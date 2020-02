Prédictions UFC Fight Night 169: ‘Benavidez vs Figueiredo’ undercard ‘Prelims’ preview – Pt. 2

Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, accueille une violence alléchante contre les Flyweight ce samedi (29 février 2020) lorsque le «Dieu de la guerre» du Brésil, Deiveson Figueiredo, lance avec le pilier de la division Joseph Benavidez pour le titre vacant Flyweight. L’UFC Fight Night 169 présente un affrontement Light Heavyweight entre les finisseurs Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba, ainsi que Megan Anderson contre invaincue Norma Dumont.

Il nous reste encore deux “préliminaires” à prévisualiser et à prévoir (consultez le premier lot ici), dont l’un présente une paire de meilleures perspectives de poids moyen. On y va …

185 lb: Brendan Allen contre. Tom Breese



Brendan Allen (13-3) a remporté et défendu le titre LFA Middleweight avant de toucher Aaron Jeffery sur “Contender Series”, accrochant un contrat UFC dans le processus. Trois mois plus tard, “All In” a fait ses débuts avec succès avec un deuxième tour de Kevin Holland à Boston.

Ses huit victoires de soumission incluent six par étranglement à nu.

Tom Breese (11-1) a pris un départ brûlant dans l’Octogone, écrasant Luiz Dutra et Cathal Pendred avant de remporter sa toute première décision sur Keita Nakamura. Une perte de décision partagée douteuse pour Sean Strickland a envoyé “The Octopus” à Middleweight, où il a éliminé Dan Kelly pour son deuxième bonus post-combat.

Ce sera son premier combat en près de deux ans après que les problèmes de santé aient mis fin aux combats avec Cezar Ferreira et Ian Heinisch.

Mec, je ne sais tout simplement pas si le spécialiste de la soumission haute avec un jeu de frappe étonnamment dangereux a ce qu’il faut pour battre le spécialiste de la soumission grand avec un jeu de frappe étonnamment dangereux.

Blague à part, c’est un match miroir miroir. J’ai Breese par un cheveu – il a les informations d’identification pour dicter la nature du combat et est le plus gros coupeur. La rouille est certainement une préoccupation, tout comme l’avantage de la portée d’Allen, mais “The Octopus” semble juste être le combattant le plus fort dans l’ensemble, et il est au moins occupé à lutter. Au final, Breese décroche les coups les plus révélateurs et remporte suffisamment d’échanges de catch pour remporter la victoire.

Prédiction: Breese via décision unanime

265 lb .: Marcin Tybura contre Sergey Spivac



Marcin Tybura (17-6) s’est fait un nom à l’UFC avec un coup de tête de Viktor Pesta, qu’il a enchaîné avec deux autres victoires pour remporter une place pour l’événement principal. Il n’a que 1-4 depuis, subissant des pertes à élimination directe dans trois de ses quatre derniers combats.

“Tybur” a soumis sept ennemis et éliminé six autres.

Les finitions des compagnons Travis Fulton et Tony Lopez ont amené Sergey Spivac (10-1) à l’Octogone, seulement pour Walt Harris pour gâcher ses débuts par KO de 50 secondes. “Polar Bear” a mis fin à un outsider de taille décente contre Tai Tuivasa, mais a défié les chances d’étouffer “Bam Bam” au deuxième tour.

Huit de ses neuf précédents arrivées sont arrivées au premier tour.

La question, quelle que soit la valeur de leur bonus, est de savoir combien de Tybura a laissé dans le réservoir. Il peut probablement gagner une bataille de kickboxing au rythme lent s’il tire sur tous les cylindres, mais quand était-ce le dernier cas? Son passage à tabac de Luis Henrique en 2017, probablement; battre ce qui reste d’Andrei Arlovski et Stefan Struve ne sont pas des réalisations louables à ce stade.

Il est devenu clair que battre Tuivasa n’est pas non plus l’exploit que nous pensions autrefois, mais c’est beaucoup plus réconfortant que trois défaites par KO. Spivac devrait être capable de rectifier le maul Tybura tôt, et si cela ne fonctionne pas, je ne suis pas convaincu que “Tybur” ait le réservoir d’essence à capitaliser. Spivac gagne 2-1 dans l’Octogone, blitzant l’homme plus âgé pour une finition rapide.

Prédiction: Spivac via la soumission du premier tour

155 lb: Luis Pena contre Steve Garcia Jr.

Une blessure a fait tomber Luis Pena (7-2) de The Ultimate Fighter (TUF) 27 à la suite d’une victoire au premier tour, mais ne l’a pas empêché de remporter trois de ses quatre premiers matchs dans l’Octogone. Son dernier effort dans l’Octogone l’a opposé à son compatriote Matt Frevola, qui a légèrement devancé Pena par décision partagée dans un combat qui a également divisé les médias.

Il a terminé six adversaires au total, dont quatre par soumission.

Steve Garcia Jr. (11-3) a marqué un KO dominant au premier tour de Desmond Torres sur “Contender Series”, mais manquer la limite de poids coq de près de quatre livres lui a coûté un contrat UFC. Il a grimpé jusqu’à 145 livres pour un tournoi principal de la LFA face à Joe Mariscal, marquant une autre finition malgré le poids manquant une fois de plus.

Il remplace Alex Munoz, blessé, avec un préavis de cinq jours.

Garcia va avoir l’expérience très inconnue d’être le plus petit homme la nuit du combat. En effet, en tant que grand six pieds, il est généralement capable de frapper avec ses coups de pied droits à gauche et à l’avant, un luxe qui ne lui sera pas offert face à un inconvénient de trois pouces de hauteur et cinq pouces de portée. Il n’est pas non plus à l’abri d’être pressé contre la clôture, même par des hommes plus petits, un mauvais signe compte tenu des compétences de grappling de Pena, et semble être du mauvais côté de la bataille de lutte.

“Mean Machine” a assez de puissance dans cette main gauche pour plier Pena d’un coup franc, surtout s’il cible la section médiane, mais le résultat le plus probable voit Pena s’asseoir assez à distance avant de traîner Garcia vers le tapis et de le polir avec du sol – et livre.

Prédiction: Pena via KO technique au deuxième tour

Je ne vais pas mentir, UFC Fight Night 169 est une carte assez désastreuse en ce qui concerne les noms, mais l’événement principal est le pur chaos. Rendez-vous samedi, Maniacs.

Record actuel de prédictions “préliminaires” de l’UFC pour 2020: 17-14