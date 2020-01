Prédictions UFC Raleigh – MMA Fighting

Après le retour de Conor McGregor la semaine dernière (vous en avez peut-être entendu parler), la première Fight Night de l’année de l’UFC est une affaire relativement discrète avec en tête deux vétérans brésiliens cherchant à conserver leur place dans le classement.

Les têtes d’affiche de l’UFC Raleigh Curtis Blaydes et Junior dos Santos ont au moins une chose en commun: ils ont tous deux récemment eu des séquences de victoires déraillées par Francis Ngannou. Alors que Blaydes a déjà rebondi de ce revers en remportant ses deux combats en 2019, ce sera le premier combat de dos Santos depuis sa chute face au géant camerounais l’été dernier. Depuis lors, “Cigano” se pavane sur la version brésilienne de Dancing with the Stars, mais il peut valser tout de suite dans l’épaisseur de l’image du titre des poids lourds avec une performance vintage contre Blaydes.

Un autre ancien champion de l’UFC, Rafael dos Anjos, co-titre de l’émission en face de Michael Chiesa. Dos Anjos sait une chose ou deux sur le fait de sortir du poids léger après s’être frayé un chemin vers une opportunité de titre de poids welter intérimaire en 2018 et maintenant il doit repousser le bondissant Chiesa, qui a un dossier de 2-0 depuis qu’il est passé à 170 livres.

Dans d’autres actions de la carte principale, les poids volants Jordan Espinosa et Alex Perez cherchent à voler la vedette, Hannah Cifers affrontera la remplaçante à court terme Angela Hill dans un combat de poids paille, et le poids lourd Jamahal Hill met son record invaincu sur la ligne contre Darko Stosic.

Quoi: UFC Raleigh

Où: PNC Arena à Raleigh, N.C.

Quand: Samedi 25 janvier. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur ESPN +, avec les préliminaires de sept combats à partir de 17 h. ET, et la carte principale de cinq combats à partir de 20 h ET sur ESPN +.

Curtis Blaydes contre Junior dos Santos

Junior dos Santos est un si bon test décisif pour les poids lourds à venir. Peut-être trop bien si l’UFC espère que Curtis Blaydes fera enfin le saut de perspective à prétendant.

La frappe de Blaydes se développe et il a autant de puissance que n’importe quel poids lourd, mais il serait insensé de sa part d’essayer de défendre «JDS». Même à l’approche de la 14e année de sa carrière de combattant, dos Santos possède toujours certaines des meilleures frappes de l’entreprise et il l’a montré avec les derniers KO de Derrick Lewis et Tai Tuivasa, et un démantèlement en cinq tours de Blagoy Ivanov. Dans une bataille debout, dos Santos a l’avantage clair.

Ce que nous avons pu voir de Blaydes est une stratégie similaire employée par celle de l’ancien champion Cain Velasquez. Dans ses deux matches avec dos Santos, Velasquez a utilisé une pression implacable et une lutte en temps opportun pour dominer son rival et Blaydes devrait suivre un plan de match similaire. Même s’il ne peut pas suivre le rythme de Velasquez, Blaydes a absolument la capacité de lutte pour abattre dos Santos et le jeu au sol pour faire de sérieux dégâts.

Cela devrait être un combat compétitif qui évolue progressivement en faveur de Blaydes, résultant en une victoire de TKO pour “Razor” au quatrième ou cinquième tour.

Choisir: Blaydes

Rafael dos Anjos contre Michael Chiesa

Le plan pour battre Rafael dos Anjos a été établi par Colby Covington et Kamaru Usman: frappe à haut volume, le soutenir contre la cage et le faire tomber quand vous le pouvez. Bien sûr, plus facile à dire qu’à faire.

Michael Chiesa a-t-il les compétences nécessaires pour reproduire le succès de Covington et Usman? Il aura un avantage de taille, ce qui vous aidera. C’est une merveille qu’il ait pu faire la limite de 155 livres autant de fois. Ce qui est inquiétant, c’est que Chiesa n’a pas montré qu’il peut utiliser sa longueur efficacement dans le département des frappes et il est douteux qu’il puisse le faire contre un adversaire aussi expérimenté et technique que dos Anjos à moins qu’il n’ait fait des progrès extraordinaires au cours des six derniers mois.

