Prédictions UFC Norfolk – MMA Fighting

Est-ce le dernier hourra pour la division poids mouche de l’UFC?

Il semble que la catégorie de poids masculin la plus légère de la promotion ait été sur le maintien de la vie depuis des siècles. Mais les événements qui ont conduit à la tête d’affiche de l’UFC à Norfolk samedi ont changé ce qui était censé être une balle dans le bras en un coup de poing dans l’intestin.

Le champion des deux divisions, Henry Cejudo, avait déjà semblé laisser la ceinture des poids mouches pour les morts dans sa quête de grands noms à 135 livres. Si cela ne suffisait pas, le titre vacant n’est désormais en jeu que pour Joseph Benavidez après que son adversaire Deiveson Figueiredo a manqué de poids pour leur combat.

Sur le papier, c’est toujours une belle paire de deux des meilleurs au monde à 125 livres. Mais il ne fait aucun doute que le match a perdu un peu d’éclat, ce qui est doublement décevant quand on parle d’une division qui a longtemps lutté pour sa pertinence.

La même chose pourrait être dite de la division féminine de 145 livres, bien que nous puissions au moins voir un concurrent n ° 1 émerger de la carte principale de l’UFC Norfolk. Les anciens champions de l’Invicta FC, Felicia Spencer et Megan Anderson, affronteront respectivement Zarah Fairn et Norma Dumont, et quiconque réalisera la performance la plus impressionnante dans ces deux affrontements pourrait être le prochain pour Amanda Nunes. La reine des poids plumes surveille de près les événements de ce week-end avant une éventuelle défense du titre à l’UFC 250.

Dans d’autres actions sur la carte principale, les finisseurs légers lourds Ion Cutelaba et Magomed Ankalaev s’affrontent, et Grant Dawson rencontre Darrick Minner dans un combat de rattrapage de 149,5 après que Dawson a perdu du poids.

Quoi: UFC Norfolk

Où: Chartway Arena à Norfolk, Va.

Quand: Samedi 29 février. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur ESPN +, avec les préliminaires de sept combats à partir de 17 h. ET, et la carte principale de cinq combats à partir de 20 h ET sur ESPN +.

Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo

Soyons à l’écart: ça craint que Deiveson Figueiredo ait manqué de poids, et ce combat est considérablement moins intriguant maintenant qu’un seul homme peut réellement gagner le championnat des poids mouches.

Cela dit, il est temps pour Joseph Benavidez de toute façon.

Toujours la demoiselle d’honneur, Benavidez était la réponse de facto pour savoir qui était le deuxième poids mouche du monde pendant des années avant qu’Henry Cejudo ne vienne et secoue le chariot à pommes. Mais gardez à l’esprit que Benavidez a battu Cejudo quand ils se sont battus en 2016, donc ce n’est pas comme si Cejudo renversant Demetrious Johnson avait retiré Benavidez de l’équation. Il a toujours été un batteur mondial rapide, percutant et frappant.

De l’autre côté de cette confrontation, nous avons Figueiredo, un buzzsaw absolu d’un homme. Il est patient et a un menton rocailleux, donc il ne sera pas dérangé par Benavidez le piquant encore et encore. Il n’a besoin que d’un gros coup de poing pour renverser la vapeur. Avec 14 de ses 17 victoires à venir en guise d’arrivée, le stéréotype selon lequel les masselottes n’ont pas de pouvoir d’arrêt ne s’applique certainement pas à Figueiredo.

Il est difficile d’intimider Benavidez, cependant. Il a été dans la cage avec des frappeurs lourds comme Dustin Ortiz, Alex Perez, Cejudo et Eddie Wineland, et aucun d’entre eux n’a pu le pousser (seul Johnson, qui ironiquement n’était pas considéré comme un finisseur à l’époque, a réussi à atterrir un coup de KO sur Benavidez). Figueiredo est peut-être le plus dangereux de tous, donc le jeu frappant de Benavidez doit être plus net que jamais.

Parce que je vois un scénario qui va aux tableaux de bord en faveur de Benavidez, et je ne prédis pas une arrivée Figueiredo, alors je suis allé avec Benavidez pour la victoire. Ce sera «et nouveau» samedi, pas «et non».

Choisir: Benavidez

Felicia Spencer contre Zarah Fairn

La dégingandée Zarah Fairn apporte une impressionnante portée de 73 pouces à ce match, et son plan de match doit être d’étiqueter Felicia Spencer tôt et de faire réfléchir à deux reprises l’ancien champion Invicta sur le fait de se tenir avec elle. La frappe de Spencer s’est améliorée à chaque apparition, mais son pain et son beurre continuent de se faire démonter et de chercher un étranglement. Elle ne devrait pas s’en écarter ici.

