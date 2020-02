Prédictions UFC Auckland – MMA Fighting

Oubliez une seconde ce que les combats de samedi à l’UFC Auckland pourraient signifier pour l’image du titre ou le classement ou même les records des concurrents.

Cette carte va être amusante!

De l’événement principal léger mettant en vedette Paul Felder et Dan Hooker, de la Nouvelle-Zélande, à l’ouverture préliminaire des poids mouches entre Shana Dobson et Priscila Cachoeira, presque chaque combat a le potentiel d’être divertissant en raison de la faim des athlètes impliqués et des correspondances de style.

L’accent mis par Felder sur l’agression en face à face l’a conduit à cinq victoires consécutives à 155 livres tandis que Hooker est depuis longtemps l’un des artistes les plus distingués de la division. Vous pouvez parier que “The Hangman” sera très motivé pour terminer Felder devant des milliers de ses camarades Kiwis.

L’Australien Jim Crute est également susceptible d’avoir beaucoup de soutien dans le bâtiment, ce qui pourrait lui permettre de rebondir après la première perte de sa carrière. À 23 ans, Crute est le plus jeune combattant en compétition samedi et il a la lourde tâche de repousser son compatriote léger et lourd Michal Oleksiejczuk, qui vient de connaître sa première défaite en cinq ans.

Dans une autre action de la carte principale, la seule challenger pour le titre de poids paille, Karolina Kowalkiewicz, cherche à battre un dérapage de trois combats contre Yan Xiaonan, le poids lourd Ben Sosoli cherche une victoire contre Marcos Rogerio de Lima après deux combats consécutifs, des poids légers Brad Riddell et Magomed Mustafaev abandonnent ce qui pourrait être un classique instantané, et Kevin Aguilar et Zubaira Tukhugov se rencontrent dans ce qui devrait être un combat de poids plume.

Quoi: UFC Auckland

Où: Spark Arena à Auckland, Nouvelle-Zélande

Quand: Samedi 22 février. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur ESPN +, avec les préliminaires de six combats à partir de 16 h. ET, et la carte principale à six combats à partir de 19 h ET sur ESPN +.

Paul Felder contre Dan Hooker

“The Irish Dragon” a craché du feu ces derniers temps et il va devoir donner une performance complète samedi pour garder ces flammes allumées.

Ce choc de l’événement principal entre Paul Felder et Dan Hooker est un combat aussi serré que vous pouvez réserver chez les légers. Les deux adorent se tenir debout et se balancer, les deux peuvent supporter une punition impie, et les deux sont capables de déclencher cet interrupteur à tout moment. Il n’y a aucun moment dans ce combat où l’un ou l’autre gars pourra se reposer mentalement. Un laps de temps et vous êtes grillé.

Felder a beaucoup d’expérience avec les coups de pied dans les jambes, ce qui est une bonne chose car Hooker est un expert dans leur utilisation pour abattre ses adversaires. Considérant que Hooker domine déjà la plupart de ses adversaires, avoir un moyen de limiter la mobilité de son adversaire est presque injuste. Heureusement pour Felder, son plan de match est le plus susceptible de se diriger dans une seule direction de toute façon: directement à Hooker.

Pour les deux combattants, il s’agit de leur premier cinq rounds prévu, ce qui ajoute une autre ride. Hooker peut-il faire face à la pression continue de Felder? Felder peut-il éviter des dommages précoces à ses jambes afin qu’il puisse maintenir le rythme souhaité? Est-ce que Hooker risque d’aller au sol pour attaquer avec son jeu de soumission sournois ou évitera-t-il d’entrer dans une bataille de corps à corps exhaustive avec Felder?

Celui-ci est un tirage au sort. Je préfère Felder, ne serait-ce que parce qu’il a trouvé une formule intelligente pour gagner les juges. Bien que si cela ne va pas aux tableaux de bord, je vois toujours Felder finir avec des frappes au troisième ou au quatrième tour.

Choisir: Felder

Jim Crute contre Michal Oleksiejczuk

Vous ne pouvez pas demander plus que de faire correspondre deux poids lourds légers à puce bleue qui sont là pour prouver que leurs récentes pertes étaient des coups.

Bien que Jim Crute et Michal Oleksiejczuk aient tous deux subi des pertes de soumission lors de leurs dernières sorties, ils ont montré beaucoup de flashs qui les ont rendus si intrigants. Crute est un excellent athlète et il a montré qu’il sait utiliser sa mobilité pour organiser ses frappes. Il a avancé au-delà de ses années en ce qui concerne le travail des angles.

Oleksiejczuk n’est pas aussi dynamique, mais il a un instinct de tueur qui ne peut pas être enseigné. Il va lancer des rafales de coups tôt et souvent avec l’intention d’arrêter Crute avant d’avoir la chance de fouetter la foule dans une frénésie. La confiance est la clé pour ces combattants et pourtant l’excès de confiance pourrait également se révéler être leur perte.

Crute devrait être en mesure de se faire une cible difficile à atteindre et s’il peut maintenir la discipline, l’arrivée se trouvera au lieu de devoir le chasser. Je le vois assommer Oleksiejczuk tard dans le premier tour.