Il est plus probable que Chiesa devra compter sur son combat pour contrôler dos Anjos, ce qui n’est pas hors de question. Aussi agressif que Chiesa puisse être lors de la recherche de soumissions, il montrera à “RDA” le respect approprié et s’il préfère la position à l’offensive, il est possible qu’il le bat sur les tableaux de bord. Mais je vois que ça va dans l’autre sens, avec dos Anjos allumant Chiesa sur les pieds et mettant ses propres compétences respectées de BJJ à utiliser en route pour gagner un signe de tête unanime.

Choisir: Dos Anjos

Jordan Espinosa contre Alex Perez

Alex Perez a les mains les plus rapides à 135 livres, et cela veut dire quelque chose. À son meilleur, il tire des combinaisons et mixe dans le démontage occasionnel. Il a aussi un jeu au sol sournois et si Jordan Espinosa veut rouler avec Perez, il pourrait se retrouver enveloppé dans un étranglement.

Là où Espinosa excelle, c’est en mouvement constant et en utilisant sa longueur pour repousser ses adversaires. Si Perez ne peut pas obtenir une perle sur Espinosa, cela pourrait être une aggravation de 15 minutes pour lui. Espinosa ne va pas se tenir devant Perez et le laisser partir, il est rusé.

Au final, je privilégie la puissance de Perez et je pense qu’il pourra marquer avec des frappes plus convaincantes. Mais ne soyez pas surpris si celui-ci va à une décision partagée serrée qui laisse aux deux hommes le sentiment qu’ils ont un argument qu’ils ont gagné.

Choisir: Perez

Hannah Cifers contre Angela Hill

Compact et puissant, le Cifers de 27 ans est une perspective intrigante avec de solides instincts de frappe et un jeu de soumission actif. Elle n’est pas particulièrement raffinée car elle n’a pas été confrontée à une opposition de haut niveau depuis aussi longtemps qu’Angela Hill. C’est pourquoi Hill devrait avoir l’avantage.

Cifers a semblé beaucoup améliorée depuis sa défaite à ses débuts contre Maycee Barber, mais elle se montre toujours quelque peu raide parfois. Cela ne volera pas contre Hill, qui excelle à rester occupé pendant 15 minutes. Hill prenant ce combat à court terme ne devrait pas non plus être une préoccupation car c’est ainsi qu’elle a tendance à réserver la plupart de ses combats de nos jours.

Recherchez Hill pour simplement devancer Cifers dans ce match, en choisissant ses places et en battant constamment Cifers au poing. Ce sera une bonne expérience d’apprentissage pour les Cifers aux manières douces.

Choisir: Colline

Jamahal Hill contre Darko Stosic

C’est un choix étrange pour la carte principale étant donné certains des noms sur les préliminaires, mais les fonctionnaires doivent s’attendre à des feux d’artifice de ces deux-là. Cela a du sens, étant donné que Jamahal Hill et Darko Stosic sont enclins à maintenir leurs combats.

Hill est un combattant gaucher avec un jeu de coups de pied en développement. Il sera sage de poivrer le corps de Stosic tôt avant de se lancer dans un coup de circuit et il devra également renforcer sa défense. Lors de son apparition dans la série Contender en juillet dernier, il avait une mauvaise tendance à laisser son menton en l’air et s’il maintient cette approche contre Stosic, il restera à regarder les lumières. Si quoi que ce soit, Hill peut vouloir réduire la distance afin qu’il puisse utiliser ses genoux pointus pour attaquer Stosic.

La dernière sortie de Stosic a été entachée par une incapacité à contrôler ses armes pour ainsi dire, et il a été pénalisé à deux reprises pour des coups bas. Ce fut un effort décevant de Stosic, qui a la réputation d’être un attaquant précis. En supposant que la performance était un phénomène bizarre, Stosic devrait être en mesure de dimensionner Hill ici et de toujours trouver un foyer pour sa main droite dure. Stosic sait également comment contourner un retrait et il pourrait utiliser un plan de match plus conservateur pour ralentir Hill.

Les déficiences défensives de Hill sont inquiétantes et je n’aime pas ses chances d’éviter un coup de Stosic KO pendant trois rounds.

Choisir: Stosic

Préliminaires

Bevon Lewis bat. Dequan Townsend

Arnold Allen bat. Nik Lentz

Justine Kish bat. Lucie Pudilova

Montel Jackson bat. Felipe Colares

Lina Lansberg bat. Sara McMann

Brett Johns bat. Tony Gravely

Herbert Burns bat. Nate Landwehr