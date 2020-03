Prédictions UFC 248 – MMA Fighting

Israël Adesanya et Zhang Weili ont été si impressionnants dans leur parcours vers un statut de champion incontesté qu’il est facile d’oublier qu’ils défendront tous les deux leurs titres pour la première fois samedi.

“The Last Stylebender” a apporté un titre intérimaire dans son combat avec Robert Whittaker, mais ce n’est que lorsqu’il a assommé Whittaker pour unifier leurs ceintures qu’il est devenu très clair qu’il était vraiment l’homme à battre à 185 livres.

Zhang était encore plus une propriété inconnue lorsqu’elle a défié Jessica Andrade pour le titre de poids de paille en août dernier. Une séquence de 19 victoires consécutives et des victoires sur les vétérans Tecia Torres et Jessica Aguilar lui ont donné une certaine crédibilité. Fumer Andrade en seulement 42 secondes lui a donné une aura d’invincibilité.

Ils ont maintenant la chance de renforcer encore plus leur crédibilité, avec Adesanya affrontant le redouté Yoel Romero dans la tête d’affiche de l’UFC 248 et Zhang défendant contre la plus ancienne championne en titre de la division 115 livres, Joanna Jedrzejczyk. Une victoire ouvre probablement la porte à Adesanya et Zhang pour affronter des adversaires plus frais; une perte pourrait les renvoyer dans un groupe de prétendants affamés.

Dans une autre action de la carte principale, Beneil Dariush combat Drakkar Klose dans une bataille de traverses légères, Neil Magny revient d’une longue mise à pied pour faire face à l’artiste KO de poids welter Li Jingliang, et les ouvreurs de poids welter Alex Oliveira et Max Griffin cherchent à voler la vedette.

Quoi: UFC 248

Où: T-Mobile Arena à Las Vegas.

Quand: Samedi 7 mars. La première carte préliminaire des trois combats commence à 18 h 30. ET et sera diffusé sur UFC Fight Pass et ESPN +, suivi d’une carte préliminaire de quatre combats sur ESPN à 20 heures. ET. La carte principale à cinq combats pay-per-view commence à 22 heures. ET et est disponible à l’achat exclusivement via ESPN +.

Israël Adesanya contre Yoel Romero

Appelez-moi fou, mais je choisis Israel Adesanya pour jouer une performance virtuose dominante ici.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Adesanya a nommé Yoel Romero comme adversaire préféré, notamment le fait que Romero a un excellent CV et un nom qui vendrait théoriquement plus de pay-per-views que Paulo Costa et Jared Cannonier (qui sont tous deux faire face aux blessures de toute façon). Mis à part tout cela, du point de vue de la cage, Adesanya correspond bien à «Soldat de Dieu».

Adesanya est excellent à la fois pour contrôler la distance et contre-attaquer, deux compétences qui sont essentielles lorsqu’un Cubain surhumain respire dans votre cou. Il devrait monter sur les tableaux de bord tôt avec Romero bien conscient qu’il a cinq tours avec lesquels chasser pour un coup de grâce. Il est important pour Adesanya de faire ses devoirs dans les tours un et deux afin de ralentir Romero dans les cadres du championnat. S’il joue trop, il pourrait être ajouté à la liste des victimes du troisième tour de Romero.

La mauvaise nouvelle pour Adesanya est qu’aucun des adversaires de Romero n’a jamais échappé à la cage sans dommage. Costa et Robert Whittaker, les deux hommes qui ont vaincu Romero, semblaient tous deux avoir été attaqués par un animal sauvage après avoir parcouru la distance avec lui. À un moment donné, la résilience d’Adesanya sera testée. Il a montré dans la victoire sur Kelvin Gastelum que cela ne devrait pas être un problème (bien que peu de gens soutiennent que Gastelum est un attaquant plus dangereux que Romero.)

Même si Adesanya est forcé d’être sur la défensive pendant de brèves périodes de ce combat, je m’attends toujours à ce qu’il fasse rater Romero plus souvent qu’autrement et une fois qu’il trouvera son rythme, il terminera avec un timing chirurgical un peu comme le grand poids moyen Anderson Silva.

Adesanya termine Romero au troisième.

Choisir: Adesanya

Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk

Il va falloir une performance vintage pour que Joanna Jedrzejczyk devienne #AndAgain samedi soir.

L’ancienne reine des pailles a tous les outils nécessaires pour vaincre Zhang Weili. Elle a de l’expérience, elle est difficile à finir et elle est toujours sans doute la meilleure attaquante du monde avec 115 livres. Il y a une raison pour laquelle Jedrzejczyk par décision est à la fois raisonnable et à la mode ces dernières semaines.

