Prédictions UFC 247: «Jones vs Reyes» ESPN «Prelims» aperçu undercard

Deux des champions les plus dominants de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) cherchent à écarter les challengers montants ce samedi (8 février 2020) lorsque Jon Jones et Valentina Shevchenko défendent leurs titres respectifs contre Dominick Reyes et Katlyn Chookagian dans l’UFC 247 principal et co -événements principaux. Il y a également un affrontement entre les meurtriers des poids lourds Juan Adams et Justin Tafa et ce qui pourrait être un formidable rebut de poids plume opposant Dan Ige à Mirsad Bektic.

Quatre combats undercard UFC 247 «Prelims» ont été concoctés pour la gamme ESPN (consultez la partie ESPN + ici). Voyons-les pendant que nous pouvons:

185 lb: Trevin Giles contre. Antonio Arroyo



Trevin Giles (11-2) a lancé sa course à l’UFC avec des KO impressionnants de James Bochnovic et Antonio Braga Neto avant de prendre une année de congé pour poursuivre une carrière dans l’application de la loi. La voile n’a pas été aussi fluide depuis, car il a succombé aux compétences de soumission de Zak Cummings et Gerald Meerschaert lors de sa campagne 2019.

Ses 10 arrivées sont réparties également entre les KO et les soumissions.

Une victoire décisive sur “Contender Series: Brazil” n’a pas suffi à mériter à Antonio Arroyo (9-3) un contrat UFC, mais sa soumission ultérieure de Stephen Regman sur la version vanille de la série a fait l’affaire. Il a fait ses débuts en novembre 2019 contre son compatriote brésilien Andre Muniz, à qui il a subi sa première défaite depuis 2017.

Il est l’homme le plus grand de deux pouces.

Le combat de Giles avec Meerschaert figure parmi les plans de jeu les plus déconcertants dont je me souvienne. C’est parce que plutôt que d’exploiter la défense contre les fuites de «GM3», Giles l’a heureusement engagé au sol et s’est endormi pour cela. Je pense toujours qu’il gagnera cela, car ses prouesses de retrait lui donnent les moyens de recréer les efforts réussis de Muniz, mais cela donne la possibilité à Giles d’essayer de battre Arroyo dans la bataille à longue distance préférée du Brésilien et de se faire virer dans le tête.

Tant que Giles peut garder Arroyo sur le pied arrière, il a les compétences nécessaires pour gagner confortablement. Peut-être contre mon meilleur jugement, je vais dire qu’il garde la tête droite et ne se rend pas les choses difficiles. Une boxe plus forte et des éliminations régulières confèrent à Giles une large décision.

Prédiction: Giles via décision unanime

125 lb: Lauren Murphy contre. Andrea Lee



Lauren Murphy (11-4) – l’ancienne championne des poids coq Invicta – a commencé sa carrière dans l’Octogone 1-3 avant de rejoindre TUF 26 en tant que poids mouche. Bien qu’elle ait perdu lors du premier tour face à l’éventuel vainqueur Nicco Montano, elle a continué à gagner deux des trois dans sa nouvelle catégorie de poids, y compris un KO d’octobre 2019 de Mara Romero Borella.

Elle abandonnera 2,5 pouces de portée à “KGB”.

Andrea Lee (11-3) est entrée à Invicta comme une perspective brûlante, seulement pour Roxanne Modafferi et Sarah D’Alelio pour profiter de son inexpérience de lutte. Elle a mis les pertes derrière elle pour remporter ses sept prochains matchs, dont trois dans l’Octogone, avant de laisser une décision partagée étroite à Joanne Calderwood à l’UFC 242.

Trois de ses quatre victoires de soumission ont été remportées par le brassard.

Si ces deux-là avaient combattu pendant le temps de Lee à Invicta ou au début de la carrière de l’Octogone du «KGB», Murphy aurait été un chien vivant. Bien qu’elle ait du mal à imposer son assaut grinçant aux prises avec une opposition de haut niveau, elle aurait très bien pu arrêter son ennemi dynamique contre la cage ou par garde. Compte tenu de l’amélioration de la lutte de Lee et de sa capacité à se lever une fois démontée, cette fenêtre est fermée. Murphy aura toutes sortes de problèmes pour garder Lee, la laissant à la merci d’un kickboxer plus rangé et plus efficace.

