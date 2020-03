Prédictions UFC Brasilia – MMA Fighting

Ce week-end, l’UFC pourrait être le seul match en ville.

Avec des inquiétudes concernant le coronavirus affectant les institutions sportives à travers le monde, de la NBA à la MLB en passant par la Premier League et March Madness et menant à des annulations de masse, c’est la joyeuse équipe de inadaptés de Dana White qui persiste pendant la tempête. Que ce soit sage ou non est sujet à débat, mais ce que nous pouvons dire, c’est que l’UFC Brasilia est l’une des cartes les plus solides que la promotion ait apportées à la nation sud-américaine.

Le spécialiste brésilien de la soumission, Charles Oliveira, vise sa septième place consécutive dans le tournoi principal lorsqu’il affrontera Kevin Lee, qui sort d’un KO au premier tour de Gregor Gillespie, invaincu auparavant. Les deux peuvent rester dans le voisinage général d’un tir au titre léger (malgré Lee manquant de poids pour ce concours) avec une victoire samedi.

L’intrigue dans le co-événement poids welter réside non seulement dans Demian Maia face à l’un des rares combattants qui peuvent accrocher avec lui dans le département de jiu-jitsu, mais le vœu de Gilbert Burns qu’il va finir Maia, un concurrent qui n’a que n’a pas réussi à atteindre les tableaux de bord une fois au cours de sa carrière de 18 ans.

Dans une autre action de la carte principale, le concurrent de longue date des poids plumes Renato Moicano fait ses débuts en poids léger contre Damir Hadzovic, Johnny Walker rencontre Nikita Krylov dans un concours de poids léger et dynamite, et Francisco Trinaldo cherche à étendre à 13 le record de l’UFC pour le plus grand nombre de victoires au Brésil. combat John Makdessi.

Quoi: UFC Brasilia

Où: Nilson Nelson Gymnasium à Brasilia, Brésil.

Quand: Samedi 14 mars. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur ESPN et ESPN +, avec les préliminaires de sept combats à partir de 15 h. ET, et la carte principale de cinq combats à partir de 18 h ET sur ESPN et ESPN +.

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Appelez-moi un imbécile, mais le standup amélioré de Kevin Lee m’a vendu.

“The Motown Phenom” a toujours eu du catch et des soumissions sur lesquelles s’appuyer, mais il a montré une nouvelle dimension à son jeu avec un KO vicieux de Gregor Gillespie en novembre dernier. Autant vous ne voulez jamais en lire trop sur une performance et un changement de camp d’entraînement éclaboussant (Lee a rejoint Tristar Gym l’année dernière), Lee se débattait avant le déménagement et à son meilleur, il a déjà montré qu’il pouvait rivaliser avec l’échelon supérieur de la division légère.

Trois ans plus tard, Oliveira semble avoir déjà dépassé les étapes les plus difficiles de sa carrière et il est maintenant prêt à faire ce saut dans le top 5 du classement. Six finitions droites dans l’UFC moderne sont une réalisation étonnante. “Do Bronx” a toujours été un finisseur d’élite sur les pieds et sur le terrain, bien que son stand-up ait tendance à être sauvage et que cela puisse être la différence dans ce match.

Lee ne devrait pas avoir peur de mélanger stratégiquement dans les takedowns, une spécialité de l’équipe Tristar, mais il voudra être conservateur avec ses techniques au sol. Dans le standup, il surprendra Oliveira avec sa distance frappante. Oliveira a l’habitude d’être le combattant le plus rangé et il va avoir du mal à décrocher un coup puissant sur Lee.

Si Lee a vraiment franchi un cap, ce combat marque la prochaine étape importante de sa mission de se consolider en tant que concurrent léger établi.

Choisir: Lee

Demian Maia contre Gilbert Burns

Attends, Père Temps.

Avec mes excuses à Rodolfo Vieira, il est amusant de considérer Gilbert Burns comme le successeur du trône de Demian Maia comme le grappler prééminent du MMA. Il est ridiculement fort, rapide pour lancer l’action, et il est également plus ouvert à l’idée de se battre que son compatriote brésilien. Il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas mener la charge des artistes du BJJ pour les prochaines années comme Maia, 42 ans, depuis si longtemps (à part le fait que si cela dépendait de Burns, il se battrait 10 fois par an).

Pourtant, personne ne bat Maia au sol. Et je n’ai pas confiance en Burns pour l’empêcher de l’emmener là-bas.

Peut-être que ce sera la fierté de Burns qui le laissera prêt à relever le défi, peut-être que Maia fera un usage expert de l’effet de levier pour faire glisser Burns vers le bas, peut-être que Maia devra faire tout son possible pour éliminer un coup de poing de puissance de Burns, mais je suis convaincu que Maia peut en faire son combat. Parce que s’il ne peut pas, Burns va probablement éteindre ses lumières.

