Prédictions UFC 248: ESPN «Adesanya vs Romero» + aperçu de la sous-carte «Prelims» précoce

T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, accueille un titre double ce samedi (7 mars 2020) quand Israël Adesanya et Zhang Weili cherchent à écarter respectivement les toujours dangereux Yoel Romero et Joanna Jederzejczyk, à l’UFC 248. L’ESPN + La carte principale de paiement à la vue (PPV) verra également Beneil Dariush affronter le Drakkar Klose et Li Jingliang, poids léger en hausse rapide, et souhaiter la bienvenue à Neil Magny dans l’Octogone après plus d’un an d’absence.

Avant tout cela, cependant, nous avons sept «préliminaires» à passer. Voici le premier lot sur ESPN + / Fight Pass:

115 lb: Emily Whitmire contre Polyana Viana

Emily Whitmire (4-3) a sorti Christina Marks avec un brassard de 40 secondes lors de la première manche de The Ultimate Fighter (TUF) 26, mais a subi ses propres pertes d’arrêt contre Roxanne Modafferi dans la maison et Gillian Robertson lors de la finale. Elle a ensuite remporté ses deux prochains matchs, dont un bouleversé de Jamie Moyle, avant de croiser Amanda Ribas à Minneapolis.

«Spitfire» fait face à un inconvénient de portée de 3,5 pouces.

Polyana Viana (10-4) – une artiste de soumission décorée – a montré ses trucs dans ses débuts en octogone en dominant Maia Kahaunaele-Stevenson. Elle n’a pas goûté à la victoire depuis, perdant trois matchs de suite et tapant contre Veronica Macedo dans son effort le plus récent.

Toutes ses victoires à l’arrêt, sauf une, sont venues au premier tour.

Viana a absolument les outils pour gagner ce combat. Elle avait également les outils pour battre J.J. Aldrich, Hannah Cifers et Veronica Macedo, et regardez comment cela s’est avéré. Je ne sais pas si c’est un blocage mental ou simplement une incapacité globale à se battre jusqu’à son potentiel, mais Viana est une combattante profondément frustrante à suivre.

Cela dit, la défense de lutte et de soumission de «Spitfire» lui a échoué dans le passé, et les informations d’identification de Viana sont assez impressionnantes. Ce choix reviendra probablement pour me mordre, mais je dis que Viana revient dans la colonne des victoires avec une soumission précoce.

Prédiction: Viana via la soumission du premier tour

145 lb: Jamall Emmers contre Giga Chikadze

Les quatre victoires consécutives de Jamall Emmers (17-4), qui incluaient une décision sur le futur concurrent des poids coq Cory Sandhagen, se sont arrêtées sur “Contender Series” grâce à un coup de tête de Julian Erosa. Il a ensuite remporté quatre autres matchs de suite, dont un KO du vétéran du TUF Jay Cuccinello et une victoire dans le LFA dans le Main Event.

Il a éliminé sept adversaires professionnels et en a soumis trois autres.

GLORY Le vétéran du Kickboxing Giga Chikadze (8-2) a semblé au bord de la victoire sur “Contender Series”, seulement pour que sa lutte lui fasse défaut à la fin du troisième et se traduise par une perte de soumission à Austin Springer. Il a fini par se faire tirer dessus un an plus tard, octroyant Brandon Davis à Copenhague. Il devait à l’origine affronter Mike Davis à Norfolk le week-end dernier, mais les blessures de Davis et de l’ancien ennemi des Emmers Movsar Evloev l’ont amené à prendre ce combat à court préavis.

Chikadze était probablement en difficulté contre Davis, qui fait son meilleur travail sur les pieds mais a quelques côtelettes de démontage à la rigueur. Il a définitivement des ennuis contre Emmers, un lutteur décoré avec les compétences nécessaires pour finir Chikadze au sol à la hâte. La seule chose qui empêche cela d’être un effacement total est la tendance occasionnelle des Emmers à se faire trop de plaisir aux pieds; il n’a pas tiré une seule fois contre Erosa, ce qui lui a finalement coûté, et ne s’est engagé dans des éliminations qu’à mi-parcours de son effort le plus récent.

Chikadze n’est peut-être pas encore près d’un combattant arrondi, mais il est plus que suffisant pour éteindre les lumières des Emmers s’il leur est donné de la place pour fonctionner.

Pourtant, il est difficile de compter sur un gars qui a renoncé à trois démontages à Brandon Davis contre un lutteur de ce calibre. En fin de compte, Emmers le traîne vers le tapis et le soumet ou le frappe à loisir.

Prédiction: Emmers via soumission au premier tour

135 lb: Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

Le Mongol Danaa Batgerel (6-2) – qui détient une victoire de décision de 2013 contre Kai Kara-France – est revenu de 2,5 ans pour marquer deux KO en moins de deux mois. Un an plus tard, il fait ses débuts contre Alateng Heili, perdant une décision unanime mais repartant avec un bonus “Fight of the Night”.

La moitié de ses victoires professionnelles sont survenues sous forme de KO.

Guido Cannetti (8-4) a obtenu une deuxième chance sur TUF: «Amérique latine» après avoir perdu une décision partagée serrée face à Marco Beltran, mais a couru tête baissée vers Alejandro Perez pour porter le score à 0-2 cette saison. Il est 2-3 dans l’Octogone lui-même, bouleversant notamment Hugo Viana et touchant l’ancien coéquipier Marlon Vera dans son dernier effort.

Ce sera son premier combat en près de 16 mois.

J’ai été sévère avec Cannetti dans le passé, peut-être injustement, mais je pense sincèrement que c’est un match difficile pour lui. Danaa peut l’égaler ou le dépasser dans la plupart des domaines du jeu, mais avec l’avantage supplémentaire d’être beaucoup plus durable. Danaa peut survivre aux blitz de Cannetti et revenir avec les siens, alors que l’inverse n’est pas vrai.

Il y a aussi le fait que Cannetti a 40 ans, ce qui est plus que peu inquiétant.

Cannetti se laisse juste trop ouvert pour faire face à un combattant du grain et de l’agression de Danaa. En bref, Danaa survit à la tempête précoce pour faire exploser Cannetti à mi-chemin.

Prédiction: Danaa via KO technique au deuxième tour

Il reste encore quatre sous-cartes “Prelims” de l’UFC 248 à prévisualiser et à prévoir, parmi lesquelles la dernière de la légende brésilienne du jiu-jitsu Rodolfo Vieira et le retour tant attendu de Sean O’Malley. En même temps que toujours, les fous.

