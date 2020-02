Prédictions UFC 247

Dominick Reyes tentera de remporter le titre UFC des poids lourds légers à l’UFC 247 samedi soir. | Esther Lin, MMA Fighting

S’il y a une chose que la ville de Houston sait, c’est le combat dramatique pour le titre UFC.

Qui pourrait oublier l’UFC 69, un événement qui a connu le plus grand bouleversement de l’histoire du MMA lorsque Matt Serra a terminé de façon choquante Georges St-Pierre avec des frappes à l’intérieur d’une manche pour devenir champion poids welter? Ou l’UFC 136, qui mettait en vedette le champion des poids légers Frankie Edgar mettant le point d’exclamation sur sa trilogie avec Gray Maynard via TKO au quatrième tour?

Alexander Gustafsson a poussé Daniel Cormier à la limite dans un combat pour le titre des poids lourds légers à l’UFC 192, et le roi des poids lourds Cain Velasquez n’a laissé aucun doute à l’UFC 166 que c’était le meilleur homme de sa trilogie avec Junior dos Santos, dominant “Cigano” et le terminant dans le cinquième. Heck, ajoutez le KO passionnant de Chan Sung Jung de Dennis Bermudez dans un événement principal Fight Night sans titre en février 2017 – le premier combat de Jung en plus de trois ans – et vous pouvez voir pourquoi Houston n’a jamais eu de problème avec l’hébergement de têtes d’affiche mémorables.

Si les cotes des paris sont une indication, les fans peuvent vouloir tempérer leurs attentes en ce qui concerne les deux combats de titre au sommet de la carte UFC 247.

Jon Jones, pour sa troisième défense de titre des poids lourds légers consécutifs (et 11e au total), affronte le challenger invaincu – et certains diraient non prouvé – Dominick Reyes, tandis que Valentina Shevchenko opte également pour une troisième défense de son titre de poids mouche contre Katlyn Chookagian. Aucun des deux champions ne devrait avoir beaucoup de problèmes avec leurs adversaires respectifs, mais là encore, la même chose a été dite à propos d’un vainqueur de Ultimate Fighter décousu du nom de Matt Serra.

Dans d’autres actions de la carte principale, les perspectives des poids lourds Juan Adams et Justin Tafa cherchent à tirer le meilleur parti d’une opportunité majeure, les poids plumes Mirsad Bektic et Dan Ige se rencontrent dans ce qui devrait être un favori du combat de la nuit, et Derrick Lewis accueille Ilir Latifi au division des poids lourds.

Quoi: UFC 247

Où: Toyota Center à Houston.

Quand: Samedi 8 février. La carte préliminaire pour les trois combats commence à 18 h 30. ET et sera diffusé sur UFC Fight Pass et ESPN +, suivi d’une carte préliminaire de quatre combats sur ESPN à 20 heures. ET. La carte principale à cinq combats pay-per-view commence à 22 heures. ET et est disponible à l’achat exclusivement via ESPN +.

Jon Jones contre Dominick Reyes

Dominick Reyes a la puissance de coup de poing d’un coup de poing nécessaire pour un bouleversement épique. C’est tous les autres aspects du combat qui devraient l’inquiéter.

Bien qu’il soit devenu courant d’écrire à quel point le jeu de Jon Jones est complet, il faut le mentionner ici car il a des années-lumière d’avance sur Reyes dans tant de catégories. Il excelle dans la frappe à distance, ce qui a posé des problèmes à Reyes dans le combat contre Volkan Oezdemir, et a sans doute le meilleur jeu de corps à corps en MMA. Cette combinaison de compétences permet à Jones de contrôler le rythme de tout combat dans lequel il se trouve.

Reyes a montré une meilleure défense contre le takedown contre Chris Weidman, ce qui vaut la peine de noter même compte tenu de son avantage de taille dans ce match. Cependant, si Jones met fortement l’accent sur les retraits, il est difficile d’imaginer que Reyes reste debout longtemps. Et sur le terrain, Reyes devra se concentrer uniquement sur la défense et la récupération à moins qu’il ne devienne une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien du jour au lendemain.

Le discours sur l’athlétisme de Reyes a suscité l’intérêt de ceux qui espéraient un bouleversement. Il est incroyablement agile pour un combattant avec ses mesures, et son jeu de jambes a été la clé de ses finitions de dynamite ainsi que de sa précision. Si Jones laisse une ouverture, Reyes a absolument le potentiel de le rabaisser.

Malheureusement pour Reyes, la défense de Jones est presque impénétrable, et même dans les combats où il semble faire peu (Thiago Santos, Anthony Smith), ses adversaires doivent encore moudre juste pour obtenir des points au tableau. Je ne vois pas Reyes gagner une décision, ou trouver le menton de Jones avec une frappe décisive, donc je dois aller avec le champion qui conserve.

