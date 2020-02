Prédictions UFC Fight Night 167: «Anderson vs Blachowicz» undercard «Prelims» preview – Pt. 1

Sept jours après avoir dominé controversé Dominick Reyes, le champion UFC Light Heavyweight Jon Jones verra son prochain concurrent probable couronné à l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, NM, ce samedi (15 février 2020) lorsque Cory Anderson verrouillera à nouveau les cornes avec Jan Blachowicz. L’UFC Fight Night 167 présente également un morceau de poids welter potentiellement sauvage entre Diego Sanchez et Michel Pereira aux côtés de Devin Clark contre Dequan Townsend.

Sept combats undercard «Prelims» précèdent la carte principale diffusée sur ESPN +, tous également sur ESPN +. Voyons la première partie:

125 lb: Rogerio Bontorin contre Ray Borg



Rogerio Bontorin (16-1) a frappé son ticket pour l’UFC avec une soumission impressionnante sur “Contender Series”, puis a défié des chances considérables pour devancer Magomed Bibulatov dans ses débuts promotionnels. Cela a mis en place un affrontement entièrement brésilien avec Raulian Paiva, qui a vu près de trois minutes d’action avant que Bontorin n’ouvre une coupure de fin de combat à son ennemi.

Onze de ses 14 victoires d’arrêt ont été remportées par soumission.

Un malheur après l’autre a empêché Ray Borg (12-4) de jouer d’octobre 2017 à mars 2019, quand il a perdu une décision partagée comme un rasoir contre le remplaçant tardif Casey Kenney à Philadelphie. “The Tazmexican Devil” a repris son chemin dans la colonne des victoires quatre mois plus tard avec une décision sur le futur invaincu Gabriel Silva pour sa première victoire en 28 mois.

Il fait face à un écart de portée de quatre pouces.

Les fans de Scramble se réjouissent – tous les signes indiquent que cela se transforme en une bataille terrestre super-mobile entre deux grapplers d’élite. Ces deux hommes sont aussi avertis sur le plan technique qu’agressifs, et l’élan devrait changer de main de manière stupéfiante souvent lorsqu’ils échangent leur position. Bien qu’il s’agisse probablement d’un tirage au sort, cela semble juste favoriser Borg, qui a trouvé le succès du démontage contre une multitude de brouilleurs de qualité dans l’Octogone.

Borg me semble être le lutteur le plus fort et il est plus que suffisant pour éviter les problèmes de soumission s’il se retrouve au fond. Quelques minutes de plus de contrôle le mènent à une victoire divertissante.

Prédiction: Borg via décision unanime

135 lb: Casey Kenney contre Merab Dvalishvili



Deux essais sur “Contender Series” n’ont pas été suffisants pour obtenir un contrat avec Casey Kenney (13-1), car il a remporté une décision sur Cee Jay Hamilton et en a laissé un étroit à Adam Antolin un mois plus tard. Après avoir remporté le titre intérimaire des poids coq dans la LFA, Kenney a rejoint l’UFC en mars, bouleversant Ray Borg sur un revirement de huit jours et faisant de même avec la bien plus grande Manny Bermudez cinq mois plus tard.

Il a engagé quatre adversaires et en a éliminé deux autres.

Malgré quelques efforts importants, Merab Dvalishvili (9-4) a eu du mal à trouver sa première victoire dans l’Octogone, perdant une décision partagée controversée face à Frankie Saenz et tombant face à Ricky Simon via un étranglement de guillotine de dernière seconde. Il a finalement rejoint le conseil d’administration avec une décision sur Terrion Ware, puis a remis au vainqueur de The Ultimate Fighter (TUF) Brad Katona sa toute première défaite en mai dernier.

Bien que Kenney ait participé à Flyweight, Dvalishvili fait face à la hauteur et atteint des inconvénients.

Dvalishvili prouve que l’hyper-spécialisation est toujours une stratégie valable dans les arts martiaux mixtes (MMA), à condition que cette hyper-spécialisation soit la lutte. Il est un délicieux mélange de frappes sauvages, d’improvisation et de démêlages imparables, et malgré le pedigree de Kenney, il est difficile de ne pas le voir malmené par un artiste de broyage plus lourd et plus fort.

Kenney s’est certes bien acquitté contre un grappler beaucoup plus gros à Bermudez la dernière fois, mais il est beaucoup moins susceptible de réussir à prendre Dvalishvili ou à faire quoi que ce soit de son dos. Tant que Dvalishvili ne laisse pas son cou comme il l’a fait contre Simón, attendez-vous à ce qu’il accumule une autre demi-douzaine de suppressions alors qu’il pousse Kenney dans l’oubli.

