Prédictions UFC Fight Night 166: undercard «Blaydes vs dos Santos» «Prelims» preview – Pt. 2

Deux poids lourds les mieux classés tentent de rebondir après des accrochages avec Francis Ngannou à l’intérieur du PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, ce samedi 25 janvier 2020, lorsque Curtis Blaydes et Junior dos Santos sont à la tête du dernier événement diffusé sur ESPN +. Dans un autre affrontement de lutteur contre ancien champion, Michael Chiesa tente de poursuivre sa course contre les poids welters contre Rafael dos Anjos, tandis que Jordan Espinosa verrouille les cornes avec Alex Perez dans une bataille contre les mouches.

Il reste trois matchs de sous-cartes “Prelims” de l’UFC Fight Night 166 à prévisualiser et à prévoir (consultez le premier lot ici), alors ne tardons pas.

185 lb: Bevon Lewis contre Dequan Townsend



Bien qu’il ait fallu deux essais, les efforts de la série Contender de Bevon Lewis (6-2) ont abouti à un contrat avec l’UFC en juillet 2018. Il n’a pas eu autant de succès dans l’Octogone lui-même, victime d’un come-from-back KO d’Uriah Hall et tourner dans une performance tiède contre Darren Stewart.

La moitié de ses victoires professionnelles sont survenues par KO (technique).

Près d’une décennie après son premier combat amateur, Dequan Townsend (21-9) s’est finalement retrouvé à l’UFC lorsque Dalcha Lungiambula avait besoin d’un nouvel adversaire sur préavis de quelques jours. L’avantage de taille de la «Tarentule» n’a pas suffi à le sauver d’une perte par élimination directe au troisième tour, ni d’une suspension de six mois pour cocaïne (détails).

Il remplace Alen Amedovski avec un préavis d’un peu plus d’un mois.

Je ne pense pas moins à Lewis pour sa défaite face à Hall – “Primetime” fait juste ça aux gens parfois. La perte de Stewart, cependant, était inquiétante. Lewis n’a pas réussi à l’abattre cinq fois et n’a jamais semblé sortir de la première vitesse sur les pieds. Il est clairement extrêmement talentueux, mais il a clairement besoin de régler son jeu mental.

Eh bien, il doit trier son jeu mental pour être des poids moyens de qualité. Il va bien contre Townsend, dont la liste de compétences comprend entièrement «frappe assez fort» et «est grande». Il n’aura même pas ce dernier avantage ici, car Lewis correspond à sa taille et à sa portée. Lewis devrait dominer où il veut; Townsend est difficile à terminer, alors attendez-vous à 15 minutes à sens unique.

Prédiction: Lewis via décision unanime

145 lb: Arnold Allen contre. Nik Lentz



Arnold Allen (15-1) a dû marquer des retours spectaculaires pour le faire, mais se retrouve actuellement invaincu (6-0) dans l’Octogone avec une paire de bonus post-combat à son nom. Le dernier combat pour “Tout-Puissant” a été son plus dominant à ce jour, une destruction en trois rounds de l’ancien champion de Strikeforce Gilbert Melendez à l’UFC 236.

Ses victoires à l’arrêt sont partagées 5/4 entre les KO et les soumissions.

De retour à Lightweight après une perte de soumission à Charles Oliveira, Nik Lentz (30-10-2) a remporté cinq de ses sept prochains matchs, remportant la «Performance de la nuit» pour son arrivée en guillotine de Will Brooks. La course a conduit à une troisième bataille avec Oliveira, qui a laissé tomber Lentz et l’a battu pour la première défaite (technique) de KO depuis 2012.

Lentz devait initialement affronter Nad Narimani, tandis qu’Allen était réservé contre Josh Emmett; lorsque les deux adversaires ont subi des blessures, l’UFC a fait la chose logique.

Allen-Emmett a évidemment proposé beaucoup plus de feux d’artifice, mais j’aime vraiment ce matchmaking impromptu. Les combats UFC les plus difficiles de «Tout-Puissant» se sont déroulés contre des grapplers qualifiés et durables à Alan Omer, Makwan Amirkhani et Mads Burnell, et nous avons récemment vu Lentz vaincre un ennemi physiquement supérieur à Scott Holtzman. Il y a de l’intrigue ici – si Allen, 25 ans, n’a pas renforcé sa défense contre le retrait, cela pourrait aller de travers en toute hâte.

Pourtant, Allen semble en avoir assez pour garantir la confiance. Il est plus grand, plus rangé et un peu plus rapide que Lentz, qui n’a jamais été difficile à frapper dans le meilleur des cas. Attendez-vous à ce que son avantage saisissant compense la poignée de fois où Lentz le met sur le dos.

Prédiction: Allen via décision unanime

125 lb: Justine Kish contre Lucie Pudilova



Justine Kish (6-2) – rebondie de The Ultimate Fighter (TUF) 20 avec un ACL déchiré – a commencé sa course en octogone avec des victoires controversées sur Nina Ansaroff et Ashley Yoder. Une perte unilatérale à Felice Herrig a suivi, après quoi Kish a subi une défaite controversée contre Ji Yeon Kim.

Elle met fin à une interruption presque exactement de deux ans samedi.

Malgré des victoires consécutives contre Ji Yeon Kim et Sarah Moras, Lucie Pudilova entre dans la cage après avoir perdu trois matchs de suite. Cela dit, deux de ces pertes ont été une étroite perte de décision partagée “Fight of the Night” contre Irene Aldana et un “Fight of the Night” avec Antonina Shevchenko qui a vu Pudilova infliger de graves dommages à son ennemi préféré avant de succomber à l’arrière-nu étranglement.

Elle a éliminé et soumis chacun deux adversaires professionnels.

Kish s’appuie fortement sur sa taille et sa force pour compenser sa mauvaise technique, et bien que ce passage à 125 livres ne soit pas inattendu compte tenu de sa lutte historique avec l’échelle, il est difficile de la voir être aussi efficace contre une opposition plus large. Pudilova, en revanche, a tenu tête aux véritables poids Bantam. Kish ne va pas la bulldozer, et pour aggraver les choses pour le vétéran du TUF, Pudilova est à l’aise de rencontrer sa tête et d’échanger de la chaleur.

Le seul véritable chemin de Kish vers la victoire consiste à muscler Pudilova sur le tapis et à se détendre en position de tête aussi longtemps que possible, une stratégie qui a fonctionné contre Pudilova dans le passé. Sans avantage de taille, cependant, il est difficile de voir que cela fonctionne. La taille et la technique de Pudilova la mènent à la victoire dans un slugfest.

Prédiction: Pudilova via décision unanime

Les concurrents Elite Heavyweight et un excellent Welterweight associent une carte de qualité. J’espère que vous vous joindrez à nous pour regarder. Rendez-vous samedi, Maniacs.

Record actuel de prédictions “préliminaires” de l’UFC pour 2020: 3-4