Prédictions UFC 248: «Adesanya vs Romero» ESPN «Prelims» aperçu undercard

Deux champions nouvellement créés tenteront de sécuriser leur trône ce samedi (7 mars 2020) quand Israël Adesanya défendra sa ceinture de poids moyen contre Yoel Romero et Zhang Weili mettra son titre de poids de paille en jeu contre l’ancienne impératrice de division Joanna Jedrzejczyk. La carte principale de l’UFC 248 à la carte est également un carrefour léger entre Beneil Dariush et Drakkar Klose, ainsi que les chiffres pour être un fou slugfest Welterweight opposant Alex Oliveira à Max Griffin.

ESPN a un quatuor empilé de combats undercard «Prelims» à examiner (consultez la première partie ESPN + ici), alors plongeons-nous!

135 lb: Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Sean O’Malley (10-0) a frappé son ticket pour “Contender Series” avec un coup de pied de roue sous la bannière de la LFA, puis a poursuivi en incitant Alfred Khashakyan à décrocher un contrat. Sa carrière dans l’Octogone l’a vu passer Terrion Ware et se battre contre Andre Soukhmathath, remportant le «combat de la nuit» contre ce dernier après avoir survécu à une blessure au pied tardive.

Ce sera son premier combat en presque exactement deux ans grâce à de nombreux affrontements avec l’Agence américaine antidopage (USADA).

Une défaite contre Alejandro Perez en finale de The Ultimate Fighter (TUF): “L’Amérique latine” n’a pas empêché Jose Quinonez (8-3) de réaliser une séquence de quatre victoires consécutives dans l’Octogone, y compris des victoires sur ses coéquipiers Leonardo Morales et Diego Rivas. Bien qu’il n’ait pas été à la hauteur du prospect Nathaniel Wood, “El Teco” est revenu dans la colonne des victoires avec une décision sur Carlos Huachin à Mexico.

Il abandonnera trois pouces de hauteur et atteindra “Sugar”.

En tant que personne qui aime Quinonez en tant que combattant, je pense qu’il est juste de dire qu’une opposition limitée a grandement contribué à son succès dans l’Octogone. Tous ceux qu’il a battus ont un record perdant dans la plus grande promotion de combat au monde et il est clair que, même s’il est très bien équilibré, il n’est pas le succès éclatant de Vera.

C’est une mauvaise nouvelle contre un attaquant plus grand, plus rangé et plus puissant à O’Malley, dont les côtelettes de lutte et de brouillage semblent suffisantes pour faire face aux éliminations sur lesquelles Quinonez compte. Nous avons déjà vu «El Teco» heurter le tapis et un peu de rouille n’est pas suffisant pour me convaincre qu’il peut survivre au «Sugar Show». En effet, O’Malley le fait exploser avec des coups de poing puissants au milieu du premier tour.

Prédiction: O’Malley via KO technique au premier tour

155 lb: Mark Madsen contre. Austin Hubbard

Un lutteur gréco-romain extrêmement décoré avec une médaille d’argent olympique à son nom, Mark Madsen (9-0) a connu un grand succès dans son Danemark natal avant de rejoindre l’UFC pour son voyage à Copenhague en septembre 2019. En quoi ont été ses débuts légers, Madsen a ravi la foule de la ville natale avec un mauling de 72 secondes de Danilo Belluardo.

Ses victoires professionnelles sont réparties également entre les KO, les soumissions et les décisions.

Des victoires consécutives sur les champions de LFA Harvey Park et Killys Mota ont valu à Austin Hubbard (11-3) le titre de poids léger LFA et un voyage dans l’Octogone, uniquement pour l’as de jiu-jitsu brésilien Davi Ramos pour gâcher ses débuts. Imperturbable, Hubbard a apporté sa propre lutte dans son effort de deuxième année pour remporter une victoire décisive sur Kyle Prepolec à Vancouver.

“Thud” est l’homme le plus grand de deux pouces, mais abandonne un pouce de portée.

Bulldozer un ennemi sur mesure à Belluardo ne nous a pas beaucoup appris si Madsen, 35 ans, avait développé des compétences au-delà de sa lutte. Cela dit, une lutte accablante pourrait bien suffire à gagner ce combat – “Thud” a eu du mal à rester debout contre Ramos, dont les prouesses de lutte ne s’étendent pas à ses éliminations. Les entrées frénétiques de Madsen et le jeu de haut niveau conservateur semblent être un problème pour Hubbard, d’autant plus que “The Olympian” s’est avéré capable de maintenir cette attaque pendant 15 minutes.

