Prédictions UFC 247: ESPN «Jones vs Reyes» + aperçu de la sous-carte «Prelims»

Le champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Light Heavyweight, Jon Jones, revient à l’action pour la première fois depuis qu’il a battu Thiago Santos par la peau de ses dents ce samedi (8 février 2020), affrontant l’artiste KO invaincu Dominick Reyes dans l’UFC 247. événement principal à la carte (PPV). À 80 livres au sud, Valentina Shevchenko défend son titre de poids mouche féminin contre Katlyn Chookagian, faisant suite à une bagarre entre poids lourds entre Juan Adams et Justin Tafa.

Le bug de blessure a éliminé deux des combats sous-jacents les plus intrigants de «Prelims» (détails), mais deux remplacements tardifs nous ramènent à sept. Commençons par le trio ESPN + / Fight Pass.

135 lb: Domingo Pilarte contre. Journey Newson



Domingo Pilarte (8-2) a survécu à un renversement précoce pour étouffer Vince Morales sur “Contender Series”, revendiquant à la fois une victoire bouleversée et un contrat avec l’UFC. La blessure a retardé ses débuts jusqu’à l’année suivante, quand il a abandonné une décision controversée à Felipe Colares de prendre une séquence de cinq victoires consécutives.

Il est le plus grand des deux par sept pouces.

Journey Newson (9-2) a réalisé une séquence de six victoires consécutives après une défaite contre le futur concurrent de l’UFC Benito Lopez, puis est intervenu pour affronter Ricardo Ramos en moins de deux mois. Il a fini par se débattre avec les prouesses du Brésilien, cédant trois éliminations en route vers une perte de décision unanime.

Ses victoires professionnelles sont parfaitement réparties entre KO, soumissions et décisions.

Après avoir vu ces deux-là lutter pour rester hors de leur dos, j’espère une bataille frappante ici, d’autant plus que leurs compétences de grappin respectives semblent suffisamment égales pour s’annuler. S’il reste sur les pieds, c’est tout Pilarte. Oui, il est défensivement inepte, mais sa taille énorme et ses avantages en termes de portée ressemblent à un cauchemar pour Newson.

De plus, Newson ne frappe pas aussi fort que Morales, donc les coups qu’il fait ne sont pas susceptibles de mettre Pilarte sur la toile.

Il y a certainement des questions sur la façon dont le court préavis a affecté Newson ou sur la façon dont il réussira sur le tapis contre un artiste de grappling moins accrédité, mais ses difficultés avec un scrapper longiligne et bien équilibré ne me rendent pas confiant en ses chances contre une autre victoire. Bref, Pilarte le frappe avec suffisamment de coups pour prendre la décision.

Prédiction: Pilarte via décision unanime

135 lb: Andre Ewell contre. Jonathan Martinez



Andre Ewell (15-6) a remporté le titre des poids coq CES avec une fin d’arce de Dinis Paiva avant de devancer Renan Barao par décision partagée lors de ses débuts en octogone. Depuis, il en a perdu deux sur trois, tombant face à l’élite Nathaniel Wood et The Ultimate Fighter (TUF): le vétéran de “l’Amérique latine” Marlon Vera.

Il possède sept victoires professionnelles par KO et quatre autres par soumission.

Martinez est revenu d’un an après pour affronter André Soukhamthath à court préavis à Moncton, montrant une durabilité impressionnante mais finalement abandonnant une décision. Une décision sur Wuliji Buren a suivi, après quoi il a marqué un KO bouleversé gagnant de Pingyuan Liu à Sacramento.

Il est trois pouces plus court que Jonathan Martinez (11-2) et fait face à un handicap de portée d’un demi-pied.

Les problèmes de lutte d’Ewell ont effacé tout espoir que j’avais de lui en tant que meilleur candidat, mais il est toujours un attaquant unique et dangereux. Cela pourrait bien suffire à le dépasser «M. Highlight », qui s’est battu lors de ses deux premières apparitions dans l’Octogone malgré son habileté sur le tapis. “Dragon” aura toutes sortes de problèmes pour gérer la portée d’Ewell, et sans un assaut puissant pour garder son homme honnête, il semble être à la merci de la boxe d’Ewell.

Ewell pourrait très bien encore perdre cela en se retrouvant sur le dos pendant de longues périodes – je l’ai déjà surestimé auparavant et je ne me fais aucune illusion sur sa vulnérabilité sur le terrain. Pourtant, entre sa longueur et ses prouesses frappantes, je dis qu’il a ça. Il démonte Martinez à longue distance pour faire remonter son record d’Octogone au dessus de .500.

Prédiction: Ewell via décision unanime

145 lb: Austin Lingo contre Youssef Zalal

Andrew Richardson remplace Patrick Stumberg pour le combat suivant …

Une paire de pick-up de dernière seconde de Legacy Fighting Alliance (LFA) se joindra au plaisir à l’UFC 247, car ce match a été annoncé il y a quelques jours à peine pour augmenter la carte après que les blessures l’ont laissé un peu plus court que d’habitude. À 25 ans, Austin Lingo (7-0) a jusqu’à présent été à la hauteur de son surnom de «Lights Out», ses trois dernières victoires étant survenues par arrêt en un total de 63 secondes. Pendant ce temps, Youssef Zalal (7-2) ne fait en fait qu’une séquence de victoires en un seul combat, mais lorsque cette seule victoire survient par KO au volant, cela vaut un peu plus.

Sans trop compliquer la situation, nous avons une paire de jeunes espoirs avec des capacités de finition sur les pieds et sur le tapis. Ils se battent depuis à peu près le même temps contre un niveau d’opposition similaire, et tous deux proviennent de gymnases respectés (Fortis MMA et Factory X, respectivement).

Si vous pouvez choisir ce combat en toute confiance, vous avez accès à de meilleures informations que moi.

Entre les deux, j’aime un peu plus les chances de Lingo. À ce stade de leur carrière, il semble être le combattant global le plus développé et le plus complet, et son penchant pour la fin des combats dans la première minute lui donne un avantage supplémentaire.

Prédiction: Lingo via KO technique

Il reste quatre combats undercard UFC 247 à prévisualiser et à prévoir, avec des poids volants en hausse, une paire de finisseurs de poids moyen et plus encore. En même temps que toujours, Maniacs!

