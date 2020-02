Prédictions UFC Fight Night 167: «Anderson vs Blachowicz» undercard «Prelims» preview – Pt. 2

Quatre ans après leur première bataille, Corey Anderson et Jan Blachowicz se retrouveront en tant que meilleurs prétendants aux poids lourds légers ce samedi soir (15 février 2020) lorsqu’ils titreront la dernière carte ESPN + à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. À 170 livres, le vétéran Diego Sanchez cherche à fermer l’homme sauvage brésilien Michel Pereira, tandis que Dequan Townsend fait un revirement d’un mois contre Devin Clark chez Light Heavyweight.

Commençons par les trois derniers combats undercard de l’UFC Fight Night 167 «Prelims» (consultez les quatre premiers ici) et reprenez tous les gagnants des Oscars que nous avons manqués:

170 lb: Tim Means contre Daniel Rodriguez



La course brutalement efficace de Welterweight de Tim Means (29-11-1) a cédé la place à un dérapage de 1 à 3, y compris des pertes minces comme le rasoir contre Belal Muhammad et Sergio Moraes aux côtés d’une perte par élimination directe de Niko Price. Il est revenu sur la bonne voie en décembre 2019 avec une finition à la guillotine de Thiago Alves, juste la cinquième victoire de sa carrière pour la soumission.

“The Dirty Bird” a marqué 19 victoires à élimination directe en tant que professionnel.

Daniel Rodriguez (10-1) a mis sur pied une séquence de quatre victoires consécutives pour gagner une machine à sous «Contender Series» en face de Rico Farrington en juillet 2019. Malgré la hauteur face et les inconvénients de portée, il a utilisé l’agression et des éliminations au bon moment pour réclamer une décision, mais pas celui qui lui a valu un contrat.

“D-Rod” remplace Ramazan Emeev avec un préavis de trois semaines.

Si Rodriguez décide de se lever et d’échanger avec Means – comme il semblait heureux de le faire pendant la majeure partie de son combat avec Farrington malgré un décompte facile – il est foutu. Il commet mal à sa gauche, laissant sa tête grande ouverte alors qu’il trébuche, et a eu toutes sortes de problèmes pour entrer à l’intérieur lorsque Farrington s’est engagé à garder un coup sur son visage. Le moyen est plus que techniquement assez avisé pour séparer Rodriguez dans tout échange prolongé.

Rodriguez a un coup de feu avec son jeu au sol, car il est habile à passer pour monter et déclencher de lourds coups de poing à partir de là. Historiquement, cependant, Means a été extrêmement difficile à maintenir, donc Rodriguez finira par échanger des coups de poing, qu’il le veuille ou non. “The Dirty Bird” le dissèque pour un arrêt de miséricorde à mi-parcours.

Prédiction: Moyens par élimination directe au deuxième tour

135 lb: John Dodson contre Nathaniel Wood



John Dodson (20-11) Le vainqueur de l’Ultimate Fighter (TUF) 14 Bantamweight, a commencé sa carrière à l’UFC 5-1 avec une défaite étroite contre Demetrious Johnson comme seul défaut. Il n’a que 3-5 ans depuis, chevauchant actuellement une séquence de deux défaites consécutives avec la permission de Jimmie Rivera et Petr Yan.

Il abandonnera trois pouces de hauteur et atteindra Nathaniel Wood (16-3).

Quatre victoires consécutives par élimination directe sous la bannière de Cage Warriors ont assuré à Wood deux défenses réussies de son titre de poids coq et une place à l’UFC. Il a également dominé l’Octogone, étouffant Johnny Eduardo, Andre Ewell et Jose Alberto Quinonez.

Quatorze de ses victoires se sont glissées dans la distance, huit d’entre elles par forme de KO.

L’effondrement de Dodson a moins à voir avec le déclin physique ou à se battre au-dessus de son poids idéal et plus avec le fait qu’il n’a jamais évolué. Il est le même banger à une main à faible rendement qui a terrassé T.J. Dillashaw il y a huit ans, offrant peu à part sa gauche en plein essor. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas gagner ce combat – nous avons déjà vu Wood gravement blessé et “The Prospect” ne peut pas s’appuyer sur sa lutte comme il l’a fait lors des précédentes apparitions de l’Octogone.

Pourtant, la longueur de Wood et son arsenal de frappe beaucoup plus polyvalent ressemblent plus à ce que le «magicien» vieillissant peut gérer. Ses chances de gagner confortablement de l’extérieur l’emportent sur les chances de Dodson de trouver un renonceur à un coup.

Prédiction: Wood via décision unanime

155 lb: Jim Miller contre Scott Holtzman



Une bataille en cours contre la maladie de Lyme et une compétition de haut niveau se sont combinées pour produire un dérapage de quatre combats pour Jim Miller (31-13), qui avait auparavant remporté trois matchs de suite. Il se retrouve maintenant sur une course de 3-1, les trois victoires venant par soumission.

Il a engagé 17 adversaires professionnels au cours de ses 14 ans de carrière.

Scott Holtzman (13-3) a mis du temps à trouver sa place dans l’Octogone, ouvrant sa descente 2-2, mais se retrouve désormais 4-1 dans ses cinq derniers matchs. Le tronçon actuel comprend un KO bouleversé d’Alan Patrick et une formidable guerre de va-et-vient avec Dong Hyun Ma dans son dernier effort en août dernier.

“Hot Sauce” est l’homme le plus grand d’un pouce, mais abandonnera deux pouces de portée.

Les prouesses de lutte de Holtzman semblent frustrantes et incohérentes. Il est passé de la fermeture complète de l’offensive de démontage de Patrick à la remise de cinq à Lentz – il ne peut pas se permettre d’avoir une défense également poreuse contre Miller, dont le jeu supérieur reste suffisamment puissant pour troubler les poids légers de haut niveau.

Si le déclin de Miller avait plus à voir avec l’usure et l’âge qu’avec une tique entreprenante, la supériorité physique de Holtzman pourrait être suffisante pour lui gagner la victoire. Compte tenu de ce qu’il a fallu historiquement pour assommer Miller et du fait que, en dehors de Diego Sanchez en 2016, Miller n’a pas perdu contre un combattant du top-15 dans toute sa carrière, je dis que Miller remonte le temps une fois de plus.

Prédiction: Miller via la soumission du premier tour

L’UFC Fight Night 167 n’est pas la plus jolie carte, mais au moins nous en tirerons un nouveau concurrent. Rendez-vous samedi, les fous!

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de toute la carte de combat UFC Fight Night 1667 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC Fight Night 167: les nouvelles et les notes d’Anderson contre Blachowicz, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.

Record actuel de prédictions de l’UFC «Prelims» pour 2020: 9-9