Cela dit, nous ne savons toujours pas comment Madsen résiste à l’adversité, et il y a toutes les chances que le refus de Hubbard de se replier puisse gâcher le jeu de Madsen. Entre son pedigree et sa formation de qualité à Xtreme Couture, cependant, je suis confiant de choisir Madsen pour décrocher une victoire.

Prédiction: Madsen via décision unanime

185 lb: Rodolfo Vieira contre Saparbeg Safarov

Rodolfo Vieira (6-0) a connu une transition en douceur du jiu-jitsu brésilien aux arts martiaux mixtes (MMA), envoyant facilement ses cinq premiers ennemis professionnels en route vers l’UFC. Il était également dominant dans ses débuts, ce qui lui a permis de dominer son compatriote ceinture noire Oskar Piechota.

Il a soumis cinq adversaires et a terminé un autre au sol et à la livre.

Saparbeg Safarov (9-2) s’est frayé un chemin vers un «combat de la nuit» contre Gian Villante lors de sa première apparition en octogone, succombant à la puissance de ce dernier au deuxième tour. Une défaite de soumission à Tyson Pedro a suivi, mais il est venu grand dos au mur en dominant Nick Negumereanu à Londres.

Ce sera à la fois ses débuts en poids moyen et son premier combat en près d’un an à cause d’une blessure.

Il existe des types de combattants avec lesquels Vieira, malgré toutes ses compétences de soumission légendaires, aura du mal. Les bagarreurs axés sur la lutte ne sont pas l’un d’eux, du moins pas de ce calibre. Safarov ne peut en aucun cas le faire tomber sur le sol et il n’est pas assez pointu pour maîtriser Vieira sans se laisser ouvert pour des éliminations en retour.

La taille de Safarov est quelque chose à considérer, mais Vieira a commencé sa carrière de MMA à 205 livres et est un monstre physique.

Quelle que soit la décision du Russe, il finira sur le dos à un moment donné. À partir de là, c’est académique – Vieira l’étouffe tôt.

Prédiction: Vieira via la soumission du premier tour

185 lb: Deron Winn contre. Gerald Meerschaert

Deron Winn (6-1) – un disciple de Daniel Cormier – a vaincu le vétéran de l’Octogone Tom Lawler pour gagner une opportunité UFC et en a profité en frappant Eric Spicely à ses débuts. Son prochain combat ne s’est pas aussi bien déroulé, s’estompant sous l’attaque frappante de Darren Stewart en route vers une perte de décision partagée.

Il est sept pouces plus court que «GM3» et fait face à un inconvénient de 7,5 pouces.

Gerald Meerschaert (30-12) a connu un impressionnant départ 4-1 à l’UFC, remportant deux bonus “Performance de la nuit” parmi ses quatre victoires d’arrêt. Il se retrouve actuellement dans un trou de 1-3, cependant, les deux dernières défaites ont été des décisions partagées discutables contre Kevin Holland et Eryk Anders.

Il a soumis 22 adversaires professionnels et éliminé six autres.

Mec, l’UFC doit vraiment faire confiance à Winn. Meerschaert est terriblement incohérent, mais il y a de fortes raisons de penser qu’il devrait être 5-1 lors de ses six derniers combats. Il a aussi l’air sacrément problématique pour Winn si ce dernier n’a pas consolidé les problèmes qui lui ont coûté le combat contre Stewart. La portée et le volume de Meerschaert sont un grave problème pour Winn sur les pieds et il ne peut pas se permettre de ralentir contre un finisseur opportuniste de ce calibre.

Pour tout le potentiel de Winn, je ne suis pas sûr que cinq mois suffisent pour le redressement technique dont il a besoin. Combinez cela avec ses problèmes de poids et vous avez une recette pour un dérapage 0-2. Au final, Meerschaert rebondit après un premier tour difficile pour devancer Winn en route vers la victoire.

Prédiction: Meerschaert via décision unanime

Que les adversaires du titre méritent ou non leurs coups, les chiffres de l’UFC 248 sont un véritable chaos. Rendez-vous samedi, les fous!

Record actuel de prédictions “préliminaires” de l’UFC pour 2020: 18-19 (aïe)