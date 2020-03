Prédictions UFC 248: les combattants professionnels (sauf Diego Sanchez et Cie) choisissent Israël Adesanya contre Yoel Romero

Des combattants d’arts martiaux mixtes (MMA) de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), de la Professional Fight League (PFL) et au-delà décomposent Israël Adesanya contre Yoel Romero et Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk dans l’édition UFC 248 de SBN MMA «Fighters Pick Fights. “

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessus et lire des extraits ci-dessous:

Israel Adesanya contre. Yoel Romero:



Diego Sanchez

«C’est difficile à appeler. Cela pourrait aller dans les deux sens. Adesanya trouvera tellement de façons différentes de vous mettre KO ou de vous blesser. Romero est Romero. Il est en mission … J’ai l’impression que c’est sa dernière tentative pour le titre. Je dois me pencher sur Romero en tirant dessus avec ses frappes puissantes explosives. Peu importe à quel point vous êtes bon boxeur. Si ce gars vous frappe, vous allez le sentir. Aussi cette incroyable lutte. Romero est probablement le meilleur lutteur de MMA. Lui ou Khabib. Yoel probablement numéro un. Khabib est probablement le numéro deux. Je pense que c’est une chose destinée et j’ai l’impression que Romero le prend. C’est son heure. “

Beneil Dariush

«Je pense à Israël Adesanya. Je pense qu’il le survit. Je pense que ce sera un combat en cinq rounds. “

Max Griffin

“J’ai un” Stylebender “. Il est vraiment rusé. Il est vraiment rusé. Je sais que Yoel est bon mais ‘Stylebender’ est trop rusé, il est trop habile. Je ne sais pas s’il éloignera Romero, mais il le battra. Vous savez quoi? Il le mettra de côté. “

Drakkar Klose

“L’UFC ne peut pas faire perdre Israël, alors je pars avec Israël.”

Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk:

Andrea Lee

“Je suis excité à ce sujet. Je pense à Joanna parce qu’elle est très difficile à démonter et sa frappe est incroyable. Je sais que Weili est forte et elle est excitante. Elle est dominée, mais je pense que Joanna est aussi une combattante très dominante. Il y a toujours de la place pour un bouleversement. »

Jimmie Rivera

«Je veux dire que Joanna est dure mais Zhang est sorti de là. Je ne sais même pas comment prononcer son nom mais je pense qu’elle l’a. “

Sarah Kaufman

«Pour Weili Zhang, elle a été incroyable. Je n’ai pas vu beaucoup de ses combats – parce que je ne regarde pas tous les combats – mais j’ai continué à entendre qu’elle avait ces performances incroyables. Puis elle est entrée et a amidonné Andrade et c’était assez phénoménal. Si calme, si composé, tellement de précision. Je pense que Joanna pourrait être un peu plus longue en termes de portée, ce qui pourrait jouer un peu le rôle d’un facteur. Andrade est des bras de plus en plus courts. Je pense qu’à la fin de la journée, Weili va être le champion pendant un petit moment. »

Alexa Grasso

“Oh non, ne me demandez pas celui-ci! Je suis un grand fan de Joanna, mais honnêtement, Zhang m’a impressionné. Je souhaite que Joanna puisse redevenir championne. »

