retard de bande ET sur Paramount Network. Pour consulter les dernières nouvelles et notes concernant Bellator MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.