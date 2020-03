Prédictions UFC Fight Night 170: Undercard «Lee vs Oliviera» Aperçu «Prelims» – Pt. 1

Deux des finisseurs les plus prolifiques de la division des poids légers verrouillent les cornes pour cinq rounds de chaos ce samedi (14 mars 2020) lorsque Kevin Lee affrontera le favori local Charles Oliveira au Nilson Nelson Gymnasium à Brasilia, au Brésil. Le flux ESPN + présente également un affrontement d’as de jiu-jitsu brésilien de classe mondiale dans Demian Maia et Gilbert Burns, les débuts de 155 livres de Renato Moicano et une guerre des poids lourds opposant Johnny Walker à Nikita Krylov.

Avant cela, cependant, l’UFC Fight Night 170 dispose de six combats undercard «Prelims» pour préparer la scène principale. Commençons!

125 lb: Jussier Formiga contre Brandon Moreno



Une séquence de quatre victoires consécutives – couronnée par une décision sur le chauffeur rouge Deiveson Figueiredo – a rapproché Jussier Formiga (23-6) dangereusement de la place de concurrent n ° 1 qu’il occupait au début de sa carrière. Il a échoué face à Joseph Benavidez dans leur match revanche, succombant à un coup de tête et à des coups de poing de suivi tard dans la seconde (faits saillants de la montre).

Il est deux pouces plus court que “The Assassin Baby” et abandonne trois pouces de portée.

Brandon Moreno (16-5-1) a fait son nom à l’UFC avec une soumission bouleversée de Louis Smolka et deux victoires subséquentes, pour se retrouver libéré après des pertes consécutives contre Sergio Pettis et Alexandre Pantoja. Il a remporté le titre LFA Flyweight lors de sa première apparition post-octogone, puis est revenu pour tirer avec le meilleur espoir Askar Askarov et prendre une décision sur Kai Kara-France.

Il a marqué 10 victoires en tant que professionnel.

J’ai une très mauvaise habitude de sous-estimer Brandon Moreno. Si ma mémoire est correcte, je me suis opposé à lui dans chacun de ses efforts à l’UFC. Je n’ai clairement pas appris ma leçon, car je vois que ce combat va très mal pour lui. Formiga possède certains des meilleurs contrôle du dos dans tout le sport et suffisamment de prouesses de lutte pour atteindre ce genre de position dominante contre “The Assassin Baby”, qui a renoncé à quatre éliminations contre Askarov. Bien qu’un brouilleur bestial, Moreno trouvera que sortir du dessous du Brésilien demande une grande hauteur.

Cela ne veut pas dire que je vois cela comme un effacement, bien sûr. C’est parce que Formiga s’est amélioré sur les pieds, mais il est toujours un peu fragile, et Moreno apporte une puissance sournoise dans ses lourdes oscillations. Après avoir vu Formiga réussir à naviguer dans le cauchemar des coups de poing puissants qu’est Figueiredo, je le vois éviter les coups de poing lourds de Moreno et se diriger vers la victoire via le contrôle supérieur à toute épreuve.

Prédiction: Formiga via décision unanime

125 lb: Mayra Bueno Silva contre. Maryna Moroz



Mayra Bueno Silva (6-0) a frappé son ticket pour l’UFC avec une fin de starter ninja de 62 secondes de Mayana Souza sur “Contender Series: Brazil” puis a fait ses débuts en octogone moins de deux mois plus tard. Là-bas, «Sheetara» a remis à Gillian Robertson, spécialiste du grappling, la première perte de soumission de sa carrière avec un brassard dans le dos.

Ce sera son premier combat depuis septembre 2018.

Un départ 3-1 octogonal pour Maryna Moroz (9-3) – lancé par une arrivée de 90 secondes au brassard volant de Joanne Calderwood – a cédé la place à une séquence de deux défaites consécutives aux mains de Carla Esparza et Angela Hill. Un pied cassé l’a empêchée de fonctionner pendant les 13 mois suivants, après quoi elle est retournée à la cage avec une décision sur invaincue Sabina Mazo.

Elle met fin à une mise à pied de près d’un an, alors qu’une autre blessure a mis fin à un rendez-vous d’août avec Poliana Botelho.

Je dois admettre que je suis un peu à court de données à partir desquelles extrapoler – le court-métrage de Silva sur les images pré-UFC et n’a pas eu la chance de montrer beaucoup en plus de ses prouesses aux prises avec ses débuts. Malheureusement, ce n’est pas son jiu-jitsu, mais sa lutte offensive qui décidera du résultat ici. Moroz semble être l’attaquante la plus forte et il est peu probable qu’elle se jette dans le monde de Silva comme Gillian Robertson.

Bien que cette prédiction manque de preuves concrètes derrière elle, Moroz est la plus éprouvée des deux, et ses compétences de frappe devraient suffire à lui mériter une victoire compétitive.

Prédiction: Moroz via décision unanime

135 lb: Veronica Macedo contre Bea Malecki



La Vénézuélienne Veronica Macedo (6-3) a trébuché hors de la porte de l’UFC, en perdant trois de suite en l’espace de 2,5 ans tout en luttant contre des blessures. Sans se laisser décourager, elle a finalement obtenu sa première victoire en octogone en août dernier en tapant sur l’as de jiu-jitsu Polyana Viana avec un brassard de 69 secondes, ce qui lui a également valu la «Performance de la nuit».

Elle possède deux victoires professionnelles par soumission et une par KO (technique).

Malecki a représenté l’équipe Kelvin Gastelum sur The Ultimate Fighter (TUF) 28, où elle est tombée contre Leah Letson de l’équipe Daniel Cormier lors de la première manche. Elle a finalement rejoint l’UFC un an plus tard, étouffant Duda Santana à Stockholm.

Elle est la plus grande des deux par six pouces et a un avantage de portée de 10 pouces.

Le gros facteur de complication ici est la taille. Malecki manque défensivement aux pieds et largement surclassé sur le tapis. Elle est également un poids coq naturel combattant un poids mouche naturel qui a déjà été maîtrisé physiquement. Passer près d’un pied de portée n’est pas une mince affaire, même si la personne avec cette portée n’a aucune idée de comment l’utiliser correctement.

Ce que Macedo a pour elle, cependant, c’est la vitesse. Malecki est douloureusement lent, donnant à Macedo de nombreuses chances de pénétrer à l’intérieur, et la lutte offensive vénézuélienne a semblé forte récemment. Macedo la traîne sur le tapis et la serre sous peu.

Prédiction: Macedo via la soumission du premier tour

Il reste encore trois combats “Prelims” à l’UFC Fight Night 170 à prévoir et à prédire, parmi eux un candidat dormant “Fight of the Night” entre Elizeu Zaleski et Aleksei Kunchenko. Demain à la même heure, Maniacs!

