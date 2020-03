Prédictions du Bellator 241, aperçu de «Pitbull vs Carvalho»

Bellator 241: «Pitbull vs. Carvalho» arrive à Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, demain soir (vendredi 13 mars 2020) en direct en ligne via DAZN. Le «champion du monde», Patricio Freire, met son titre de 145 livres en jeu lors de l’événement principal contre Pedro Carvalho dans l’un des deux matchs du Grand Prix poids plume pour «Elite 8».

Décomposons les principales cartes de DAZN:

145 lb: Patricio Freire (30-4) contre Pedro Carvalho (11-3)

Patricio “Pitbull” Freire aurait choisi Pedro Carvalho pour ce combat parce qu’il a la bouche forte. Franchement, quand je pense aux combattants d’arts martiaux mixtes (MMA) qui vendent des billets pour le loup, Carvalho n’est même pas dans le Top 10, mais je suppose que s’associer à SBG Ireland peut vous faire une réputation. Soyons réalistes, cependant, Maniacs, il y a une raison complètement différente pour laquelle Freire a choisi Carvalho et c’est une raison qu’il ne pouvait pas admettre même en sachant que c’était la vérité – un billet de première classe pour le Grand Prix Featherweight “Final 4”.

Écoutez, sur le papier, Carvalho n’est «pas mauvais». Il a remporté six combats consécutifs. Il a envoyé plusieurs adversaires coriaces et durables à Derek Campos et Sam Sicilia dans des combats consécutifs. Il a obtenu deux victoires par KO et six par soumission. Si Carvalho se battait pour une organisation plus petite n’importe où dans le pays, il aurait déjà eu un «titre mondial» pour cette promotion. À seulement 24 ans, il serait même juste de prétendre qu’il est l’avenir de la division et que «Pitbull» est le passé.

Maintenant, mettez tout cela sur un morceau de papier, froissez-le et jetez-le en arrière par-dessus votre épaule dans la poubelle. C’est parce que Freire a toujours eu des chances contre lui. Il est petit pour un poids plume (5’6 “). Il doit parcourir une longue distance du Brésil aux États-Unis pour tous ses combats. Tout le monde dans deux divisions de poids veut un morceau de lui. Rien de tout cela n’a d’importance. En 30 victoires, il a 10 KO, 11 soumissions et neuf décisions. Où pouvez-vous trouver un avantage dans ces chiffres? La vérité est que vous ne pouvez pas. Tenez-vous devant «Pitbull» et vous perdrez. Même si vous avez de la hauteur et de la portée, il frappe plus fort et plus vite. Allez au sol et vous avez de gros ennuis. Essayez de le durer jusqu’à la dernière cloche et son cardio l’emportera.

Ce n’est pas que Carvalho n’est pas un futur champion, c’est juste que vous ne pouvez pas renoncer au genre d’expérience de classe mondiale que Patricio Freire a en comparaison et espérer être victorieux.

Prédiction finale: Patricio Freire via KO technique du deuxième tour

145 lb: Daniel Weichel (40-11) contre Emmanuel Sanchez (19-4)

Si cette carte n’était pas déjà empilée avec un seul match de tournoi, prenez un signal de feu Ernie Banks: “Jouons deux!” Celui-ci est une revanche d’un combat de Bellator 159, que Weichel a pris par décision partagée, ce qui a conduit Sanchez à promettre d’effacer cette tache de son record. Considérant qu’il veut également une deuxième chance au titre mondial après avoir perdu une décision unanime contre “Pitbull” il y a deux ans, il doit rester concentré sur la tâche à accomplir juste pour arriver à ce combat plus tard.

Weichel est sous-estimé dans ce combat. Il a perdu des combats consécutifs difficiles contre le champion et pour maîtriser l’artiste de soumission Goiti Yamauchi par décision partagée, et tenir la distance avec l’un ou l’autre est un exploit en soi. Avec plus de 50 combats professionnels à son actif, «Drake» Weichel possède non seulement la plus grande expérience de tous les concurrents de ce tournoi, mais il est peut-être le seul à pouvoir dire qu’il a failli battre le champion DEUX FOIS. Il a fallu trois essais à Daniel Straus pour le faire, donc Weichel parie peut-être qu’il a tout compris.

En taille et en stature, Weichel a toujours été un match intéressant pour Sanchez, se tenant un pouce plus haut à 5 “10”, mais abandonnant cinq pouces à 71 pouces. Cela oblige Weichel à couper les angles et à entrer et sortir rapidement, et le jeune Sanchez (29 à 35 ans) sera sans aucun doute concentré sur son jeu de jambes et sa frappe de précision. Avec un ajout de deux tours pour travailler avec Sanchez, chacun pourrait choisir de vider le réservoir d’essence et de terminer tôt, ou être patient et broyer Weichel dans les tours de clôture. Après leur premier combat, je privilégie ce dernier.