Maia par décision.

Choisir: Maia

Renato Moicano contre Damir Hadzovic

Renato Moicano doit revenir à l’essentiel et obtenir celui-ci aux tapis dès que possible.

Damir Hadzovic est un test rigoureux pour le premier combat de Moicano à 155 livres. Ses déficiences de défense contre le retrait devraient être au moins quelque peu atténuées par sa taille, mais Moicano était un gros poids plume, donc ce ne serait peut-être pas un problème. La frappe de Hadzovic est exactement ce à quoi Moicano doit faire face en ce moment pour voir si un changement de division le revitalise après ses deux dernières défaites de TKO ou si son menton est un défaut fondamental.

Je parie que non. Moicano est encore relativement frais en ce qui concerne le kilométrage MMA, bien qu’il soit dans le sport depuis plus de 10 ans et une pause de neuf mois ne peut que lui avoir fait du bien. Même ainsi, il ne peut pas se tenir debout et frapper avec Hadzovic. Il est capable de mener des combats ponctuels, mais ce n’est pas une route qu’il veut emprunter ici.

Moicano devrait attacher Hadzovic, obtenir la soumission et passer à la suivante.

Choisir: Moicano

Johnny Walker contre Nikita Krylov

Une garantie que je suis prêt à faire: quelqu’un obtient KO’d.

Oui, il y a toujours une chance que nous obtenions une surprise désagréable Francis Ngannou contre Derrick Lewis ou Israel Adesanya contre Yoel Romero, mais pour le moment, créditons les entremetteurs d’avoir associé deux poids lourds légers principaux qui sont toujours désireux de jeter.

Chaque fois que vous prévoyez une finition explosive, il est difficile de se pencher dans les deux sens. Dans ce cas, je privilégie la vitesse exceptionnelle de Johnny Walker et sa portée d’élite. À moins que nous ne voyions un Nikita Krylov plus gentil et plus doux – ce qui serait un effet secondaire malheureux de sa décision pour la première fois en 32 apparitions en carrière lors de sa dernière sortie – j’imagine que “The Miner” veut rattraper le temps perdu et s’engager volontiers avec Walker. De plus, si les outils physiques de Walker lui confèrent un avantage significatif, il peut être dans l’intérêt de Krylov de nettoyer celui-ci autant que possible et de le transformer en une bagarre 50-50.

La défaite de Walker contre Corey Anderson a peut-être été le test intestinal dont il avait besoin après avoir traversé ses trois premières apparitions à l’UFC. C’est une leçon qu’il devrait prendre à cœur et s’il le fait, il sera un meilleur combattant non seulement samedi mais dans un avenir prévisible.

Choisir: Marcheur

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

Francisco Trinaldo ne perd pas au Brésil.

Les chiffres ne mentent pas. Douze hommes ont essayé et 12 n’ont pas réussi à renverser Trinaldo lors de ses combats dans son pays d’origine. Il y a une raison pour laquelle il est l’un des combattants les plus aimés du Brésil bien qu’il n’ait jamais approché un tir au titre et qu’il soit un combattant de .500 au cours des dernières années. “Massaranduba” vient toujours se battre, est aussi heureux de grimper sur la toile qu’il aile des faiseurs de foin, et il est incroyablement difficile à terminer.

John Makdessi est le suivant et étant donné qu’il n’est jamais près de soumettre qui que ce soit, il devra terminer Trinaldo par KO, ce qui n’a pas été fait. Il pourrait être le seul à le faire, étant donné ses mains rapides et son éventail éblouissant de techniques de rotation. Cependant, Trinaldo a tellement d’expérience que si les échanges de stand-up deviennent trop chauds, il se contentera probablement d’intervenir et de mettre Makdessi sur ses fesses au premier signe de problème.

Il y a de fortes chances que Trinaldo se sente super-héroïque devant ses fans adorateurs et décide de se lever et de frapper avec Makdessi, mais tant qu’il est intelligent à ce sujet et qu’il participe à un démontage occasionnel, il devrait gagner celui-ci sur les cartes.

Choisir: Trinaldo

Préliminaires

Brandon Moreno bat. Jussier Formiga

Amanda Ribas bat. Randa Markos

Elizeu Zaleski dos Santos bat. Alexey Kunchenko

Rani Yahya bat. Enrique Barzola

Mayra Bueno Silva bat. Maryna Moroz

David Dvorak bat. Bruno Silva

Bea Malecki bat. Veronica Macedo