Prédictions UFC 246 – MMA Fighting

Le battage médiatique entourant le prochain combat de Conor McGregor n’est pas aussi omniprésent qu’il l’était autrefois, mais bien sûr, “The Notorious” est de retour.

McGregor se bat pour la première fois en 15 mois samedi, et en dehors de cette apparence relativement rare, son affrontement avec Donald Cerrone à l’UFC 246 a été dépourvu de drame. McGregor aime Cerrone. Cerrone aime McGregor. N’est-ce pas génial quand tout le monde s’entend?

Il y a plein de choses dans lesquelles “Cowboy” pourrait s’enfoncer s’il voulait entrer dans l’Octogone avec une puce sur les épaules. On lui a reproché de ne pas pouvoir gagner le plus gros. Il a été appelé un adversaire de mise au point pour McGregor avant de passer à une autre opportunité de championnat. Il a même dû faire face à des accusations selon lesquelles il pourrait lancer le combat.

Cerrone a emprunté cette route trop de fois pour laisser le moindre bruit le dissuader de son objectif principal dans la vie: se battre, être payé, se rincer, répéter. C’est cet accent mis sur les résultats qui vous rappelle que lui et McGregor ont peut-être plus en commun que vous ne le pensez.

Dans l’événement co-principal, Holly Holm affronte Raquel Pennington dans une revanche de poids coq que la plupart des gens ne réalisent probablement même pas comme une revanche. Leur première rencontre à l’UFC 184 n’a pas embrasé le monde, mais cela a servi de débuts à Holm à l’UFC, et neuf mois après avoir battu Pennington par décision partagée, elle a continué à prendre le titre des poids coqs de Ronda Rousey.

Peut-être y a-t-il une autre réalité où Pennington bat Holm et empêche la montée de «The Preacher’s Daughter», et nous n’obtenons jamais le «Head Kick Heard ‘Round The World;» S’il n’y en a pas, au moins Pennington a une chance de venger sa perte dans celui-ci.

Également sur la carte principale, le vétéran des poids lourds Aleksei Oleinik vise la victoire n ° 58 contre Maurice Greene, les poids coq Brian Kelleher et Ode Osbourne ont la chance de voler la vedette après avoir été expulsé des préliminaires, et l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis affronte les stries Diego Ferreira.

Quoi: UFC 246

Où: T-Mobile Arena à Las Vegas

Quand: Samedi 18 janvier. La carte préliminaire pour les deux combats commence à 19 h. ET et sera diffusé sur UFC Fight Pass et ESPN +, suivi d’une carte préliminaire de quatre combats sur ESPN à 20 heures. ET. La carte principale à cinq combats pay-per-view commence à 22 heures. ET et est disponible à l’achat exclusivement via ESPN +.

Conor McGregor contre Donald Cerrone

Avant de décomposer cela, je vais faire quelque chose que l’on ne devrait jamais faire quand on traite de quelque chose lié au MMA, en particulier en ce qui concerne l’UFC.

Je vais utiliser la logique.

Logiquement, Conor McGregor ne devrait pas être aussi préparé pour l’événement principal de samedi que Donald Cerrone. Il ne s’est pas battu depuis octobre 2018 et de son propre aveu (ou des excuses, selon la façon dont vous choisissez de voir l’auto-évaluation de McGregor) n’était pas aussi concentré qu’il aurait dû se diriger vers son match de rancune avec Khabib Nurmagomedov. Il n’a plus gagné de combat depuis novembre 2016.

Cerrone, d’autre part, a été aussi actif que jamais pendant la période d’absence de McGregor, se battant 11 fois au cours de cette période. Et même si cela fait un moment qu’il n’a pas remporté une victoire contre une véritable compétition d’élite (ses pertes dans cette période incluent Justin Gaethje, Tony Ferguson, Leon Edwards, Darren Till, Robbie Lawler et Jorge Masvidal), entrant régulièrement dans l’Octogone avec le le meilleur des meilleurs doit aiguiser le fer métaphorique. Autrement dit, même en tenant compte de l’usure, il est en meilleure forme de jeu que McGregor.

Logiquement, «Cowboy» excelle également dans des domaines qui ont généralement été problématiques pour McGregor. Son jeu de soumission est mortel et il a du cardio pendant des jours, donc si celui-ci passe aux tours ultérieurs, la sagesse conventionnelle favorise Cerrone. Bien sûr, la réputation de Cerrone en tant que démarreur lent semble jouer entre les mains de McGregor (en particulier la gauche) et ceux qui s’attendent à un KO vintage de McGregor pourraient voir ce scénario se jouer. Et comme mentionné, Cerrone a perdu plus souvent qu’il n’en a gagné face à une compétition de classe mondiale. Mais McGregor est-il toujours à ce niveau?

Nous ne savons pas exactement ce qu’il a fait pendant cette dernière pause dans les combats, mais d’après les gros titres qu’il a faits à l’extérieur de la cage, il est juste de dire qu’il n’a pas été entièrement dédié à son métier. Tout ce discours sur McGregor ayant sa tête au bon endroit et se reconcentrant et revigoré, rien de tout cela n’a d’importance s’il n’a pas mis le travail dans le gymnase. Il a beaucoup de rattrapage à faire.

Les sports de combat et la logique vont de pair. C’est ce que je me dis en faisant ce choix.

Il y a certainement un précédent pour qu’un combattant de haut niveau revienne d’une longue interruption et marque une victoire sur un adversaire de qualité. Tout récemment, nous avons vu le rival de McGregor, Nate Diaz, revenir d’une pause de trois ans pour vaincre Anthony Pettis. Et le grand poids welter Georges St-Pierre a pris sa retraite pendant quatre ans avant de faire un retour unique spectaculaire contre le champion des poids moyens Michael Bisping.