Prédiction: Dvalishvili via décision unanime

135 lb: Macy Chiasson contre. Shanna Young



Le déchaînement de Macy Chiasson (5-1) à travers le TUF 28 et le trio de victoires dominantes de l’Octogone l’ont mise au bord du statut de prétendante lorsqu’elle est entrée dans la cage contre Lina Lansberg en août 2019. Malgré un départ solide et -450 cotes, Chiasson aurait finalement abandonner une décision unanime après avoir lutté avec les prouesses frappantes de son ennemi.

Elle a mis KO et soumis chacun deux ennemis professionnels.

Shanna Young (7-2) a rebondi après sa première défaite professionnelle avec deux victoires consécutives d’arrêt pour gagner une place dans la “Série Contender”, où elle est tombée face à Sarah Alpar par soumission au deuxième tour. “The Shanimal” a ensuite tenté sa chance dans le tournoi “Phoenix Series” Bantamweight d’Invicta, faisant appel à la gagnante éventuelle Miranda Maverick au deuxième tour.

Elle remplace le blessé Nicco Montano (détails) avec moins d’une semaine de préavis.

La perte de Chiasson contre Lansberg a soulevé des questions sur sa capacité à faire face à des adversaires qu’elle ne peut pas simplement faire au bulldozer physiquement. Montano, bien que n’étant pas le plus grand de la division, pensait avoir au moins les compétences techniques pour éviter d’être poupée de chiffon. Je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant de Young; en plus d’être une masselotte naturelle face à l’un des poids imposants les plus imposants de la liste, elle n’est ni difficile à frapper ni difficile à abattre.

Pas une bonne série de faiblesses pour faire du sport contre Chiasson.

Même le Chiasson qui a pataugé contre Lansberg ne devrait avoir aucun problème ici. Que ce soit en la mutilant contre la clôture ou en la martelant, elle met Young à l’écart dans les premières minutes.

Prédiction: Chiasson via KO technique au premier tour

125 lb: Mark De La Rosa contre Raulian Paiva



Mark De Las Rosa (11-3) a rebondi après une première défaite contre Tim Elliott avec deux victoires consécutives dans l’Octogone, y compris une décision partagée sur le vétéran Joby Sanchez. Il n’a pas encore goûté à la victoire depuis, laissant tomber les décisions à Alex Perez et Kai Kara-France.

“The Bumblebee” a tapé cinq adversaires professionnels via un étranglement à l’arrière.

Raulian Paiva (18-3) a apporté une séquence de 12 victoires consécutives à ses débuts dans l’Octogone, couronnée par une décision partagée sur Allan Nascimento sur “Contender Series”. Il poursuit toujours sa première victoire en Octogone, après avoir perdu une décision très mince de Kai Kara-France et a subi une coupe horrible contre Rogerio Bontorin.

Il aura deux pouces de hauteur et 4,5 pouces de portée sur De La Rosa.

Il est difficile de ne pas ressentir Paiva, qui est beaucoup plus talentueux que ne le laisse penser son record de 0-2 octogone. Je l’ai fait gagner le combat Kara-France et la bagarre de Bontorin s’est terminée avant qu’elle ne puisse vraiment commencer. Heureusement, il a une mission beaucoup plus gagnable ici. Dans mon article New Blood sur lui, j’ai décrit Paiva comme «construit pour détruire les grapplers», offrant une défense contre le démontage et une capacité de brouillage formidables; compte tenu de la difficulté avec laquelle De La Rosa a maîtrisé les pieds et à quel point ce dernier a eu du mal à mettre en œuvre sa lutte contre la meilleure compétition, je pense que le Brésilien entre enfin dans la colonne des victoires de l’UFC.

De La Rosa est certes adepte de la transition, et lui accrocher le cou de Paiva à mi-course n’est pas hors de question. Il est beaucoup plus probable que Paiva l’étende et le bat à mort, cependant, reprenant de l’élan au fur et à mesure que le combat progresse en route vers une décision large.

Prédiction: Paiva via décision unanime

Trois combats à venir, dont le dernier de Tim Means et le meilleur espoir des poids coq Nathaniel Wood. A demain, Maniacs.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de toute la carte de combat UFC Fight Night 1667 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

