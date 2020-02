Prédictions UFC Fight Night 169: ‘Benavidez vs Figueiredo’ undercard ‘Prelims’ preview – Pt. 1

Un nouveau roi des poids mouches sera couronné à l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, ce samedi (29 février 2020) lorsque la demoiselle d’honneur éternelle, Joseph Benavidez, tentera enfin de surmonter la bosse du championnat contre le toujours destructeur Deiveson Figueiredo. Chez Featherweight, Felicia Spencer affronte Zarah Fairn dans le co-événement principal de l’UFC Fight Night 169, tandis que Magomed Ankalaev se jette avec Ion Cutelaba dans un affrontement avec les meilleurs joueurs de haut niveau Light Heavyweight.

Le bug de blessure a fait un certain nombre sur cette seule carte ESPN +, nous laissant avec seulement six combats undercard «Prelims» au moment de la rédaction. Allons-y:

145 lb: Jordan Griffin contre. T.J. marron



Jordan Griffin (17-7) – qui a marqué deux soumissions consécutives en LFA – a fait trois tapouts consécutifs en matraquant et en remplaçant Maurice Mitchell sur «Contender Series». Il n’a pas encore remporté sa première victoire dans l’Octogone, abandonnant ses décisions à ses collègues grapplers Dan Ige et Chas Skelly.

«The Native Psycho» aura un pouce de hauteur et atteindra «Downtown».

T.J. Brown (14-6) a riposté après un dérapage de 3-4 pour marquer trois arrêts consécutifs au premier tour et obtenir une place dans la “Série Contender”. Là, il a survécu à un renversement précoce pour étouffer Dylan Lockard et obtenir un contrat avec l’UFC.

Il n’a qu’une victoire par décision, en soumettant neuf.

Si je devais prédire le combat le plus amusant sur les “préliminaires”, ce serait ça. Les deux hommes se vantent d’attaques agressives aux prises, d’une puissance de feu élevée aux pieds et d’une réticence à faire trois tours, combinant pour cinq victoires décisives en plus de 40 combats cumulatifs. Les bookmakers ont presque une chaleur morte au moment d’écrire ces lignes, et bien que je sois d’accord avec l’étendue, je ne suis pas d’accord avec le fait que Brown soit l’opprimé.

La persistance de Griffin et le menton tremblant de Brown présentent une combinaison malheureuse pour le débutant à l’UFC, mais “Downtown” semble avoir partout l’avantage technique. Il est certainement le kickboxeur le plus propre, au moins, et a démontré un jeu de lutte plus polyvalent et une meilleure capacité à se détacher de son dos. Je pense qu’il peut marcher sur la corde raide; en conséquence, dans un barnburner absolu, Griffin sort à la recherche de sang mais perd suffisamment de terrain et résiste aux échanges pour subir sa troisième défaite consécutive.

Prédiction: Brown via décision unanime

145 lb: Aalon Cruz contre Spike Carlyle

Aalon Cruz (8-2) a introduit une séquence de victoires de trois combats dans la «série Contender», où il a affronté Steven Nguyen dans une bataille de frappe compétitive. Alors que le chronomètre tombait au troisième tour, Cruz a déchaîné un vicieux genou volant, assommant Nguyen froid et obtenant un contrat UFC dans le processus.

Il est l’homme le plus grand de cinq pouces.

Spike Carlyle (8-1) a placé une perte de décision partagée à Serob Minasyan derrière lui pour gagner quatre matchs de suite, dont trois par arrêt. Ses deux derniers combats ont vu “The Alpha Ginger” KO Matthew Colquhoun avec un coup de poing en rotation et le coup de poing Jean-Paul Bosnoyan en moins de deux minutes.

Ses sept victoires d’arrêt sont réparties 4/3 entre KO et soumissions.

La distance est le nom du jeu pour ces deux-là. Bien que certains de ses coups de pied le laissent ouvert aux compteurs, Cruz fait généralement un excellent travail en utilisant son cadre de 6’0 ”pour séparer les adversaires. Carlyle, bien qu’il ait montré quelques problèmes pour réduire l’écart contre l’imposant Colquhoun, est une telle menace sur le terrain qu’il n’a vraiment besoin que d’un ou deux attaches pour prendre le dessus.

Cruz me semble beaucoup plus susceptible d’obtenir le combat qu’il préfère. Il évite de nombreux pièges traditionnels de grands gars, principalement avec un jeu de jambes de qualité qui le tient à l’écart de la clôture, et il a montré ses propres côtelettes de lutte. En conséquence, les opportunités de corps à corps / coups de feu de Carlyle seront rares, et il est loin d’être assuré de ramener Cruz au tapis à chaque fois. En somme, Cruz le démonte avec un régime sans fin de grèves à longue distance.

Prédiction: Cruz via décision unanime

170 lb: Sean Brady contre. Ismail Naurdiev



Sean Brady – qui est resté invaincu (4-0) en tant qu’amateur avant de rejoindre les rangs professionnels en 2014 – a passé la majeure partie de sa carrière pré-UFC à traverser la promotion du CFFC, remportant et défendant deux fois son titre de poids mi-moyen. Ses efforts ont culminé avec un début d’octogone en octobre 2019, qui l’a vu faire grève de Court McGee en route vers une victoire par décision.

Il abandonnera deux pouces de portée à “The Austrian Wonderboy”.

Ismael “Marmota” Naurdiev (19-3), vétéran de The Ultimate Fighter (TUF), a battu trois combats contre une défaite sérieuse pour vaincre le moulin Michael Prazeres lors de ses débuts tardifs à l’UFC. Il s’est retrouvé à l’autre bout d’un bouleversement majeur contre Chance Rencountre, mais s’est rapidement remis sur la bonne voie avec une décision sur Siyar Bahadurzada à Copenhague.

Il a éliminé 11 adversaires professionnels et en a soumis cinq autres.

C’est un choix un peu étrange de la part de l’UFC d’enterrer deux de ses jeunes Welterweights les plus prometteurs au bas de la carte, mais la promotion n’a jamais été particulièrement habile à commercialiser de nouveaux visages, donc je ne suis pas surpris. Brady est un polyvalent solide comme le roc, tandis que Naurdiev est un kickboxer à indice d’octane élevé avec un solide pedigree de lutte pour le sauvegarder. Je peux très facilement voir les deux se retrouver avec des numéros à côté de leur nom dans les années à venir.

Naurdiev plus tôt que Brady, cependant. L’Autrichien semble être l’attaquant le plus lourd et le plus polyvalent; Rencountre a réussi à le mettre sur le dos, mais c’était par un mépris presque suicidaire pour avoir reçu un coup de poing au visage que je ne peux pas voir Brady imiter. En fin de compte, un bon jeu de jambes, des coups de pied lourds et un étalement solide mèneront Naurdiev à une victoire compétitive.

Prédiction: Naurdiev via décision unanime