Choisir: Crute

Karolina Kowalkiewicz contre Yan Xiaonan

Yan Xiaonan est une attaquante percutante et toujours en progression, mais contrairement à sa compatriote Zhang Weili, elle n’a pas montré le même pouvoir KO qui lui a acheté un billet pour l’UFC. C’est pourquoi j’aime les chances de Karolina Kowalkiewicz de mettre fin à sa séquence de défaites ici.

Aussi décevante que ses dernières sorties aient été, Kowalkiewicz reste l’un des meilleurs attaquants techniques à 115 livres. Elle est une meilleure contre-attaquante que Yan a affrontée jusqu’à présent à l’UFC et ce style pourrait s’avérer frustrant pour Yan en 15 minutes. Kowalkiewicz a un moyen de bercer ses adversaires dans la lutte contre son combat, ce qu’elle devra faire pour éviter d’être descendu par Yan.

Ajoutez le fait que Kowalkiewicz est dos au mur ici et elle devrait être en mesure de lutter contre la pression de Yan pour remporter une victoire de décision bien nécessaire.

Choisir: Kowalkiewicz

Ben Sosoli contre Marcos Rogerio de Lima

L’intrépidité est l’un des meilleurs traits de Ben Sosoli et c’est ce qui rend ce combat avec Marcos Rogerio de Lima convaincant.

Je n’aime pas à quoi ressemblait «Pezao» depuis son retour au poids lourd. Il ne semble pas bien porter le livre supplémentaire et le retour en arrière ne s’est traduit par aucun avantage significatif en termes de vitesse ou de cardio. Considérant que Sosoli est assez élastique pour un grand homme, cela pourrait être un problème. Parce que de Lima n’a pas le pouvoir de quitter un coup, il va avoir du mal à garder Sosoli loin de lui. Sosoli a le menton dur et il va patauger à travers les tirs pour se mettre à portée de lancer ses mains bombes.

À moins que de Lima n’attrape Sosoli d’une manière ou d’une autre, ce combat favorise le «Combat Wombat» plus il dure et il trouvera le menton de Lima pour le KO à un moment donné.

Choisir: Sosoli

Magomed Mustafaev contre Brad Riddell

Dans sa deuxième sortie à l’UFC, Brad Riddell doit être plus rapide si il veut contrarier Magomed Mustafaev. Le Néo-Zélandais était une boule de feu au troisième tour de ses débuts, mais il pourrait ne pas y arriver s’il donne des ouvertures à Mustafaev dans les premières minutes.

Mustafaev fait un excellent travail de contrôle de la distance et son arsenal de coups de pied fait de lui une menace de frappe à longue distance. Le joueur de 31 ans est allergique aux décisions, alors peut-être que le meilleur pari de Riddell attend que Mustafaev se précipite et le punisse avec un compteur. Cependant, il court le risque de voir Mustafaev se masser les jambes et le corps, de sorte que même cette stratégie pourrait mal se terminer.

Comme beaucoup de ses frères daghestanais, Mustafaev a une formation légitime en lutte, alors ne pensez pas parce qu’il préfère appliquer le tibia au menton que Riddell peut le neutraliser avec le grappling. Sa défense contre le retrait lui permettra de garder celui-ci debout, où il aura un avantage sur Riddell.

Riddell a montré qu’il était dur comme des ongles lors de ses débuts à l’UFC, mais je doute qu’il réussisse le premier tour ici.

Choisir: Mustafaev

Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov

Kevin Aguilar a de bons fondamentaux. Il ne va pas se dépasser pour un KO, bien que la pop dans ses mains et sa frappe forte puissent faire ressortir le meilleur de Zubaira Tukhugov. Il va utiliser son jab pour attirer Tukhugov dans la poche, où il pourra tester son courage.

Les trois derniers combats de Tukhugov ont été en proie à l’incohérence (ils se sont également produits au cours des quatre années, alors prenez ces données avec un grain de sel) et à la prévisibilité. Son infraction est principalement composée de mises au sol et d’une puissante main droite. C’est une combinaison gagnante, mais sur laquelle un boxeur qualifié comme Aguilar pourrait se régaler.

La lutte devrait être l’arme de choix pour Tukhugov ici. Aguilar n’est pas un canard assis lorsqu’il s’agit de défendre des mises au sol, donc Tukhugov devra être intelligent avec ses coups pour ne pas se fatiguer. S’il parvient à faire tomber Aguilar, il sera aux commandes.

Je ne pense tout simplement pas qu’Aguilar puisse rester hors de son dos pendant trois rounds et il n’a pas le jeu au sol pour menacer Tukhugov sur le tapis. Attendez-vous à ce que Tukhugov remporte une victoire ici.

Choisir: Tukhugov

Préliminaires

Joshua Culibao bat. Jalin Turner

Jake Matthews bat. Emil Meek

Song Kenan bat. Callan Potter

Kai Kara-France bat. Tyson Nam

Angela Hill bat. Loma Lookboonmee

Priscila Cachoeira bat. Shana Dobson