Lee n’est pas à l’abri d’être abattu, bien sûr, mais je ne vois pas Murphy en faire assez en position semi-dominante pour compenser les dommages que Lee peut faire aux pieds. La vitesse et la longueur de Lee l’emmènent vers une victoire par décision compétitive,

Prédiction: Lee via décision unanime

Alex Morono contre Kalinn Williams

Andrew Richardson remplace Patrick Stumberg pour le combat suivant …

Le vétéran de l’UFC, neuf combats, Alex Morono (17-5) s’est révélé être un combattant d’action assez constant. Le Texan n’est pas le combattant le plus athlétique ou le plus techniquement maîtrisé à avoir jamais décerné l’Octogone, mais il a beaucoup de tours dans sa manche et il est très dur. En fait, Morono semble vraiment avoir atteint son rythme de croisière, ayant remporté trois combats consécutifs avant ce match.

Remplaçant pour un Dhiego Lima blessé est “The Oxfighter”, qui a accumulé un solide record pour lui-même et a terminé cinq de ses neuf victoires. Kalinn Williams (9-1) a un bon mélange de soumissions et de KO sur son dossier, mais ce sera une sérieuse étape en compétition pour le natif du Michigan.

Morono n’est pas un premier adversaire facile. Même face à des ennemis avec un avantage athlétique sur lui, Moreno est généralement capable de renverser la vapeur avec une intensité et une détermination brutes – et cela ignore sa ceinture noire de jiu-jitsu et sa puissance de frappe améliorée. Pendant ce temps, Williams n’a vaincu que quatre adversaires avec des records de victoire, et toutes ces victoires sauf une sont venues par décision.

Il semble probable qu’il ait besoin d’attraper Morono pour gagner, et “The Great White” est trop dur pour tomber facilement.

Prédiction: Alex Morono via décision unanime

135 lb: Miles Johns contre. Mario Bautista



Miles Johns (10-0) – le champion des poids coq LFA – n’a pas réussi à terminer Richie Santiago sur “Contender Series”, mais a quand même assez impressionné pour décrocher un contrat. Ses débuts dans l’Octogone l’ont vu affronter un autre espoir invaincu, Cole Smith, dans un va-et-vient au sol, dont Johns est sorti avec une décision partagée.

“Chapo” fait face à un handicap de portée de six pouces.

Mario Bautista (7-1) est intervenu à court préavis pour affronter le rouge Cory Sandhagen à ses débuts dans l’Octogone, tapotant sur un brassard à la fin du premier tour. Ses efforts en deuxième année se sont un peu mieux améliorés, alors qu’il a réussi à battre le meurtrier coréen Jin Soo Son à San Antonio pour remporter le «combat de la nuit».

Il a terminé cinq adversaires professionnels, dont trois par soumission.

Le grain et l’agressivité de Bautista sont indéniables, mais cela ressemble à un sérieux coup dur. Ses luttes de lutte avec Son étaient de mauvais augure contre un artiste de démantèlement de calibre Johns, et je ne suis pas convaincu qu’il puisse garder Johns à distance malgré l’avantage de portée. Il va inévitablement finir sur le dos et il trouvera Johns un peu plus difficile à déloger que Son.

C’est le combat de Johns pour perdre … tant qu’il ne tombe pas dans un slugfest et néglige sa lutte, il devrait être capable de naviguer vers la victoire avec un fort contrôle. «Chapo» tient bon aux pieds et domine sur le tapis pour le porter 2-0 dans l’Octogone.

Prédiction: Johns via décision unanime

Que vous pensiez ou non qu’ils participeront à des combats compétitifs, vous pourrez regarder deux des meilleurs pour le faire. Rendez-vous samedi, les fous!

Record actuel de prédictions “préliminaires” de l’UFC pour 2020: 8-6