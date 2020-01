Prédictions UFC Fight Night 166: undercard «Blaydes vs dos Santos» «Prelims» preview – Pt. 1

La lutte d’élite rencontre la boxe d’élite à l’intérieur du PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, ce samedi 25 janvier 2020, lorsque Curtis Blaydes échange du cuir avec Junior dos Santos sur ESPN +. Sont également à l’affiche un affrontement entre les poids welters entre Rafael Dos Anjos et Michael Chiesa et un affrontement des meilleurs grapplers Flyweight Jordan Espinosa et Alex Perez.

L’UFC Fight Night 166 propose sept combats undercard «Prelims» qui rejoindront la carte principale sur ESPN +. Examinons le premier lot:

135 lb: Montel Jackson contre. Felipe Colares



De nombreuses fautes impitoyables ont empêché Montel Jackson (8-1) de décrocher un contrat UFC sur “Contender Series”, et bien qu’il ait réussi son tir en intervenant à court préavis deux mois plus tard, il avait peu de réponses pour l’attaque aux prises de Ricky Simon. Il a depuis mis les pieds sous lui avec des victoires dominantes sur Brian Kelleher et Andre Soukhamthah, l’ancien dont Jackson a soumis en seulement 100 secondes.

Il avait éliminé cinq adversaires avant cela, sa première victoire de soumission professionnelle.

Le départ professionnel parfait de Felipe Colares (9-1) (7-0) comprenait un passage de trois combats dans Jungle Fight qui lui a valu le titre de poids coq de la promotion en 2017 avec une décision sur Caio Gregorio. Bien qu’il soit tombé contre Geraldo de Freitas lors de ses débuts dans l’Octogone, “Cabocao” est revenu cinq mois plus tard pour contrarier Domingo Pilarte, vétéran de “Contender Series” par décision partagée.

Il est le plus petit des deux par un pouce.

Jackson est une perspective hors concours dans une division complètement étouffée par des talents de qualité. Colares, eh bien, non. “Cabocao” est horriblement out-guned sur les pieds et sa plus grande arme, son meilleur jeu, est peu susceptible de jouer un facteur contre un lutteur de loin supérieur. Colares a été secoué plus d’une fois par de Freitas, dont la puissance de feu Jackson dépasse de loin. Le Brésilien ne dure pas longtemps dans une bataille debout et n’a pas les outils pour l’éviter. “Quik” est à la hauteur de son surnom avec un KO rapide (technique).

Prédiction: Jackson via KO technique du premier tour

135 lb: Sara McMann contre. Lina Lansberg



Sara McMann (11-5) a rebondi après un dérapage de 1-3 avec une séquence de trois victoires consécutives, qui comprenait un tapout gagnant d’Alexis Davis, jamais soumis auparavant. La course ne devait pas durer, car elle a subi des pertes de soumission consécutives par Ketlen Vieira et Marion Reneau lors de combats successifs.

Elle retourne à la cage après 23 mois d’absence, après avoir accouché et a ensuite subi une blessure avant un retour prévu.

Lina Lansberg (10-4) a mis sa première défaite désastreuse contre Cris Cyborg derrière elle pour remporter quatre de ses six prochains matchs, perdant seulement contre les vedettes de la division Aspen Ladd et Yana Kunitskaya. Son dernier combat l’a vue défier d’énormes chances de bouleverser le vétéran de The Ultimate Fighter (TUF), Macy Chiasson, pour sa deuxième victoire consécutive.

“The Elbow Queen” est le plus grand des deux, mais abandonnera un demi-pouce de portée.

Comme avec la plupart de ses combats contre l’opposition sous-élite, la vraie bataille est McMann contre elle-même. Elle a un pouvoir KO légitime dans ses mains et une lutte de classe mondiale pour le soutenir, mais un mauvais QI de combat et une habitude d’abandonner lorsqu’ils sont pris dans une soumission rendent même le plus favorable des correspondances stylistiques un risque.

Heureusement pour elle, Lansberg n’est pas une menace de soumission, et bien que le meurtrier suédois ait mis fin à l’offensive de Chiasson, Ladd et Kunitskaya ont trouvé un grand succès en la traînant sur le tapis. Attendez-vous à un effort similaire de la part de McMann, qui se dirige vers la victoire depuis la première place.