Mon argument pour Zhang est que son avantage de puissance fera la différence, tout comme le fait qu’elle a deux ans de moins que Jedrzejczyk avec moins de kilométrage de haut niveau. Cela ne signifie pas qu’elle soufflera à travers Jedrzejczyk comme elle l’a fait avec Andrade, juste qu’elle a une combinaison de vitesse et de capacité de finition que Jedrzejczyk n’a pas encore vue. Même si Jedrzejczyk avance sur les cartes par le volume, je m’attends à ce que Zhang décroche un ou deux renversements pour retourner les scores en sa faveur. Les combinaisons de piqûres de Zhang empêcheront également Jedrzejczyk de trouver un rythme et d’imposer sa volonté comme elle l’a fait dans tant de ses combats de titre passés.

Un KO est une possibilité certaine pour la nouvelle championne, mais il est également possible qu’elle impressionne d’une autre manière: en parcourant cinq rounds avec une légende et en la survivant.

Choisir: Zhang

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Il s’agit d’une confrontation de deux grapplers forts qui utilisent cette force de différentes manières.

Beneil Dariush est un assassin sur le terrain quand il peut obtenir le combat là-bas, et il a rendu certains bons combattants stupides avec son jiu-jitsu. Il pourrait faire de même avec Drakkar Klose, dont la défense de lutte n’a pas été testée à l’UFC. Les deux vont probablement le mélanger sur les pieds pendant un court laps de temps avant que cela ne se transforme en une bataille de corps à corps et de perspicacité.

J’aime à quel point Klose peut se battre de près et combien il a grandi depuis ses débuts avec l’UFC il y a trois ans. Une finition en surbrillance lui échappe toujours, mais il a montré qu’il est à la fois capable de neutraliser un adversaire et de lutter contre l’adversité lorsque le plan A sort par la fenêtre. Combattre Dariush nécessitera certainement un plan B.

Même si Klose et son équipe peuvent s’adapter à Dariush, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre un spécialiste de la soumission du calibre de Dariush. Ajoutez le fait que Dariush a aussi du pop dans le standup et que l’avenue de la victoire devient encore plus étroite pour Klose. Cela devrait être une victoire décisive pour Dariush.

Choisir: Dariush

Neil Magny contre Li Jingliang

À l’approche de sa 21e apparition à l’UFC, vous pouvez être sûr que Neil Magny sait mieux que de se lever et de frapper avec Li Jingliang.

Magny a la réputation de se battre contre les fans, mais n’ayant pas participé depuis novembre 2018, il sera conservateur en tentant de gagner ici pour se remettre sur la bonne voie plutôt que de rester dans la poche et de tenter sa chance. Il a toujours eu un avantage étrange sur la portée et il devrait l’utiliser ici contre le Li percutant. Ce qui rend cela délicat, c’est que Li est confiant dans sa capacité à parcourir le trafic et à absorber les coups de poing tant qu’il peut entrer avec le sien. Avec autant de combats UFC à son actif, le menton de Magny est suspect.

Magny peut minimiser les risques en éliminant Li et en utilisant ses longs membres pour menacer les soumissions ou empêcher Li de se démener. Magny a toujours eu un terrain et une livre efficaces. Recherchez-le pour éviter les problèmes au début de celui-ci avant d’utiliser des démontages en temps opportun pour contrôler l’action. Avec Li fatigant, Magny le termine avec des frappes sur le tapis dans le tour final.

Choisir: Magny

Alex Oliveira contre Max Griffin

Des mains rapides et un menton dur, c’est ce que Max Griffin a à offrir et ils l’ont empêché de se retrouver au mauvais bout d’un point culminant même s’il n’a pas toujours séduit les juges. S’il veut rompre sa séquence de décisions, il a le bon partenaire de danse en Alex Oliveira.

C’est le genre de match que l’UFC aime: deux attaquants volontaires qui feront probablement de la chasse aux bonus et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver leur emploi (Oliveira a perdu trois matchs de suite, Griffin trois de ses quatre derniers). Dans le cas d’Oliveira, il est également une menace de soumission mortelle et c’est cette dimension supplémentaire qui fera la différence ici.

Griffin voudra sûrement garder cette position, ce qui convient bien à Oliveira compte tenu de son excellent Muay Thai. Mais si le feu devient trop chaud, Oliveira n’hésitera pas à attraper Griffin et à le descendre. Ensuite, il peut aller travailler avec des coups de poing en position haute ou des étranglements, sa méthode préférée de soumission.

Ce n’est pas comme si Griffin était impuissant sur le terrain. En fait, il n’a jamais été soumis en 22 apparitions pro. Mais il y a une première fois pour tout, et je pense que sa chance s’épuise contre Oliveira.

Choisir: Oliveira

Préliminaires

Sean O’Malley bat. Jose Quinonez

Mark O. Madsen bat. Austin Hubbard

Rodolfo Vieira bat. Saparbek Safarov

Deron Winn bat. Gerald Meerschaert

Emily Whitmire bat. Polyana Viana

Giga Chikadze bat. Jamall Emmers

Guido Cannetti bat. Danaa Batgerel