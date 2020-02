Prédictions UFC Fight Night 168: Undercard «Felder vs Hooker» Aperçu «Prelims» – Pt. 2

Le meurtrier d’Auckland Dan Hooker tentera de défendre son terrain ce samedi (22 février 2020) lorsqu’il affrontera son compatriote Paul Felder lors de l’événement principal diffusé sur ESPN + de l’UFC Fight Night 168. Le retour de l’espoir des Light Heavyweight Jimmy Crute contre Michael Oleksiejczuk et un affrontement entre l’ancienne challenger pour le titre des pailles Karolina Kowalkiewicz et Yan Xiaonan.

Il nous reste encore trois combats undercard UFC Fight Night 168 «Prelims» à prévisualiser et à prévoir (consultez le premier lot ici). Insérez une séquence intelligente ici …

155 lb: Jalin Turner contre Joshua Culibao



La blessure de Jalin Turner (8-5) à l’arrivée de Max Mustaki n’était pas suffisante pour lui obtenir un contrat sur la série Contender. Il est revenu à Lightweight avec un KO de 53 secondes pour Callan Potter, mais n’a pas pu faire de même avec Matt Frevola, perdant une décision à Atlanta.

“La Tarentule” n’a jamais parcouru la distance dans la victoire, éliminant sept.

La course sans particularité de Joshua Culibao (8-0) a laissé la place à une carrière professionnelle en plein essor qui l’a vu remporter des titres dans de multiples promotions australiennes. Ses deux derniers combats l’ont vu éliminer le vétéran bien voyagé Rodolfo Marques et remporter la ceinture Superfight MMA Featherweight avec une première ronde de Josh Payne.

Il remplace Jamie Mullarkey avec un préavis de moins de trois semaines.

À ma grande frustration, il n’y a pas beaucoup de séquences récentes de Culibao à passer au crible, ce qui est nul parce que cela contrarie mon analyse et parce qu’il est très amusant à regarder. Attaquant patient, lanceur de pots avec un mouvement de tête impeccable, Culibao a l’apparence d’un grand espoir à 25 ans. Plus précisément, une perspective de poids plume supérieure, où se situent les problèmes. Turner a été mis KO avant et a montré quelques vilaines déficiences techniques contre Frevola, mais il est aussi 6’3 “et possède une puissance remarquable.

Si ces deux-là avaient la même taille, je mordrais la balle et choisirais Culibao malgré le manque de bande. Cependant, avec à quel point Turner est distant et à quel point les conséquences d’une mauvaise évaluation de la distance sont désastreuses, j’ai vu Turner inverser les rôles de ses débuts et fumer le petit homme.

Prédiction: Turner via KO technique au premier tour

170 lb: Jake Matthews contre Emil Meek



Jake Matthews (15-4) – qui a mis fin à sa course UFC Lightweight avec une perte de décision controversée à Andrew Holbrook – est 4-1 depuis son retour à 170 livres. La course comprend une décision “Fight of the Night” sur Li Jingliang et, plus récemment, une victoire sur Rostem Akman dans l’Australie natale de “The Celtic Kid’s”.

Il a marqué sept victoires de soumission en tant que professionnel, dont cinq par étranglement à l’arrière.

Emil Meek (9-4) a frappé son ticket pour l’Octogone avec un mauling de 45 secondes de Rousimar Palhares, puis a continué ses manières défiant les chances en battant Jordan Mein à ses débuts à l’UFC. Il n’a pas encore goûté à la victoire depuis, laissant tomber les décisions à Kamaru Usman et Bartosz Fabinski.

Ce sera son premier combat en 19 mois.

Je n’aime vraiment pas être réductrice dans mon analyse, mais allez. Meek a renoncé à 14 éliminations au cours de ses deux derniers combats et Matthews – en dépit d’être un ancien Lightweight – est suffisamment habile pour lancer des Welterweights, même pour le catch. Le pouvoir et la ténacité de Meek ne signifient pas grand-chose quand Matthews peut le mettre sur son dos essentiellement à volonté.

À moins d’un coude de style Palhares, les moyens de Meek d’empêcher Matthews de le broyer dans la saleté sont rares. La question la plus intéressante est combien de temps cela dure. C’est parce que Matthews est plus axé sur la soumission que Kamaru Usman ou Bartosz Fabinski, alors attendez-vous à ce qu’il traîne “Valhalla” dans Hel avec son étrangleur arrière nu.

Prédiction: Matthews via la soumission du premier tour

170 lb: Callan Potter contre Kenan Song

Les débuts de Callan Potter (18-8) dans l’Octogone laissaient un peu à désirer, car son passage à court terme contre Jalin Turner a entraîné une défaite rapide par élimination directe. Un retour à Welterweight a semblé guérir de ce qui le gênait cependant, alors qu’il bouleversait le produit «Contender Series» Maki Pitolo à Melbourne huit mois plus tard.

“The Rockstar” a vu les juges seulement deux fois en tant que professionnel, marquant 10 soumissions et six KO (techniques).

Bien qu’il ait rejoint la plus grande promotion de combat au monde sur une défaite, Kenan Song (15-5) a récompensé le pari de l’UFC en écrasant Bobby Nash et Hector Aldana lors de ses deux premiers combats d’octogone. Il a rapidement frappé un faux pas sous la forme d’Alex Morono, mais il est reparti avec un bonus “Fight of the Night” et a dépassé Derrick Krantz dans son prochain effort.

“Les 13 victoires d’arrêt de l’Assassin” incluent sept par forme de KO.

Potter est allé bien au-delà de mes attentes contre Pitolo, affichant non seulement ses prouesses de lutte habituelles, mais aussi une position très efficace. Pourtant, l’homme de 35 ans a l’air de passer une mauvaise nuit. Même si les démolitions sont là pour “The Rockstar”, Song a montré le sens du terrain nécessaire pour rester en vie jusqu’à ce qu’il puisse revenir aux pieds, où il frappe plus que suffisamment fort pour punir la défense fragile de Potter.

Avec zéro perte de soumission à son nom et une capacité éprouvée à se remettre sur pied, Song a tous les outils nécessaires pour arrêter le jeu au sol australien et porter ses lourdes mains à porter. Il remet à Potter la cinquième défaite par élimination directe de sa carrière au milieu du premier tour.

Prédiction: chanson via KO au premier tour

Record actuel de prédictions “préliminaires” de l’UFC pour 2020: 13-12