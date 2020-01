Prédictions UFC 246: «McGregor vs Cowboy» ESPN + «Prelims» aperçu undercard

Ultimate Fighting Championship (UFC) donne le coup d’envoi de la nouvelle décennie dans les salles familières de la T-Mobile Arena de Las Vegas, au Nevada, avec un match bien mérité contre les Welterweight. Dans l’événement principal, Conor McGregor met fin à son exil volontaire contre le vénérable «Cowboy» Cerrone, qui cherche à rebondir après une perte destructrice contre Justin Gaethje. À 135 livres, Holly Holm tente de relancer sa montée dans les rangs contre Raquel Pennington, tandis qu’Aleksei Oleinik affronte Maurice Greene dans le seul combat de poids lourds de la soirée.

L’UFC 246 propose huit combats undercard «Prelims» ce week-end, répartis également entre ESPN + / Fight Pass et ESPN. Voyons ce que les premiers nous réservent:

205 lb: Aleksa Camur contre. Justin Ledet



Avec des antécédents de Golden Gloves et le soutien de Stipe Miocic derrière lui, Aleksa Camur (5-0) est entré dans son combat “Contender Series” avec Fabio Cherant en tant que favori prohibitif. Cherant a réussi à le bercer au début du deuxième tour, seulement pour que Camur revienne avec un genou volant pour une fin de contrat.

Trois de ses quatre derniers KO sont venus au premier tour.

Les dernières années n’ont pas été tendre avec Justin Ledet (9-2), qui s’est retrouvé du mauvais côté d’une raclée historiquement unilatérale d’Aleksandar Rakic ​​pour casser sa séquence de trois victoires en octogone. Il a ensuite eu le malheur de rencontrer un Johnny Walker de taille moyenne, qui a repoussé «El Blanco» d’un coup de poing en seulement 15 secondes.

Ce sera son premier combat en 11 mois à cause d’une blessure.

Camur, 24 ans, regarde la marchandise, mais ce n’est pas encore un produit complet, et Ledet pourrait lui poser problème. «El Blanco» a des bords massifs en hauteur et en portée, plus le jab pour en tirer pleinement parti. Malheureusement pour Ledet, s’attendre à ce qu’il se bat au mieux de ses capacités est un peu un rêve de pipe – il a dormi devant des adversaires bien inférieurs à Chase Sherman et Azunna Anyanwu, perdant presque la décision par inactivité contre ce dernier. Pour aggraver les choses, Ledet vient de subir sa toute première défaite par élimination directe, donc on ne sait pas où est sa tête.

Ledet à son meilleur gagne cela assez confortablement, en gardant le Camur plus court au bout de son jab et en neutralisant la main droite explosive de ce dernier. Cependant, j’attends le meilleur de Ledet. Camur surpasse un Ledet insouciant jusqu’à ce qu’un tir d’argent frappe la maison.

Prédiction: Camur via un KO technique de second tour

125 lb: Tim Elliott contre. Askar Askarov



Tim Elliott (15-9-1) a couru la table sur The Ultimate Fighter (TUF) 24 pour gagner une fissure au champion de l’époque Demetrious Johnson, qui a survécu à une course hâtive pour battre Elliott par décision. Il a alterné victoires et pertes depuis cette défaite et a été vu pour la dernière fois sur Deiveson Figueiroa lors du premier combat de l’ancien en près de deux ans.

Bien que le plus grand des deux, il abandonne un pouce de portée.

Askar Askarov (10-0-1) a envoyé Jose Maria Tome pour le titre ACB Flyweight en 2016, puis l’a défendu avec des soumissions d’Anthony Leone et Rasul Albaskhanov. Une mise à pied de 16 mois a suivi, après quoi “Bullet” a combattu le vétéran Brandon Moreno pour un match nul à Mexico.

Il n’a jamais parcouru la distance dans la victoire, en soumettant sept.

Préparez-vous à des bousculades absolument folles entre ces deux. Les manigances au sol d’Elliott sont bien documentées et Askarov – même s’il a eu la chance de s’échapper avec un match nul contre Moreno – est aussi fluide que l’enfer dans des positions décalées. Je sais que prédire un combat Elliott passionnant, c’est comme prédire que le soleil se lèvera demain, mais croyez-moi, lui et Askarov feront quelque chose de spécial (aussi quelque chose qui ne durera probablement pas trop longtemps).

