Prédictions UFC Fight Night 170: Undercard «Lee vs Oliviera» Aperçu «Prelims» – Pt. 2

Deux hommes aussi meurtriers sur les pieds que sur le tapis se rencontreront à Brasilia ce samedi lorsque Kevin Lee tentera de mettre fin à la séquence de six victoires de Charles Oliveira en territoire hostile. La carte principale ESPN + de l’UFC Fight Night 170 est également au rendez-vous: la joie des grapplers entre Demian Maia et Gilbert Burns et ce qui pourrait être un candidat du «combat de l’année» entre Johnny Walker et Nikita Krylov.

Trois combats de sous-cartes UFC Fight Night 170 «Prelims» restent à prévisualiser et à prédire (consultez le premier lot ici), mûrs et prêts à être disséqués. Commençons par couper:

125 lb: Jussier Formiga contre Brandon Moreno



Une séquence de quatre victoires consécutives – couronnée par une décision sur le chauffeur rouge Deiveson Figueiredo – a rapproché Jussier Formiga (23-6) dangereusement de la place de concurrent n ° 1 qu’il occupait au début de sa carrière. Il a échoué face à Joseph Benavidez dans leur match revanche, succombant à un coup de tête et à des coups de poing de suivi tard dans la seconde (faits saillants de la montre).

Il est deux pouces plus court que “The Assassin Baby” et abandonne trois pouces de portée.

Brandon Moreno (16-5-1) a fait son nom à l’UFC avec une soumission bouleversée de Louis Smolka et deux victoires subséquentes, pour se retrouver libéré après des pertes consécutives contre Sergio Pettis et Alexandre Pantoja. Il a remporté le titre LFA Flyweight lors de sa première apparition post-octogone, puis est revenu pour tirer avec le meilleur espoir Askar Askarov et prendre une décision sur Kai Kara-France.

Il a marqué 10 victoires en tant que professionnel.

J’ai une très mauvaise habitude de sous-estimer Brandon Moreno. Si ma mémoire est correcte, je me suis opposé à lui dans chacun de ses efforts à l’UFC. Je n’ai clairement pas appris ma leçon, car je vois que ce combat va très mal pour lui. Formiga possède certains des meilleurs contrôle du dos dans tout le sport et suffisamment de prouesses de lutte pour atteindre ce genre de position dominante contre “The Assassin Baby”, qui a renoncé à quatre éliminations contre Askarov. Bien qu’un brouilleur bestial, Moreno trouvera que sortir du dessous du Brésilien demande une grande hauteur.

Cela ne veut pas dire que je vois cela comme un effacement, bien sûr. C’est parce que Formiga s’est amélioré sur les pieds, mais il est toujours un peu fragile, et Moreno apporte une puissance sournoise dans ses lourdes oscillations. Après avoir vu Formiga réussir à naviguer dans le cauchemar des coups de poing puissants qu’est Figueiredo, je le vois éviter les coups de poing lourds de Moreno et se diriger vers la victoire via le contrôle supérieur à toute épreuve.

Prédiction: Formiga via décision unanime

115 lb: Amanda Ribas contre. Randa Markos



Amanda Ribas (8-1) a signé pour la première fois avec l’UFC en 2017, seulement pour aller à l’encontre de l’Agence américaine antidopage (USADA) et purger une suspension de deux ans. Elle a rattrapé le temps perdu à l’UFC, soumettant Emily Whitmire et prenant une décision dominante sur invaincue Mackenzie Dern.

Elle a mis KO et soumis chacun trois adversaires.

Randa Markos (10-7-1) – l’histoire de l’opprimé de The Ultimate Fighter (TUF) 20 – n’a toujours pas remporté de combats consécutifs au cours de son mandat de cinq ans dans l’Octogone. Elle est actuellement 2-1-1 dans ses quatre derniers matchs, rebondissant après une défaite contre Cláudia Gadelha avec une décision partagée sur Ashley Yoder.

Elle remplace Paige VanZant, qui s’est cassé le bras en janvier.

Au moment d’écrire ces lignes, il s’agit du deuxième combat le plus déséquilibré de la carte, avec seulement Renato Moicano contre Damir Hadzovic. Je ne suis pas sûr d’être d’accord. C’est parce que Ribas a déchiré Dern en morceaux, bien sûr, mais Markos est un attaquant beaucoup plus efficace et un lutteur plus expérimenté que l’as BJJ. Ribas a l’habitude de charger ses coups, ouvrant la porte à la lourde main droite de Markos, et les entrées de Markos seront beaucoup plus difficiles à contrer que les efforts bâclés de Dern.

Malheureusement pour «Quiet Storm», ses problèmes constants avec la défense contre le retrait peuvent une fois de plus prouver sa perte. Le contrôle absolu de Ribas est formidable, et le fait que Markos ait eu du mal à sortir de sous Yoder est un mauvais signe. C’est beaucoup plus proche que les lignes ne le suggèrent, mais le combat de Ribas devrait une fois de plus contrecarrer les espoirs de Markos d’une séquence de victoires à l’UFC.