Il faut se demander comment Spencer va rebondir après sa première défaite après avoir abandonné une décision unilatérale à Cris Cyborg lors de sa dernière sortie. Il n’y a pas de honte à perdre contre le poids plume des femmes les plus décorées de tous les temps, mais Spencer a appris qu’il y a un autre niveau dans ce jeu, et il reste à voir si elle monte de niveau à partir de cette expérience, ou si cela affecte négativement sa capacité à appuyer sur la gâchette .

À seulement 29 ans, Spencer a beaucoup de place pour grandir, et si elle reste intelligente et prend celle-ci au sol tôt, elle devrait obtenir une soumission et éventuellement l’attention d’Amanda Nunes.

Choisir: Spencer

Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev

Sur le papier, celui-ci devrait être un feu d’artifice. Mais pour une raison quelconque, je crains que ces deux-là aient trop de respect pour leurs capacités respectives à vraiment tomber. Ion Cutelaba et Magomed Ankalaev ont tous deux des antécédents de sambo légitimes, alors attendez-vous à ce qu’il y ait beaucoup de clinchwork de broyage dans celui-ci.

Dans l’espace, le Cutelaba gonflable va poser beaucoup de problèmes à Ankalaev. Il peut rapidement obtenir de la vapeur derrière ses coups de poing, bien qu’il ait tendance à télégraphier ses coups plus lourds. Il devra être plus imprévisible que d’habitude s’il veut franchir les défenses d’Ankalaev. Ankalaev fait bon usage des coups de pied pour tenir ses adversaires à distance, et ils le serviront bien contre un chasseur de têtes comme Cutelaba.

J’ai toujours l’impression que la lutte sera un facteur énorme ici, et si c’est le cas, alors Ankalaev a l’avantage. Non seulement il a montré qu’il peut contrôler les combats avec sa lutte, mais il a aussi suffisamment de contre-jeu pour déjouer les avancées de Cutelaba.

Ankalaev par décision.

Choisir: Ankalaev

Megan Anderson contre Norma Dumont

Norma Dumont est une outsider en direct et Megan Anderson devra éviter toute sorte de déception si elle veut rester dans l’image du titre poids plume. Anderson était une favorite contre Felicia Spencer il était une fois, et cette sortie s’est mal passée pour elle.

Dumont abandonne beaucoup de taille dans ce match, ce qui va lui rendre les choses difficiles avec Anderson qui se détourne de la longue portée. S’ils luttent, la lutte en développement d’Anderson pourrait faire la différence. Les deux finitions de Dumont se font par soumission, mais elle n’est pas spécialiste du grappling par tous les temps.

Un arrière-plan dans Sanda pourrait donner à Anderson une pause, car Dumont présente un regard qu’elle n’a jamais vu auparavant, ce qui pourrait faire un premier tour méthodique lorsque les deux se sentiront. Anderson a maintenant une grande expérience du jeu, et plus le combat se poursuit, plus je la favorise pour faire des ajustements et finalement mettre Dumont à l’écart. Recherchez Anderson pour trouver une arrivée au troisième tour.

Choisir: Anderson

Grant Dawson contre Darrick Minner

Et ici, nous avons notre deuxième combat sur la carte principale avec un contrevenant pesant.

Grant Dawson a perdu du poids par un poids de 3,5 livres, comme s’il n’avait pas déjà un avantage sur Darrick Minner, qui remplace un Chas Skelly blessé avec un peu plus d’une semaine de préavis. Vous ne voulez pas toujours supposer que les combattants qui manquent de poids ont un avantage ou que les combattants qui interviennent à court préavis sont désavantagés. Mais ce sont deux facteurs qui travaillent contre Minner ici.

Côté compétence, ce que Minner veut faire n’est pas un secret. L’homme a 21 victoires de soumission. Si l’équipe de Dawson n’a pas étudié Minner, il va trouver le vétéran débutant en train de respirer dans son cou, de lancer de gros coups de poing à l’entrée puis de se faufiler pour saisir Dawson par tous les moyens nécessaires. Un manque de temps de préparation adéquat de l’adversaire peut également être un problème pour Dawson.

La bonne nouvelle pour Dawson est qu’il a une approche lourde qui fonctionne bien contre une variété de styles. Aussi bien que Minner est sur le terrain, le meilleur contrôle de Dawson et le terrain sont exactement ce que le médecin a ordonné pour faire face à un jeu de soumission écureuil. Nous devrions voir quelques bousculades amusantes, mais c’est Dawson qui fera les dégâts réels et finira par des frappes ou prendra une décision.

Choisir: Dawson

Carte préliminaire

Gabriel Silva bat. Kyler Phillips

Brendan Allen bat. Tom Breese

Sergey Spivak bat. Marcin Tybura

Luis Pena bat. Steve Garcia

Jordan Griffin bat. T.J. marron

Aalon Cruz bat. Spike Carlyle

Sean Brady bat. Ismail Naurdiev