Prédiction: McMann via décision unanime

135 lb Brett Johns contre. Tony Gravely



Brett Johns (15-2) a couronné son départ invaincu (3-0) à l’UFC avec un tranchant de 30 secondes pour le mollet de Joe Soto, ce qui lui a valu un bonus “Performance de la nuit”. L’élan n’a cependant pas duré, car “The Pikey” a abandonné les combats ultérieurs aux meilleurs prétendants Aljamain Sterling et Pedro Munhoz.

Ce sera son premier combat depuis juin 2018.

Tony Gravely (19-5) a remporté le titre des poids coq CES avec un KO de 36 secondes de Kody Nordby, puis a poursuivi avec des arrivées de Kris Moutinho et Darren Mima. Ses efforts lui ont valu une place dans la série Contender, où il a battu Ray Rodriguez pour obtenir un contrat.

Il a éliminé huit ennemis professionnels et en a soumis trois autres.

Les deux défaites de Johns sont venues contre les 10 premiers Bantamweights. Les trois derniers matchs de Gravely ont eu lieu contre des bêtes de Merab Dvalishvili, Manny Bermudez et Patrick Mix. En gros, ne vous laissez pas berner par leurs sept défaites cumulées; en bref, ces deux-là sont des clous, et c’est un match extrêmement serré.

Bien que je sois historiquement élevé sur Johns, je donne à Gravely le moindre bord. Il est le lutteur le plus accrédité et le plus imposant physiquement, et les atouts de Johns dans la frappe et l’expérience ne semblent pas assez importants pour compenser cela. J’espère que nous ne nous retrouverons pas avec ces deux impasses contre la clôture, mais dans tous les cas, Gravely devrait contrôler suffisamment le grappling pour réclamer une décision.

Prédiction: Gravement par décision unanime

145 lb: Herbert Burns contre. Nate Landwehr



Herbert Burns (9-2) – le frère cadet de l’actuel vedette de l’UFC Gilbert Burns – a vaincu plusieurs des poids plumes les plus en vue de l’ONE FC avant de laisser tomber des combats consécutifs aux futurs concurrents du PFL Movlid Khaybulaev et Magomed Idrisov. Il a ensuite amené ses talents au Titan FC, où il a fait appel à une paire d’ennemis en route vers une proposition de contrat de Darrick Minner sur “Contender Series”.

Sept de ses victoires professionnelles sont venues par soumission.

Nate Landwehr (13-2) a rebondi après une défaite contre le futur espoir de la “Contender Series” Mark Cherico avec une séquence de sept victoires consécutives, réclamant et défendant deux fois le titre M-1 Featherweight en cours de route. Son effort le plus récent l’a vu survivre à un coup de tête brutal pour faire la guerre à son chemin devant Viktor Kolesnik, qu’il avait battu par décision partagée en 2017.

“The Train” donnera 3,5 pouces de portée à “The Blaze”.

Il y a rarement eu un surnom plus approprié que «Le train» – Landwehr consiste à marcher en avant et à écarter les mains droites jusqu’à ce que quelqu’un tombe. Cela semble être une stratégie viable contre Burns, qui a des problèmes défensifs similaires sans la puissance offensive pour compenser. Malheureusement, il lui manque le menton en béton de Justin Gaethje, un camarade de tête, ni sa défense de retrait à toute épreuve. Considérant que Burns n’a besoin que de le couper ou de le descendre une fois pour mettre fin aux choses, il est difficile d’imaginer Landwehr évitant ce jiu-jitsu brésilien de classe mondiale pendant 15 minutes.

Landwehr peut certainement gagner cela s’il peut survivre assez longtemps pour épuiser le cardio de Burns avec son rythme. Plus probable, cependant, Burns profite des grandes balançoires de Landwehr pour glisser un uppercut, changer de niveau et se diriger vers l’arrière pour l’arrivée.

Prédiction: Burns via la soumission du premier tour

Trois autres matchs de l’UFC Fight Night 166 «Prelims» restent à prévoir et à prédire demain, parmi eux le dernier en date du poids plume Arnold Allen. A demain, Maniacs!

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat UFC Fight Night 166 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC Fight Night 166: “Blaydes vs dos Santos”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.