McGregor est-il fait avec le même courage que Diaz et GSP, deux combattants connus pour s’en tenir à leurs régiments d’entraînement implacables même lorsqu’ils sont hors compétition? Nous le saurons samedi.

Choisir: Cerrone

Holly Holm contre Raquel Pennington

Raquel Pennington a le genre de style nécessaire pour foutre le bordel pour Holly Holm et l’empêcher d’entrer dans un groove. Ce qu’elle n’a pas, c’est la capacité frappante de gagner une bataille de points avec l’ancien champion de l’UFC, ni la lutte pour la mettre sur le dos.

C’est un choix étrange pour une revanche en dehors du fait que les deux traînent dans le top-5 à 135 livres apparemment pour toujours. Bien que les deux aient fait de grands progrès dans leur carrière, il est difficile d’imaginer celui-ci se déroulant bien différemment de leur première rencontre. Holm est toujours excellent pour contrôler la distance et fort dans le corps à corps, Pennington est toujours un broyeur avec un excellent cardio.

Vous devez avoir au moins une compétence d’élite pour dépasser Holm et c’est quelque chose que Pennington n’a pas encore développé. Holm par décision encore une fois.

Choisir: Holm

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene

Il s’agit d’un défi unique pour Aleksei Oleinik. Ce n’est un secret pour personne qu’il veut mettre cela au sol le plus tôt possible. Peu importe qu’il soit sur le dessus ou sur le dos, il a un ensemble de compétences très particulier et il vous trouvera et il vous soumettra. Cependant, à Maurice Greene, il a un adversaire qui sera heureux de le mélanger avec lui sur le tapis.

Si Oleinik est connu comme le maître du starter Ezekiel, Greene mérite au moins une certaine reconnaissance pour son affinité pour le starter triangle, un finisseur qu’il a réussi avec succès trois fois au cours de sa carrière de 11 combats. “The Crochet Boss” est fier de son jeu au sol et vous devez penser qu’il ne gaspillera pas cette occasion de tester le grappling d’Oleinik.

Cela dit, il est également probable que les deux sont suffisamment similaires dans le style pour se neutraliser, ce qui donne lieu au redoutable «concours de kickboxing poids lourd de bas niveau». C’est un coup dur à ce stade, bien que je préfère légèrement Greene.

Ma prédiction est que celle-ci se transforme en bataille terrestre et que c’est Oleinik qui arrive en tête malgré un effort fougueux de Greene.

Choisir: Oleinik

Brian Kelleher contre Ode Osbourne

Bien qu’il y ait eu des combattants de rang supérieur dans les préliminaires qui auraient pu se voir attribuer une place principale avec le combat Alexa Grasso-Claudia Gadelha annulé, une fois que les fans auront un aperçu de Brian Kelleher et Ode Osbourne, ils comprendront pourquoi ce combat a été donné la mise à niveau.

Ces deux-là vont avoir faim pour montrer qu’ils méritent d’être reconnus dans le classement de plus en plus fréquent des poids coq. Kelleher est un joueur absolu, bien équilibré et prêt à se débarrasser d’un jeu de soumission sournois. Ces compétences au sol peuvent être utiles contre Osbourne, qui a montré des éclairs d’être un attaquant dynamique dans son essai de la série Contender contre Armando Villareal. En fait, il a fini par gagner ce combat par soumission, le quatrième de sa carrière et le troisième de ses quatre derniers combats, afin de pouvoir générer des batailles amusantes avec Kelleher.

Osbourne fait de la compétition professionnelle depuis un peu moins de cinq ans et a une tonne de potentiel, mais je me penche vers le Kelleher plus expérimenté pour gagner une décision après un va-et-vient.

Choisir: Kelleher

Anthony Pettis contre Diego Ferreira

Anthony Pettis et son équipe ont clairement indiqué que la deuxième moitié de sa carrière consistait à chasser de grands noms et des combats difficiles. Diego Ferreira n’est peut-être pas le premier, mais il est certainement le dernier.

Le Brésilien de 34 ans semble avoir franchi une étape dans ses deux derniers combats, devançant Mairbek Taisumov et Rustam Khabilov, qui étaient tous les deux sur une séquence de six victoires consécutives avant que Ferreira ne les fasse trébucher. Ferreira a toujours eu du potentiel, avec plusieurs finitions impressionnantes dispersées tout au long de sa carrière à l’UFC. Il est devenu un combattant offensif plus rapide et c’est exactement ce dont il a besoin pour affronter le talentueux Pettis.

Les problèmes de santé ont tourmenté Pettis pendant des années, non seulement le gardant sur l’étagère, mais conduisant également directement à de mauvaises performances ou à des arrêts directs en raison de blessures à mi-combat. C’est peut-être juste une conséquence de son style qui plaît à la foule. Quoi qu’il en soit, il est devenu la définition classique d’un canon en verre.

Pettis se débrouille bien avec son dos contre le mur et autant que Ferreira a évolué, je pense qu’il se fait prendre avec un mouvement classique de «Showtime» samedi.

Choisir: Pettis

Préliminaires

Maycee Barber bat. Roxanne Modafferi

Sodiq Yusuff bat. Andre Fili

Askar Askarov bat. Tim Elliott

Nasrat Haqparast bat. Drew Dober

Aleksa Camur bat. Justin Ledet

JJ Aldrich bat. Sabina Mazo