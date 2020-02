Prédictions UFC Fight Night 168: Undercard «Felder vs Hooker» Aperçu «Prelims» – Pt. 1

Deux Lightweights d’élite cherchent à plaider pour un tir au titre ce samedi (22 février 2020) lorsque Paul Felder affrontera le favori local Dan Hooker à l’intérieur de la Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en tête d’affiche du dernier opus de l’UFC sur ESPN +. Plus tôt dans la soirée, les nouveaux arrivants australiens Jimmy Crute et Ben Sosoli tentent de rebondir après les récentes pertes contre les artistes à élimination directe Michal Oleksiejczuk et Marcos Rogerio de Lima, respectivement.

L’UFC Fight Night 168 propose cette fois-ci sept combats «préliminaires». Pensez à un jeu de mots néo-zélandais pour moi pendant que nous jetons un coup d’œil aux apéritifs …

125 lb: Kai Kara-France contre Tyson Nam



La sortie anticipée de Kai Kara-France (20-8) de The Ultimate Fighter (TUF) 24 et la perte qui en a résulté pour le futur ennemi de Demetrious Johnson, Tatsumitsu Wada, ne l’ont pas empêché de gagner ses cinq prochains matchs ou d’étendre la séquence à huit dans l’UFC même. . Il a goûté à la défaite pour la première fois depuis 2016 en décembre, perdant une décision face à Brandon Moreno à l’UFC 245.

“Don’t Blink” est de trois pouces plus court que Nam, mais aura un avantage de portée d’un pouce.

Sept ans après son tristement célèbre coup de grâce d’Eduardo Dantas, Tyson Nam (18-10-1) a rejoint l’UFC en remplacement tardif d’Alex Perez à Mexico. Il n’y aurait pas de répétition de l’effort de définition de carrière de Nam, alors que Pettis surpassait son ennemi en route vers une victoire décisive.

Il a remporté 10 combats professionnels par KO, dont un coup de pied de tête à la dernière seconde de l’ancien challenger pour le titre de l’UFC, Ali Bagautinov.

Nam a du pouvoir, une technique de frappe et suffisamment de défense contre le retrait pour lancer la chaleur sans crainte. Ce qu’il n’a pas, c’est une quelconque urgence; il est tellement hyper concentré sur le contre-coup qu’il perdra tour après tour à la recherche du coup parfait. Contre Kara-France, qui décroche près de deux fois plus de frappes par minute et qui n’a pas été éliminé depuis son troisième combat pro, ça ne va pas le couper.

Entre la sortie de Kara-France et sa capacité apparente à l’emporter sur le tapis si nécessaire, Nam ne gagne pas cela sans KO. Ne retenez pas votre souffle en attendant – Kara-France l’enterre dans la sortie et survit à ce que le feu de retour passe pour gagner une décision large.

Prédiction: Kara-France via décision unanime

115 lb: Loma Lookboonmee contre. Angela Hill



Loma Lookboonmee (4-1) – une carrière Atomweight – est passée à 115 livres pour ses débuts à l’UFC contre Aleksandra Albu. Malgré la taille et la force de son adversaire, Lookboonmee a réussi à l’emporter pour remporter une victoire par décision partagée qui aurait vraiment dû être unanime.

Elle abandonnera deux pouces de hauteur et trois pouces de portée à Angela Hill (11-7).

La deuxième descente de Hill à l’UFC a frappé un dérapage de 1-3 de 2018 à 2019 alors qu’elle tombait contre Cortney Casey, Randa Markos et Yan Xiaonan. Depuis, elle a marqué deux arrêts consécutifs, ouvrant une coupe horrible sur Ariane Carnelossi et martelant Hannah Cifers successivement.

Ce sera son deuxième combat en moins de 30 jours, car elle remplace Hannah Goldy avec un préavis de moins de trois semaines.

Aussi haut que je sois sur Lookboonmee, c’est un test très solide pour elle. Son manque de taille pour la division sera une épine perpétuelle dans son côté, et Hill est suffisamment capable de l’extérieur pour profiter pleinement de cette faiblesse. Cela dit, les prouesses de Lookboonmee dans le corps à corps et la lutte étonnamment forte ressemblent toutes deux à de puissantes armes contre “Overkill”, surtout à court préavis.