Elliott a récemment laissé son cou en transition et cela ne volera pas contre “The Bullet”. Askarov conclut quelque chose de désagréable à mi-course.

Prédiction: Askarov via la soumission du premier tour

135 lb: Brian Kelleher contre. Ode Osbourne



Brian Kelleher (19-10) a suivi son énorme bouleversement d’Iuri Alcantara avec des victoires dans deux de ses trois prochaines apparitions, dont l’une lui a valu “Fight of the Night” pour sa décision sur Damian Stasiak. Les choses ne sont pas restées aussi roses, car il a subi des pertes d’arrêt face à John Lineker et Montel Jackson lors de ses deux prochaines sorties.

Les blessures en font son premier combat en près de 13 mois.

Trois finitions consécutives au premier tour ont amené Ode Osbourne (8-2) à «Contender Series», où il a affronté le vétéran de la LFA, Armando Villareal, en juillet. Bien qu’il se soit retrouvé sur le dos à cause d’une attaque de retrait persistante, Osbourne est reparti avec un contrat après avoir tapoté son homme avec un brassard à la fin du premier.

Il a terminé sept adversaires en tant que professionnel, dont six au premier tour.

Opposer une perspective solide à une personne dévastée par des pertes consécutives indique généralement un combat de démonstration, mais cela est légitimement un bon matchmaking. La défense contre le démantèlement d’Osbourne et la position mains-basses sont ses deux principaux points d’inquiétude, et les deux pourraient se révéler problématiques face à l’attaque à haut volume de Kelleher. Si Osbourne devenait trop effronté avec sa frappe dynamique, Kelleher pourrait très facilement se frayer un chemin vers une vilaine victoire.

Kelleher, cependant, continue de subir deux pertes brutales et une longue mise à pied, et Osbourne a les marchandises pour l’attraper avant qu’il ne puisse secouer la rouille. Attendez-vous à ce que «The Jamaican Sensation» obtienne le premier contact, soit via club-and-sub, soit en punissant une tentative de retrait.

Prédiction: Osbourne via la soumission du premier tour

125 lb: Sabina Mazo contre. J.J. Aldrich



Le titre de Sabina Mazo (7-1) dans le LFA et son histoire de coups de tête lui ont apporté un peu de battage médiatique lorsqu’elle a rejoint l’UFC, seulement pour Maryna Moroz pour gâcher ses débuts en mars. Sans se laisser décourager, «Colombian Queen» est revenue à l’action cinq mois plus tard contre la vétérane du TUF Shana Dobson, qu’elle a dominée pour revenir dans la colonne des victoires.

Les deux victoires au coup de tête sont survenues au premier tour.

Les défaites contre Tatiana Suarez sur TUF et Juliana Lima lors de ses débuts dans l’Octogone n’ont pas empêché J.J. Aldrich (8-3), après avoir remporté quatre de ses cinq prochains matchs dans l’Octogone, a émergé en tant que concurrent dans le processus. Bien qu’elle se soit avérée incapable d’arrêter la montée de Maycee Barber, elle a rebondi avec une décision sur Lauren Mueller.

Elle mesure deux pouces de moins que Mazo à 5’5. »

Mis à part la capacité de finition limitée, c’est un bon affrontement entre les prétendants dormeurs à 125 livres, tous deux très compétents en kickboxers. Mazo a montré ce dont elle était capable contre Dobson et Aldrich a donné à Barber un combat plus difficile que quiconque à ce jour. Ils sont tous les deux très jeunes et s’améliorent rapidement aussi, donnant au match toutes sortes d’intrigues.

Je préfère Mazo par un smidge. Elle est la plus grande et la plus rangée des deux, ce qui rendra encore plus difficile pour Aldrich de dépasser son jab et ses coups de pied, et a des côtelettes sur lesquelles se rabattre si les choses deviennent velues. La «reine colombienne» tire son chemin vers une victoire proche mais claire.

Prédiction: Mazo via décision unanime

Quatre autres combats «préliminaires» de l’UFC 246 pour prévisualiser et prédire demain, avec des prospects d’élite comme Nasrat Haqparast, Sodiq Yusuff et Maycee Barber. En même temps que toujours, les fous.