Choisir: Jones

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Comme dans la plupart de ses combats, les trois clés ici pour Katlyn Chookagian seront le volume, le volume et plus de volume. Elle doit constamment avancer et lancer, sans laisser respirer Valentina Shevchenko. Elle doit marquer des points dans le corps à corps.

Et elle doit faire tout cela contre l’un des meilleurs attaquants de l’UFC.

Il y a une raison pour laquelle Shevchenko entre à nouveau dans la défense du titre en tant que grande favorite et cela a plus à voir avec sa domination que n’importe quel coup sur les compétences de Chookagian. Tout le monde sait ce que Chookagian apporte à la table. C’est une attaquante active avec un cardio de premier ordre. Sur le papier, cela ne suffit pas pour détrôner Shevchenko.

Tant que Chookagian n’est pas aussi timide que Liz Carmouche, les fans devraient être pour une affaire plus divertissante – une barre basse, je sais – mais ce sera Shevchenko qui dirigera la danse comme d’habitude. Elle aura un compteur pour tout ce que Chookagian fait et si elle a la chance de montrer ses compétences de soumission, alors Chookagian a encore plus de problèmes.

Shevchenko par décision.

Choisir: Shevchenko

Juan Adams contre Justin Tafa

Tant que Juan Adams se souvient de ce qu’il fait de mieux, il devrait aller bien. S’il a une impression de Cain Velasquez cassé, il a des ennuis.

Il n’y a rien de mal à ce qu’un jeune combattant élargisse son jeu et il est compréhensible qu’Adams essaierait de la lutte dans son dernier combat contre le Greg Hardy concentré sur le stand-up, mais avec sa portée, il a tellement de potentiel pour être un combattant efficace à distance et Tafa est l’adversaire parfait pour lui pour affiner ses compétences.

Tafa est un excellent contre-frappeur, ce qui ne devrait être qu’un problème d’Adams est exagéré. «Le Kraken» doit montrer qu’il peut utiliser sa longueur pour punir Tafa, tout en se méfiant d’un retrait surprise car Tafa est à l’aise de travailler sur le tapis.

Adams a grand besoin d’une victoire ici après une paire de performances décevantes, et je pense qu’il se remet sur la bonne voie, probablement par KO.

Choisir: Adams

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Vainqueur de quatre matchs de suite, Dan Ige est définitivement un dormeur au poids plume. Mais la même chose a été dite à propos de Mirsad Bektic avant sa récente perte contre Josh Emmett.

Ce n’est pas un secret pourquoi ce combat a atterri sur la carte principale. Les deux gars ont des compétences de lutte légitimes et frappantes, et ils utilisent tous les deux des combinaisons et ont la sortie cohérente nécessaire pour gagner des décisions. Bektic a été plus sensible aux KO, ce qui est quelque chose à surveiller.

Bektic est tellement solide techniquement, mais il est sujet à ces étranges pertes de concentration qui ont conduit à ses seules pertes. À son meilleur, il ressemble à un poids plume parmi les 10 premiers. Cependant, c’est Ige qui a déjà joué à ce niveau et je privilégie sa cohérence.

Choisir: Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Questions de taille.

Derrick Lewis a dominé Ilir Latifi lorsqu’ils se sont affrontés plus tôt cette semaine et bien qu’il n’y ait pas de réduction des compétences et de la ténacité que Latifi a montré à 205 livres, les poids lourds sont un tout autre monde; celui qui est peuplé de monstres comme “The Black Beast”. Lewis n’a pas le crédit qu’il mérite pour être un attaquant technique solide en plus d’être un maître de l’art ancien du “swangin” et du bangin “.”

Je m’attends également à ce que Lewis montre son jeu au sol et livre négligé, qui a été difficile à mettre en œuvre contre certains des grands garçons auxquels il a été confronté ces dernières années. Si Latifi apporte la chaleur tôt, cherchez Lewis pour obtenir un verrouillage du corps et faites-le glisser vers le tapis avant d’aller travailler avec des tirs lourds d’en haut.

Que ce soit debout ou sur le terrain, je m’attends à une victoire KO Lewis ici.

Choisir: Lewis

Préliminaires

Trevin Giles bat. James Krause

Andrea Lee bat. Lauren Murphy

Alex Morono bat. Khaos Williams

Miles Johns bat. Mario Bautista

Journey Newson déf. Domingo Pilarte

Andre Ewell bat. Jonathan Martinez

Austin Lingo bat. Youssef Zalal