Hill est plus que suffisant pour jouer avec Lookboonmee et sa portée supérieure pourrait la laisser se frayer un chemin vers une décision. Plus probable, cependant, Lookboonmee la maintient déséquilibrée avec les jambes doubles et fait suffisamment de dégâts à courte portée pour prendre la décision.

Prédiction: Lookboonmee via décision unanime

170 lb: Maki Pitolo contre Takashi Sato



Maki Pitolo (12-5) était l’opprimé dans son apparence de «Contender Series», mais a prouvé que les cotes avaient tort avec une brutalisation de 97 secondes de Justin Sumter pour gagner un contrat. Il ne pouvait pas rassembler le même effort contre Callan Potter, qui a battu et battu le Hawaïen en route vers une victoire décisive.

Il aura deux pouces de portée sur Takashi Sato (15-3).

Sato – dont la seule défaite depuis 2015 était survenue contre le TUF: le vainqueur du «Brésil» Glaico Franca – a fait ses débuts triomphants à l’UFC, éliminant Ben Saunders au début du deuxième tour. Belal Muhammad s’est avéré un écrou plus difficile à casser, frappant finalement Sato avec un étranglement à l’arrière à mi-chemin du troisième tour.

Dix de ses victoires professionnelles, dont ses six dernières, ont été éliminées.

Frappez les débuts UFC de Pitolo de ma mémoire et je le choisirais en un clin d’œil. À son meilleur, il est un redoutable boxeur offensif dont l’attaque corporelle et la vitesse de frappe variable rappellent les beaux jours de Nick Diaz. Malheureusement, je ne peux pas ignorer exactement le fait qu’il se débattait sur les pieds contre un grappler chinois défensif. Même avec ses problèmes techniques, Sato frappe juste trop fort pour que Pitolo survive avec ce genre de performance.

Le Pitolo que je pensais voir dans l’Octogone incendierait Sato. Celui que j’ai vu, cependant, succombe à la main droite meurtrière du vétéran japonais avant qu’il ne puisse rien faire.

Prédiction: Sato via KO au premier tour

125 lb: Priscila Cachoeira contre Shana Dobson



Les débuts en octogone de Priscila Cachoeira (8-3) face à Valentina Shevchenko se sont soldés par l’un des combats les plus unilatéraux de l’histoire promotionnelle alors que Shevchenko l’a repoussée au sol et au livre au deuxième tour. Ses combats ultérieurs ont été moins alarmants, mais pas plus réussis, et elle entre dans la cage ce week-end sur une séquence de trois défaites consécutives.

La moitié de ses victoires professionnelles ont été remportées par KO.

Shana Dobson – la tête de série la moins élevée du TUF 26 – a rebondi après sa défaite au premier tour contre Roxanne Modafferi en éliminant sa coéquipière Ariel Beck lors de la finale. Elle fait la marche ce samedi sur une séquence de deux défaites consécutives, perdant toutefois les décisions à Lauren Mueller et Sabina Mazo.

Elle aura un avantage de quatre pouces lors de la nuit de combat.

J’ai vu de bien meilleurs combattants couper pour beaucoup moins que Cachoeira, qui a montré peu de courage et de durabilité pendant son mandat de trois combats à l’UFC. Dobson n’est pas non plus une batteuse mondiale, mais elle a au moins montré quelques principes de base de la boxe et de la puissance, ce qui est plus que ce que je peux dire pour le Brésilien. Dobson peut gagner cela à distance ou dans le genre de bagarre que préfère Cachoeira, et vu que ce dernier n’a pas de plan B au-delà de “marcher plus fort”, ce qui augure mal pour elle.

Trois pertes et un test de dépistage de drogue raté n’ont pas suffi à mettre fin au mandat de Cachoeira dans l’Octogone; peut-être quatre et un test de dépistage de drogues suffira. Dobson la mange avec des coups de poing pour réclamer une décision large.

Prédiction: Dobson via décision unanime