Prédiction finale: Emmanuel Sanchez via décision unanime

170 lb: Paul Daley (42-17-2) contre Sabah Homasi (13-8)

Paul «Semtex» Daley a retrouvé la forme lors de ses deux derniers combats, prenant une victoire décisive sur le résilient Erick Silva et marquant un KO technique sur Saad Awad au Bellator 232. La question qui restera cependant dans votre esprit avec Daley C’est combien de temps il peut continuer à ce rythme alors qu’il approche les 40 (actuellement 37) avec près de 100 combats combinés entre la boxe et le kickboxing dans sa carrière. Même si Sabah Homasi a six ans de moins, il semble être un adversaire sur mesure pour Daley. Il est un grand poids moyen maigre à 6’0 “avec une portée de 72 pouces, tandis que Daley est un squat musclé de 5’9” avec une portée de 76 pouces. Compte tenu de la puissance de frappe prodigieuse de Daley (31 des 42 victoires MMA par KO) et des propres tendances d’Homasi (neuf sur 13 par KO), ils se tiendront debout et dans ces cas, Daley remportera presque toujours l’échange.

Prédiction finale: Paul Daley via KO au premier tour

185 lb: Anatoly Tokov (29-2) contre Fabio Aguiar (17-1)

Bien qu’il soit invaincu dans son mandat de Bellator pendant cinq combats, Anatoly Tokov peut encore être un mystère pour tous, sauf les adeptes du MMA les plus hardcore. Combattre sur une seule carte DAZN peut ne pas aider les choses, mais c’est une autre chance d’exercer une domination dans une division des poids moyens qui est soudainement grande ouverte grâce à Rafael Lovato Jr. abandonnant le titre. Tokov est une version russe du Daley susmentionné – un combattant musclé et épais de 185 livres, mesurant 5’10 ”avec une puissance de KO (16 sur 29) et un jeu de soumission aussi (sept sur 29). Dans un cas de déjà-vu, son adversaire Fabio Aguiar est également plus grand (6’0 ”) et plus maigre avec un penchant égal pour la frappe (neuf victoires sur 17). Le résultat sera-t-il finalement également similaire? Probablement.

Prédiction finale: Anatoly Tokov via KO technique du deuxième tour

265 lb .: Matt Mitrione (13-7, 1 NC) contre Ronny Markes (19-7)

Après qu’un problème médical non divulgué ait rebondi Josh Barnett sur cette carte, le Bellator MMA a été contraint de trouver un remplaçant de dernière minute pour son combat avec Ronny Markes. Heureusement, Matt Mitrione a pu passer au bout d’une semaine environ, mais c’est certainement plus facile à faire pour un poids lourd que la plupart des combattants qui s’inquiètent de leur perte de poids. Les dernières années n’ont cependant pas été gentilles avec lui – il a perdu un combat contre Ryan Bader, s’est battu dans un non, puis a subi une perte technique par élimination directe dans le match revanche, en partie parce qu’il a oublié son embouchure. Avec un peu de chance, il se souvint de le faire cette fois. Markes n’a que 1-2 lors de ses trois derniers combats également, mais a réussi une victoire par KO lors de son dernier combat pour le PFL en 2019. Étant 10 ans le plus jeune des deux à 31 ans, je pense que Father Time sera sur Markes. côté.

Prédiction finale: Ronny Markes gagne par KO au premier tour

155 lb: Nick Newell (16-3) contre Zach Zane (14-9)

Je croyais en Nick Newell lors de ses journées de la série mondiale de combat. Il a accumulé une fiche parfaite de 11-0 jusqu’à ce qu’il tombe sur Justin Gaethje, puis il était du mauvais côté d’un cul unilatéral. Il a des avantages dans des domaines auxquels vous ne vous attendriez pas avant d’avoir examiné les détails. Ne pas avoir un bras gauche plein rend plus difficile pour les adversaires de se débattre avec lui debout, et ne pas avoir le poids de ce bras lui permet d’être plus musclé dans tous les autres domaines et de respecter toujours la limite de la livre de division légère. Si vous avez déjà été frappé par son épaule ou son moignon de ce côté, vous savez à quel point il est fort. Le revers de la médaille est ce que nous avons vu lors de son dernier combat – abattez-le et vous pouvez le rendre malheureux en essayant de vous relever. Il a une main de moins pour repousser la toile, pour frapper un adversaire au visage, pour saisir un membre pour une soumission ou un balayage. Zane n’a perdu que deux de ses douze derniers combats, alors même si le record de Newell semble meilleur sur le papier, il l’a également fait contre Manny Muro.

Prédiction finale: Zach Zane par décision unanime

C’est un tour!

MMAmania.com fournira la couverture de Bellator 241 demain en direct exclusivement sur DAZN. Pour consulter les dernières nouvelles et notes concernant Bellator MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.