Prédiction: Ribas via décision unanime

170 lb: Elizeu Zaleski contre Aleksei Kunchenko



De 2015 à 2019, Elizeu Zaleski (21-6) a organisé l’une des courses les plus divertissantes de la mémoire récente, remportant trois prix «Fights of the Night» en sept victoires consécutives. Sa séquence a pris fin en août 2019 aux mains de son compatriote Li Jingliang, qui a rangé la «Capoeira» en trois pour gagner son propre bonus d’après-combat.

Quatorze de ses 17 victoires d’arrêt ont été éliminées.

Aleksei Kunchenko (20-1) a défendu avec succès la ceinture M-1 Welterweight quatre fois avant de rejoindre l’UFC, où il a envoyé des vétérans fanés Thiago Alves et Yushin Okami lors d’apparitions successives. “Wolverine” devait ensuite affronter son compatriote Laureano Staropoli, pour finalement abandonner la décision du remplaçant tardif Gilbert Burns.

Il abandonne quatre pouces de hauteur et trois pouces de portée au Brésilien.

L’événement principal ressemble à des tas de plaisir et Johnny Walker-Nikita Krylov a probablement au moins un bonus post-combat sur la serrure, mais ne dormez pas sur ce combat. Zaleski est une pure violence et Kunchenko – bien qu’il ne soit pas la force de la nature qu’il était sur le circuit russe maintenant qu’il est dans la trentaine – peut se débarrasser des meilleurs d’entre eux. Cela s’annonce comme 15 minutes de guerre absolue.

Bien que cela puisse être une erreur fallacieuse de ma part après avoir mis Kunchenko dans ma pièce “New Blood”, j’aime ses chances de bouleverser. La boxe de Zaleski est la partie la plus faible de sa frappe, et le poinçonnage combiné compact de Kunchenko est bien équipé pour le punir. Et même si “Capoeira” trouve la marque avec une bombe, nous avons vu Kunchenko se battre contre l’adversité, il est donc peu probable que Zaleski puisse compenser ses lacunes techniques en le maîtrisant. En bref, “Wolverine” revient dans la colonne des victoires, devançant Zaleski dans un slugfest à indice d’octane élevé.

Prédiction: Kunchenko via décision partagée

135 lb: Rani Yahya contre Enrique Barzola



Rani Yahya (26-10) – maintenant près de 13 ans retiré de ses débuts en World Extreme Cagefighting (WEC) – a tranquillement assemblé une descente de 7-1 qui comprenait cinq soumissions, dont un crochet de 91 secondes au talon de Luke Sanders en 2018. ne pouvait pas tout à fait correspondre au rythme de perspective Ricky Simon, cependant, le blessant au deuxième tour mais perdant finalement une décision.

Il met fin à une mise à pied de 13 mois samedi.

Enrique Barzola (16-5-1) a ouvert sa carrière à l’UFC 5-1, le seul défaut d’une décision partagée fausse contre Kyle Bochniak en 2016. Il se retrouve maintenant à seulement 1-2 dans ses trois derniers, une décision partagée sur Bobby Moffett pris en sandwich entre les défaites contre Kevin Aguilar et Movsar Evloev.

Ce sera ses débuts en poids coq.

La longévité de Yahya est sacrément remarquable. En effet, comme Demian Maia, il a trouvé un moyen de transformer ses titres de compétence en succès constant malgré un stand up sous-développé, même s’il s’estompe tard avec une régularité inquiétante. C’est la grande préoccupation ici. C’est parce que Barzola n’est peut-être pas un finisseur, mais il a un sacré moteur, en moyenne plus de 4,5 éliminations par combat et un bon nombre de frappes en plus. Si Yahya ne parvient pas à terminer tôt, Barzola a les compétences pour le punir au fur et à mesure du combat.

Nous avons vu Yahya punir des grapplers consentants dans le passé, notamment Michinori Tanaka et Matthew Lopez, mais ces deux-là étaient beaucoup plus déterminés à échanger au sol que Barzola, qui est plus enclin à épuiser les gens avec des suppressions répétées qu’à chercher à établir un contrôle supérieur. De plus, nous venons de voir Barzola faire un excellent travail pour éviter les ennuis contre un lutteur et un brouilleur haut de gamme à Movsar Evloev. Tant que la coupe au poids coq ne se révèle pas trop contraignante, attendez-vous à ce que Barzola échappe tôt à certains points tremblants et prenne le relais.

Prédiction: Barzola via décision unanime

L’événement principal de l’UFC Fight Night 170, ainsi que Walker contre Krylov et Zaleski contre Kunchenko, ont tous un potentiel de violence insensée. Vous ne voulez rien manquer – rendez-vous samedi, Maniacs!

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de toute la carte de combat UFC Fight Night 170 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC Fight Night 170: “Lee vs Oliviera” nouvelles et notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.

Record actuel de prédictions “préliminaires” de l’UFC pour 2020: 23-20